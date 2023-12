Lo de Pamplona, según cada periódico

"Navarra será un día el asombro del mundo", escribió Shakespeare en sus Trabajos de amor perdidos. Pedro Sánchez, escritor de moda, parece empeñado en reescribir al genio. "El Partido Socialista de Navarra será un día el asombro del mundo" podría rezar la tercera parte de la trilogía, 'Trabajos de amor con Bildu… encontrados'.

ABC: "El PSOE activó la moción de Pamplona una semana después de la investidura. Bildu, socialistas y Geroa Bai se citaron en un txoko para preparar el pacto y acordaron respetar a la alcaldesa de Pamplona hasta después de Navidad".

Va apareciendo el rastro de la investidura como una mancha de ese aceite que se extiende poco a poco. Ketty Garat, en The Objective, publica un documento donde, apenas dos semanas después de la investidura de Sánchez, la delegación del Gobierno en Navarra aprobaba una concentración festiva de Bildu frente al Ayuntamiento de Pamplona para el 28 de diciembre, justo el día en que Joseba Asirón lograra la alcaldía mediante la moción de censura.

Existen muchos ayuntamientos tanto en Navarra como en el País Vasco donde la aritmética es la misma que en Pamplona. UPN o el PNV gobiernan gracias a la línea roja del PSOE en sus pactos con Bildu. ¿Qué va a pasar? La Vanguardia: "La moción en Pamplona a favor de Bildu no condicionará los pactos PSOE-PNV". Queridos casi paisanos del Euskadi Buru Batzar, si Sánchez ha dicho eso, ¡id haciendo las maletas! ¡Agur, maitia! ¡Ondo pasa, Ortuzar!

Recordaréis que Eneko Andueza, el candidato socialista a presidir el País Vasco, dijo en este programa, te dijo, patrón, que jamás pactaría con Bildu. De momento, sigue manteniendo esa posición, pero con un matiz interesante que leo en EL ESPAÑOL: "Andueza no rechaza la posibilidad de ser lehendakari con los votos de Bildu". Como decir: yo no les daré la presidencia a ellos, pero… ¿y si ellos me la dan a mí?

Otra derivada interesante en El Confidencial: "El PP abona la teoría de la traición del PSOE con Bildu para intentar atraerse al PNV". Que vienen las vascas y las izquierdas "progresistas y democráticas", según Óscar Puente, se están uniendo. "Habrá que unir a las derechas de PP y PNV entonces", trata de influir el padre Feijóo.

Portada de La Razón: "Puigdemont y Sánchez, una reunión en el extranjero". ABC: "Sánchez restituye a Puigdemont y se reunirá con él fuera de España".

En El Mundo conocemos la conversación que inspiró esa futura imagen: "Puigdemont pactó con Sánchez una foto de ‘rehabilitación total’. Junts y el PSOE incluyeron en las negociaciones para la investidura una reunión entre el presidente y el prófugo".

Pero lo más divertido fue lo circunstancial: Galindo, el mediador salvadoreño, nuestro Willy Fog, pidió celebrar las reuniones en varios países de Europa. Ya que voy, por qué no viajar. Pero Junts "las limitó por temor a que Puigdemont pudiera ser detenido". Galindo "dijo que jamás había visto un interés mediático así". Por cierto, Zapatero entró por videoconferencia en la mesa de Ginebra y ya se ha reunido, dice El Mundo, varias veces con Puigdemont.

Por EL ESPAÑOL sabemos que los encuentros en Ginebra van a ser más o menos cada mes y que, entre tanto, se producirán reuniones multinivel, tanto presenciales como por videollamada.

Una exclusiva de El País: "Bolaños llamó a los jueces criticados por Junts para calmar la situación". Pero, claro, los jueces lo que dicen, como Rosalía, es: "Félix, no me llames, que yo estoy ocupa olvidando tuh maleh". Lo que quieren los jueces es una condena enérgica en público, no suplicas en privado.

La madre de todas las batallas vendrá, según La Razón, a finales de 2024. Dentro de un año, asegura la crónica por boca de Junqueras, habrá elecciones catalanas.

