Qué dicen las encuestas de los periódicos sobre la amnistía

Os acordaréis de aquella película que en España se tituló Atrapado en el tiempo, pero que todo el mundo conoce como El día de la marmota. Bill Murray se levantaba y todos los días era el mismo. Eso viene ocurriendo con los periódicos desde la semana pasada. Seguro que este titular de La Razón les suena: “El acuerdo de amnistía entre PSOE y Junts estará listo de forma inminente”. O este otro de La Vanguardia: “Puigdemont convoca a los líderes de Junts en Bruselas para intentar cerrar el pacto”. El País: “PSOE y Junts se citan en Bruselas para culminar el acuerdo. Cerdán busca hoy superar los últimos escollos”.

Santos Cerdán, nuestro Bill Murray nacido en Milagro, ha viajado por Europa más veces en un mes que en toda su vida. Si este proceso, ¡este otro procés!, se estira un par de semanas más, vuelve hablando catalán y francés.

No hay un solo diario esta mañana que atisbe un mínimo riesgo de que la negociación entre Sánchez y Puigdemont descarrile. Lo más divertido es que quienes sí ven todavía un riesgo son los dirigentes del PSOE. En la crónica de EL ESPAÑOL se dice: “El carácter imprevisible del expresident fugado es motivo de inquietud para los socialistas”. Un hombre que se fuga una vez es un fugado para siempre. Giacomo Casanova, por cierto, se fugó un día de todos los Santos cerdanes.

Vamos con algunos detalles de ese borrador de la Ley de Amnistía que parece a punto de quedar sellado. El Mundo dice en su portada que el PSOE “ya estudia fórmulas para reconocer que el Estado persiguió injustamente a separatistas, como pide Junts”. EL ESPAÑOL adelanta que el PSOE “rechaza amnistiar hechos ajenos al procés, pero que busca cómo salvar al equipo de Puigdemont”. Recordarán los casos de Alay y su referéndum de Nueva Caledonia pagado por la Generalitat, Boye y su presunta implicación en el blanqueo de capitales para un narco; y Laura Borràs, condenada por manipular contratos en favor de un amigo.

Atención a esta noticia de El Confidencial. Si está usted desayunando, le doy un par de segundos para que mastique y trague, no vayamos a tener un susto… “La ley de amnistía justificará el perdón a los CDR y Tsunami porque no hubo muertos. El borrador de la proposición de ley, todavía en revisión, especifica que no son amnistiables los actos terroristas, pero limita esta salvedad a aquellos hechos que se hayan saldado con muertes”. ¡Alsina de mi vida! Esta noticia conviene leerla junto a esta otra, también de El Confidencial: “El último informe sobre Tsunami deja a sus 'capos' al borde de la imputación por terrorismo”.

ALSINA–¿Qué otras noticias de esta mañana pueden llevarnos a un “reencuentro total” y de “progreso” con los periódicos?

Es como si los directores de periódico se encerraran en un cuarto oscuro para pactar el día de publicación de encuestas. Hoy es un día de números en las portadas. El Mundo: “El PP se dispara a costa del PSOE y de Vox y se queda a un escaño de gobernar. Los bloques de derechas e izquierdas estarían empatados a 175”. La Razón: “La repetición electoral daría la mayoría absoluta a Feijóo con Vox”.

Cuidado porque estas mismas casas encuestadoras ya vaticinaron la derrota de Sánchez en las anteriores elecciones y hoy estamos hablando más de ‘reerección’ que de ‘reelección’.

El sondeo de El País, en cambio, no otorga posibilidad de gobierno a Feijóo pese a su crecimiento. Titular: “Los socialistas pierden fuelle frente a un PP al alza. El PSOE pierde casi un punto y el PP gana medio. La derecha sigue sin alcanzar mayoría”.

Y en ABC, una encuesta con otro punto de vista: “Casi la mitad de votantes del PSOE, contra la amnistía. El 52% de los españoles cree que la reelección de Sánchez es negativa, pero el 68% la da por descontada”.

Esta mañana, los medios más proclives a la oposición ilustran sus portadas con fotografías de la protesta organizada ayer por el PP en Valencia. Miles de personas contra la amnistía. ABC: “El PP sigue llenando la calle por las cesiones al independentismo. Feijóo anima a los socialistas críticos a rebelarse”. Los gallegos creen en la magia y los espíritus porque, estimado padre Feijóo, ¿qué es un socialista crítico? ¿Dónde hay socialistas críticos? El Mundo, con una imagen parecida: “La protesta toma la calle”. El editorial de La Vanguardia critica a Feijóo por las manifestaciones: “La actitud del PP no es la más beneficiosa ni para el sistema político ni para el propio PP”.

También hay noticias sobre las protestas frente a la sede de Ferraz. EL ESPAÑOL habla de una de las plataformas que más las impulsa. Se llama Revuelta y ha nacido al calor de Vox. Dice el titular: “Buscan un 15-M de derechas”.

Termino esta revista de prensa con una línea de la columna de Raúl del Pozo, que es en realidad un verso: ““En España, donde ni siquiera el pasado es cierto, el futuro es más incierto que nunca”.