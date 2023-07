La propuesta más importante del PP, según cada periódico

El padre Feijóo presentó ayer su programa electoral. Esa es la noticia principal en los periódicos a uno y otro lado del río. Es muy interesante esta mañana ver cuáles son las propuestas que cada diario ha elegido como las más importantes. Porque eso nos da una pista muy interesante sobre la línea editorial, el pensamiento de cada periódico. ¿Qué deben saber los lectores de Feijóo según El País, La Razón, La Vanguardia, El Mundo, etcétera?

El País pone el foco en lo que el PP llama “derogación del sanchismo” y titula así su portada: “Feijóo promete derogar las leyes de memoria, vivienda y trans. Otras, como la de la eutanasia y el aborto, serán reformadas”. Es decir: El País concibe como más importante lo que corregirá Feijóo, y no lo que hará de nuevas.

En la misma línea escribe La Vanguardia: “Feijóo recupera delitos para castigar otro procés. El PP rescata la sedición, endurece los indultos y penaliza las consultas ilegales”. Desde que llegó a la presidencia del PP, el padre Feijóo ha procurado estrechar su relación con lo que podría llamarse el círculo de La Vanguardia y la burguesía catalana. ¿Sabéis lo que piensa La Vanguardia sobre el programa del PP para Cataluña? Yo tampoco. No hay editorial al respecto, y quizá eso, la no-crítica, sea ya interpretada como una victoria por el padre Feijóo.

La Razón destaca las medidas sobre impuestos: “Alivio fiscal inmediato para las rentas inferiores a 40.000 euros”. ABC destaca la promesa de una ley que blindaría la “independencia de las instituciones”: para ostentar cargos públicos como el CIS o Correos habría que estar cinco años alejados de la política. El Mundo mezcla en su portada estos dos titulares: “Feijóo promete despolitizar las instituciones y bajar impuestos”. Luego, en los subtítulos, añade: “Propone reducir IRPF e IVA, aprobar un plan antiokupa y prolongar las centrales nucleares”.

Varias cabeceras destacan el dedo de Feijóo en la llaga del PSOE: dicen que, tras las elecciones, con tal de no depender de Vox, el candidato gallego llamará uno por uno a los barones rojos para pedirles que presionen en favor de una abstención. Sin embargo, EL ESPAÑOL lo explica: ¿a quién podría llamar Feijóo? “La salida de Vara marca el camino a la mayoría de barones”. Todos esos a los que apela Feijóo, con la excepción de Page y quizá la navarra Chivite, están de salida.

ALSINA–Todavía no se ha clarificado lo que pasará en la sesión de investidura de Murcia, donde Vox amenaza con tumbar a López Miras y forzar elecciones.

Quizá asesorado por Maquiavelo, el padre Feijóo podía encontrar en esa investidura fallida un arma contra Sánchez. El Confidencial: “Feijóo, dispuesto a sacrificar Murcia para intentar demostrar que no es prisionero de Vox. Si los de Abascal bloquean la investidura de López Miras el próximo lunes, el líder popular ganaría un argumento poderoso en su único cara a cara con Sánchez: que no se someterá a Vox si logra una mayoría suficiente el 23-J”.

Se habla en muchos diarios de Murcia como laboratorio de las generales, ya que, allí, al PP le vale con la abstención de Vox. Y el padre Feijóo ya ha explicado que sólo meterá a Vox en el gobierno cuando necesite su voto afirmativo.

López-Miras, no obstante, dice en una entrevista con El Mundo que a él eso de los “laboratorios” no le convence y presiona a Vox para que lo invista y no afronte el riesgo de otras elecciones: “Murcia no es Extremadura, espero que Vox no se pierda en exigir sillones”.

Sobre Vox, dos noticias interesantes. La primera, en La Razón: “El ala dura de Vox gana a Abascal. La línea negociadora la impone en la sombra la corriente más próxima a la Falange y al Yunque”. Esto haría, veo en el texto, de Rocío Monasterio una moderada cuyo puesto correría peligro.

La segunda, en El País: los de Abascal difundieron y dieron credibilidad a un bulo según el cual el asesino de la dependienta de la plaza Tirso de Molina, en Madrid, habría sido un magrebí. La policía ha detenido como presunto autor a un español que ronda los 50 años. Pero Abascal escribió en su cuenta de Twitter: “Ni Sánchez ni su vicepresidenta se acordarán de esta mujer. Sólo Vox se acuerda de que hay españoles que están sufriendo el disparate migratorio”.

Y termino con un par de novedades acerca de Moncloa. Leo en EL ESPAÑOL que ha corregido su argumentario para volver a impulsar a Yolanda Díaz debido a “la teoría del cuarto diputado”. Los sondeos muestran al PSOE que Sumar estaría robando a Vox los cuartos y quintos escaños de las provincias que más reparten. Eso beneficia al bloque de la izquierda en detrimento de la derecha.

En El Confidencial, la muerte de una tradición, la de los mítines. “Sánchez anula mítines por platós”. Necesitados de influencia e impacto, Moncloa concibe el mitin con afiliados como un formato que no llega a la población en general y ha reducido al máximo estas citas para dedicarse a la radio y a la televisión.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

Sigue los temas que te interesan