Periódicos a favor y en contra de la amnistía

¡Ya ha nacido! ¿Y qué tal ha ido el parto? Duro, un poco largo, pero lo importante es que la criatura está bien. Titular de portada de El País. Atención al verbo, porque en el principio fue el verbo. “Sánchez alumbra la amnistía”. Es casi como un titular navideño, una natividad en el portal de Ferraz por adelantado.

La poesía de El País también está presente en la portada de eldiario: “La ley de amnistía llega al Congreso con un reconocimiento explícito a la Constitución y al ordenamiento jurídico”. En La Vanguardia también siguen, como los reyes magos, el rumbo de la estrella: “El PSOE presenta la ley de amnistía para casi cuatrocientas personas”.

Estas tres cabeceras defienden editorialmente, con uñas y dientes, la ley de amnistía. El editorial de El País dice que se trata de un texto “sólido” y que en él “puede verse reflejada una amplia mayoría de españoles, incluidos los catalanes no independentistas”. No se dan cuenta los editorialistas de El País de que a estos catalanes, los no independentistas, les han recomendado no desayunar sólido al leer los periódicos durante varios meses.

Ignacio Escolar, director de eldiario, escribe: “España es una democracia y la ley de amnistía así lo confirma”. La Vanguardia, en su editorial, apremia a confiar en que la ley inaugurará un nuevo periodo de convivencia.

Ahora voy cruzando el río, sabes que te quiero, Carles Alsina, patrón del lawfare y la normalización. ABC no es que publique un editorial duro contra la amnistía, sino que el editorial el su propia portada. Así, a pelo, todo texto, diez mandamientos, como si todavía no hubieran llegado las imágenes a las imprentas. “No debemos, ABC dice no”.

El Mundo: “Sánchez borra el 1-O de la Historia para que Puigdemont regrese libre. La ley del PSOE acaba con todas las causas del procés, incluidas las que tienen terrorismo y malversación”. La Razón: “La amnistía borra once años de procés independentista”. Y su editorial se titula: “Una ley que insulta a la inteligencia”.

ALSINA–¿Y qué otros alumbramientos encuentras en esos portales de Belén que son los periódicos?

Voy ahora con las noticias que se desprenden del texto de la amnistía. Ayer, a última hora, supimos que el PSOE firmaba la ley en solitario. Es una ley terriblemente tradicionalista, fascista incluso. Porque iba a tener seis o siete padres y al final ha tenido sólo uno. Y encima varón.

EL ESPAÑOL: “Las dudas de Esquerra sobre cómo amnistiar el terrorismo dejan al PSOE como padre único de la ley”. Siento mucha empatía con esta ley. A mi hijo, al nacer, también le miraron y le dijeron: “Pobrecillo, qué padre te ha tocado”.

Según explica La Vanguardia, Esquerra duda porque considera que con el texto en la mano los jueces podrían buscar huecos para perseguir a los violentos de Tsunami y los CDR. Es un asunto muy debatido porque El Mundo, en su análisis, reitera que toda esta gente también será amnistiada sin problema.

Y ahora qué. Interesante crónica en El Confidencial titulada: “El Gobierno blinda la ley de amnistía, maniata a los jueces y deja Europa como principal recurso”. Explica el texto que los socialistas han medido muy y mucho que los jueces españoles no puedan frenar la amnistía. Queda un único camino: presentar una “cuestión prejudicial”. Es decir: en cuanto se apruebe, dirigirse al “TJOES”, perdón, al “TJUE” –el Tribunal de Justicia de la Unión Europea” para preguntarle si la norma es compatible con el Derecho de la Unión. EL ESPAÑOL apostilla: “Si el TJOES, perdón, el TJUE concluyera que la norma es contraria, España debería reformarla”.

Otra crónica interesante es la de Nacho Alarcón, corresponsal de El Confidencial en Bruselas, que relata cómo, progresivamente, el PSOE ha perdido allí la batalla de la opinión pública. Un editorial de Político –una de los diarios más respetados allí– y las palabras críticas de Josep Borrell han hecho un agujero en la estrategia de Sánchez.

Mientras tanto, según cuenta Pepe Luis Vázquez, matador de toros en periódicos, Feijóo está reuniendo en Génova a periodistas extranjeros para “internacionalizar” la respuesta a la amnistía. Se ve en las fotos al padre Feijóo y su equipo viendo las fotos de las manifestaciones. Las miran como quien mira las fotos de su boda o de la primera comunión de su nieto.

Nos vamos acercando al día de autos. ABC: “El acuerdo con Junts posibilita que la investidura empiece mañana”. Después vendrá la votación de la Ley de Amnistía. La oposición sueña con algunos diputados socialistas que se salten la disciplina de voto y se opongan. Por eso, supongo, hay tanta gente rezando el rosario en las concentraciones de Ferraz.

Pero atención a la revelación de Juanma Lamet en El Mundo. En una llamada telefónica, Page le ha dicho al padre Feijóo: “No busques tránsfugas, es inmoral”. Después de esta respuesta, Génova ha soltado a sus perros de presa también contra el barón castellano-manchego.

Termino este repaso recomendando un artículo de Pedro Almodóvar en eldiario. Este domingo debía salir a la calle para caminar al menos cuatro mil pasos. Miraba por la ventana y, aunque veía manifestantes tranquilos, gente “normal”, según sus palabras, temía atravesar la puerta de su portal. Finalmente lo hizo: “Me resisto a la sensación de miedo”. De vuelta a casa, celebra: “Pienso que ya he cumplido mi propósito y celebro mi victoria”. Querido Pedro, déjame ser tu escolta. También soy un tío normal.