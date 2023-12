La promesa del ‘president’, una reina televisiva y los 80 de Serrat

Joan Manuel Serrat

Hace unos días ha cumplido ochenta años, pero nos han parecido treinta por la ternura que le profesamos quienes hemos estado tanto tiempo a su lado. Porque estar a su lado no es enamorarse de él (que también), sino vivir con él en sus letras y en su música. Compartir sus emociones para vivirlas como cosa nuestra.

La primera canción que nos atrapó fue Ara que tinc vint anys, pero como lo del amor va en gustos (y el amor por Joan Manuel Serrat, más), yo me dejé llevar por M'en vaig a peu, una canción que todavía tarareo de vez en cuando mientras las lágrimas me humedecen la nariz.

A esa edad (tendría yo diecisiete o dieciocho años) las canciones del 'Nano' me tumbaban, víctima de la flojera y la emoción. No hacía falta que sus letras hablaran de amor. Todo sigue en mi memoria.

Recuerdo una especie de nana que según Joan Manuel solía cantar su madre, aragonesa de Belchite, que podría cantar ahora mismo sin equivocarme en una sola coma.

Lo mismo que La tieta, una canción deliciosamente costumbrista.

Y así hasta que su obra alcanzó la belleza del castellano. Fue cuando compuso Mediterráneo, valorada como su obra cumbre.

Su despedida estaba prevista en el año 2022 y así fue. Pedro Sánchez pidió que le prepararan el Falcon y se plantó en Barcelona acompañado de Begoña, su esposa. Con ellos iban un puñado de ministros adictos a la causa serratiana.

Serrat, como tantos cantautores, no se resistió nunca a dedicar canciones a las mujeres de su vida. A Marisol le dedicó Tu nombre me sabe a hierba. La actriz Mercedes Doménech, una modelo catalana, probablemente le inspiró Conillet de vellut. Con ella tuvo un hijo al que llamaron Queco (1969).

A Candela Tiffon ('Yuta' para los amigos), que vendría luego en plan matrimonial, no le dedicó ninguna canción en especial, pero se las dedicó todas a partir de entonces, porque fue el amor de su vida. El matrimonio tuvo dos hijas, María y Candela, que siguieron los pasos de sus progenitores. Resumiendo: el amor al arte.

Con Lolita Flores tuvo un romance. Y dos con alguna más cuyo nombre se ha evaporado.

Pero en su biografía profesional, los que quedan consignados son los galardones conseguidos a lo largo del camino. Las cruces de la orden civil de Alfonso X el Sabio, las conferencias en Harvard, los premios de Cultura de la Generalitat, los honores en Alemania. Y el triunfo en México y Argentina, los países donde cosechó más aplausos.

Ochenta años, que se dice pronto.

***

Pere Aragonès

En su mensaje televisado del día de san Esteban, el presidente de la Generalitat prometió un referéndum de autodeterminación. Lo dijo bajito por miedo a que no le creyeran. Claro que repetir mucho las cosas, a estas alturas, ya es como no decirlas.

Mal rollo tratándose como se trata de uno de los mandamases del aquelarre independentista.

No diré que sea el peso pesado de ERC, pero con su altura de miras, que no es mucha, hizo lo que podía en su última intervención pública. La del día 26 de diciembre, famoso por su gastronomía (todos los catalanes comen canelones) y por el concierto del Palau de la Música, cuyo momento álgido es El cant de la senyera.

Entonces, L'Orfeó Catalá da lo mejor de sí mismo y al público le hierve la sangre contemplando el paisaje de esteladas que sostienen, orgullosos, los chicos del coro. Porque el Palau es el alma del independentismo.

Otra de las almas sería Montserrat. O incluso 'Can Barça', que también ha tenido sus momentos vibrantes sin necesidad de goles.

Pere Aragonès vino al mundo en el seno de una familia media tirando a alta. Nació en Pineda del Mar (1982), aunque eso no quiere decir gran cosa. Gabriel Rufián, por ejemplo, es catalán de Cataluña porque le nacieron en Santa Coloma, pero sus antepasados eran de Bobadilla, a caballo entre Jaén y Granada, aunque apenas se le nota.

El abuelo de Aragonés tenía un hotel que, según dicen, fue el más grande de España. Al abuelo no le ganó nadie en altura. Pere, en cambio, tuvo que conformarse con lo que le tocó.

El día de san Estebán todos comieron canelones, incluido el president, que tuvo una audiencia de 260.000 personas en su mensaje navideño. Aquella noche algunos se acordaron de Carles Puigdemont, que en su momento se soplaba el flequillo para ahuyentar la mala suerte.

***

María Casado

Llego a TVE para triunfar, pero no quiso pasarse de lista y fue poco a poco ganando terreno hasta conseguir lo que parecía inalcanzable. Había nacido en Barcelona, donde sintió los primeros latidos de la vocación, que fueron tan certeros como ella intuía.

Estudió en la Universidad Autónoma y de las aulas pasó directamente a Radio 4, que le dio su primer cobijo. Era joven (tenía los mismos años que la Constitución) y se ponía el mundo por montera.

Tras Radio 4, pasó a Cataluña Radio, volvió a Radio Nacional y finalmente se incorporó a los servicios informativos de TVE. La tanqueta María Casado estaba en marcha.

María tenía todo el futuro por delante, pero en su vida imperaba la urgencia y prefirió centrarse en los asuntos sentimentales, que merecían tanta atención como "los desayunos" con los periodistas más rumberos de la actualidad.

María Casado, que hasta entonces había ocultado su orientación sexual, decidió salir del armario y vivir la vida con la intensidad que se le presentaba. Una de sus primeras amigas fue Toñi Moreno, su compañera de cadena, con quien entabló una amistad en dos fases para luego diluirse.

Guiomar Roglan fue algo más que una amistad. Se conocieron en 2014, se casaron en el Empordà y vivieron durante diez años discretamente juntas.

Tras la separación, a la vida de María Casado llegó Martina DiRosso, que no es una italiana, sino una catalana necesitada de nombre artístico. Hace tres meses, Martina y María tuvieron a Daniela.

La niña es todo amor, pero no ha logrado mantener a la pareja unida. Hace dos meses, Martina comunicó en sus redes que se había separado de María Casado, quien sigue en la productora Soho, de Antonio Banderas, donde ha encontrado lo que no le dio TVE.

***

Letizia Ortiz Rocasolano

La reina vuelve a la tele. Esta vez no será en Informe Semanal ni en un reportaje gráfico sobre sus últimos outfits. Ahora el motivo tiene más enjundia. Se reencuentra con el dúo Gomaespuma y la fundación que lleva su nombre, diecisiete años después de la separación de Juan Luis Cano y Guillermo Fesser, copresentadores del mítico programa de radio que, allá por los años 80, quitaba el sueño a la hoy reina de España.

La otrora periodista Letizia Ortiz (septiembre 1972), hoy Letizia de España, volverá a colocarse ante las cámaras de Movistar el próximo día de Reyes. Ella misma ha tenido el placer de comunicarlo a los medios.

El motivo es solidario. Las reinas y las princesas sólo dan la cara cuando la causa lo requiere. No es la primera vez que Letizia elige el tema de la salud mental para ponerse de nuevo ante las cámaras, porque es una de sus declaradas preocupaciones. Se muestra ilusionada con este nuevo proyecto de la Fundación Gomaespuma.

Preguntada por sus gustos radiofónicos, la reina se declaró oyente voluntaria de la radio que hacían Fesser y Cano "a escondidas", cuando la Letizia adolescente soñaba con ser periodista. Tantos años después ya hace una declaración de principios en firme: "Me gusta el buen periodismo, y la buena radio que nos previene del malestar psíquico". Tratándose de la salud mental, eso es lo que importa.

Acompañarán a la reina en este trance solidario Cándida Villar, actriz y locutora de radio que formó parte de Gomaespuma hasta que cumplió 92 años; el chef José Andrés; el cantaor José Mercé; el exseleccionador Vicente del Bosque; la cantante Rozalén; y la ex vicepresidenta Nadia Calviño.

Buen equipo para arropar a una reina: un cantaor, una actriz, una cantante y una política pequeñita, pero matona.

