La tía Henar, la motosierra de Milei y la memoria ajada de Conde

El nombre de la tía republicana de la reina Letizia viene de una virgen, con santuario incorporado. En Cuéllar (Segovia) goza de la popularidad concerniente a las grandes vírgenes, como la del Pilar, o la "moreneta", que son pequeñas pero mandonas. El santuario fue bautizado con el nombre de la patrona de Cuéllar, que se llamaba Henar porque el terreno estaba poblado de heno. Así empezó todo, aunque en honor a la verdad las vírgenes siempre vienen de atrás, sobre todo las que traen denominación de origen.

Con ese nombre bautizan a muchas mujeres segovianas. No es el caso de la tía Henar, asturiana y hermana de Jesús Ortiz, padre a su vez de la reina Letizia. Ella es más de la Virgen de Covadonga. Cristiana dentro de un orden y republicana en el desorden de los socios gamberros de Sánchez. No quiere saber nada de la Corona ni salir en la foto de los eventos públicos y privadas del martes que viene, con motivo del juramento constitucional de la princesa Leonor.

Hermana de Jesús Ortiz, progenitor de la Reina, la tía Henar va a su aire. En cuanto al suegro de Felipe VI, se ha jubilado recientemente, deseoso de acumular tiempo libre. Eso es lo que también quiere la tía: tiempo libre para encontrar un novio y seguir diseñando bolsos lujosos.

Javier Milei

Javier Milei. Guillermo Serrano Amat

He aquí a un hombre chaparrito que aspira a ganar la segunda vuelta de las elecciones argentinas del próximo 19 de noviembre. Se llama Javier Milei. Tosco, desaliñado, gritón y un tanto macarra. Presume de chulo y se baña en Varon Dandy. Hasta aquí todo más o menos normal a la vista de lo que se despacha en el parque temático de esos nuevos políticos que hacen lo contrario de lo que prometían cinco minutos antes (ay, que los veo venir a ustedes). De eso acusan a Milei, que se ha echado encima a todo el sindicalismo argentino por su inesperado pacto con Patricia Bullrich. Pero no me tienten quienes en España glosan los peligros de las amistades peligrosas porque ahora no va de lo que tenemos en casa. Así que toca centrarse en este atrabiliario aspirante a la presidencia de la República Argentina, vociferante y turbio, de conducta poco afectuosa, adiposidades desparramadas y un sugerente parecido con Benny Hill.

[La mayor locura de Milei: el hombre que clonó a su perro Conan y habla con él a través de una médium]

El último día que le seguí la pista, Milei dijo encontrarse en Salta, una ciudad del norte de Argentina, a dos pasos de la frontera con Bolivia. Haciendo aspavientos con una motosierra, más parecía haberse escapado de un centro de salud mental.

María Corina Machado

María Corina Machado. Guillermo Serrano Amat

Hablamos de la esperanza blanca de los venezolanos que esperan echar del poder a Nicolás Maduro cuando se abran las urnas del año que viene. Corina Machado barrió a sus competidores en las primarias del domingo pasado, donde consiguió unir a todos los demócratas que luchan desde la oposición contra el chavismo, No es nueva en el empeño. Hace veinte años ya ponía de los nervios a Hugo Chávez y aunque no es nueva en esta plaza, puede decirse que Corina promete. Madre separada, tres hijos 55 años, clase alta devenida en princesa del pueblo y faro político de la diáspora antichavista. En su juventud ascendió a miss con banda. Era hermosa a rabiar y a las chicas les ponía los dientes largos. Después de miss fue profesora, diputada, ingeniera industrial y fundadora del movimiento "Vente Venezuela".

Cuando Corina va por la calle la gente se para y le grita al unísono le gritan al unísono: "yo también te voto". Todos los sondeos le dan ventaja y no me extraña. Nicolás Maduro le dijo un día, mirándola con ojos revirados, que estaba tratando de repetir una jugada parecida a la de Guaidó. Ni caso. La Machado es una crack, con tirón interclasista y las ideas muy claras. No se da un minuto de descanso. Tras arrasar en las primarias, ahora desafía las amenazas de míster "bigotes". Llegará lejos.

Mario Conde

Mario Conde. Guillermo Serrano Amat

¿Qué fue del hombre que pasó de héroe a villano en cuestión de días, a mediados de los noventa del siglo XX? Pues que está en Escocia, donde ha definido para nuestro periódico lo que es la felicidad: "El brevísimo tiempo que transcurre entre dos putadas". Toma ya. Es la memoria ajada de quien llegó a ser algo más que el presidente de un banco. El hombre vanidoso que se creía el puto amo. Para ser exactos, no solo se lo creía: lo fue con todas las de la ley.

Nacido el 13 de septiembre de 1948, Mario Conde se convirtió en el presidente más joven de la entidad. Mediático e iconoclasta, se caracterizó siempre por la gallardía, el talento y un incontenible afán de protagonismo (una patología como otra cualquiera).

[La nueva vida de Mario Conde en Edimburgo: clases de inglés, relación a distancia con su novia pintora y una tregua entre "putadas"]

Estudió en Deusto, tenía el semblante engominado y el pecho de cemento armado Su tren de vida superaba al del AVE. Con fincas en Sevilla, Ciudad Real, un pazo señorial en Galicia y además casas, barcos y coches de lujo repartidos por toda la geografía. El verano lo disfrutaba en Mallorca, en una elegante masía donde su mujer, Lourdes Arroyo eligió morir. La vida le cambió radicalmente cuando se quedó viudo. Poco a poco se fue deshaciendo de todas las posesiones y sus enemigos chismorreaban diciendo que ya nunca sería el más rico del cementerio.

Al año de conocer a su novia, María Pérez Ugena, contrajeron matrimonio. Ella era profesora de Derecho Constitucional. Él iba y venía de Madrid al pazo, que era su casa madre. A los seis años de casados, rompieron la relación y salieron tarifando, En Sevilla encontró una marquesa y con ella estableció la vida en común. Ahora Conde vive en Edimburgo, aprendiendo inglés. No quería pertenecer a la generación del inglés tardío y se arremangó. Dicen que le va bien. Habla inglés y escribe libros, pero no se le ha vuelto a ver luciendo gomina ni bailando sevillanas.

