La Ginebra del PSOE, según cada periódico

Dice Chapu Apaolaza en su columnna de esta mañana que en España sabíamos cantar y enterrar, pero que ya ni eso. Hubo abucheos y pitos a políticos en la capilla ardiente de Concha Velasco. Pero se olvida Chapu de algo que, en España, sigue siendo un desempeño de primer orden. Se nos da como a nadie la Ginebra.

Hay un artículo de Alfredo Semprún en La Razón sobre el diplomático salvadoreño que deberá poner de acuerdo a las partes que se reúnen en Suiza, en la mesa de la Ginebra. Dice: el relator se enfrenta a una tarea hercúlea, ¡garantizar que Sánchez haga honor a la palabra dada!

Habrá mediado el señor Galindo en la guerra de los mil días, pero no sabe lo que es supervisar los compromisos del presidente del Gobierno. En un par de semanas, ya lo verán, acabará como nosotros, siendo un maestro de la Ginebra.

Atención a esta noticia que publica EL ESPAÑOL. Pese a que los líderes de Esquerra, Oriol Junqueras o el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se encuentren en Barcelona… “El PSOE también negociará en Suiza con Esquerra”. Habrá primero una reunión de Sánchez con Aragonès en Cataluña, pero luego las delegaciones PSOE-Esquerra negociarán en Suiza.

Al final, los corresponsales van a ser los redactores de Nacional de los periódicos y nosotros, los que estamos en Madrid, vamos a convertirnos en corresponsales. Raúl del Pozo añade que, además, han elegido Suiza, que es el país del pecado, el lugar donde los dictadores guardan su riqueza, pero también, dice Raúl, Ginebra es la ciudad donde se encuentra la tumba de Borges, el escritor favorito de Zapatero.

Aunque la calidad de uno y otro sea más o menos parecida, Borges escribía sus libros y Sánchez no. Hoy llega a las librerías Tierra firme. Recomiendo un reportaje que publica hoy Infolibre titulado: “Por qué nadie se cree que los políticos escriben sus libros”. Sigue a esta frase el siguiente entrecomillado: “Pero, ¡cómo van a escribir sus libros si no escriben ni sus propios discursos”.

ALSINA–¿Qué otras raclettes has encontrado esta mañana en esas burbujeantes y cálidas fondues que son los periódicos?

Estamos aquí, en tierra firme, porque Sánchez pactó la amnistía. Hay encuesta en la portada de El País. Son muy útiles las encuestas de El País porque el Gobierno, si no le conviene el resultado, no puede decir que se trate de manipulaciones orquestadas por esos fascistas herederos de Joseph Goebbles.

“Un 60% de los españoles cree que la amnistía es injusta. Sólo un 38% cree que haya sido aprobada para mejorar la convivencia. Por territorios, la medida sólo consigue respaldo en Cataluña y País Vasco. La derecha alcanzaría hoy mayoría absoluta”. Más que un escritor de libros, Sánchez debería haberse buscado un escritor de encuestas.

Díaz-Ambrona, que fue ministro con UCD, escribe una tribuna en ABC sobre la amnistía. Él fue uno de los que redactó la Ley de Amnistía de 1977. Dice: “Al leerla, tengo la sensación de que está todo al revés. Es imposible situarla en un esquema de reconciliación y perdón. El penitente, en este caso, es arrogante y no está arrepentido”. Debido a la concepción absoluta del poder que tiene Sánchez, Díaz Ambrona le sugiere que exija el tratamiento de “Es gracia que espera alcanzar del recto proceder de Vuestra Excelencia, cuya vida guarde Dios muchos años”.

Si lo hace, que tenga cuidado, porque la Ginebra, señor Sánchez, es buena para olvidar y huir hacia delante, pero muy mala para el recto. No obstante, veo en La Razón una publicidad muy útil para combatir las diarreas y las flatulencias.

En El Mundo revelan esta mañana que PSOE y Junts intercambiaron hasta 18 versiones de la Ley de Amnistía y que ninguna de las partes está segura de que el texto pueda pasar el filtro de Bruselas: “El PSOE teme que la Unión Europea tumbe la amnistía por incluir delitos de terrorismo”.

Ayer estuvo García-Page en Salvados, en LaSexta. El Confidencial publica una crónica con los momentos más destacados. Page dijo que la amnistía beneficia a PP y Vox porque “alimenta su base social”. Se descartó como alternativa para liderar el PSOE y dijo: “Si desde el primer día nos empeñamos en dejar claro que vamos a gobernar al precio que sea, el precio sube”.

Y aunque sea lunes, patrón, no me olvido, voy cruzando el río, porque sabes que te quiero. El padre Feijóo volvió a liderar una manifestación contra la amnistía en Madrid. La Razón, El Mundo y ABC sostienen que el PP no afloja. La Vanguardia y El País destacan que esto se va desinflando, que hubo mucha menos gente que en las anteriores.

Me uno al cántico de Amón en su columna de esta mañana. Si Trillo gritó en El Salvador aquello de ¡Viva Honduras!, estrenemos nosotros este lunes gritando en España… ¡Viva El Salvador!

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

Sigue los temas que te interesan