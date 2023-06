Qué dicen las encuestas sobre la masacre de Yolanda Díaz

Tendríamos que presentar a las Olimpiadas las encuestas de los periódicos españoles. En cuanto se produce una novedad, ya hay varios sondeos publicados. O mejor todavía: en esa búsqueda del relato nacional común que ansían los historiadores, podíamos esgrimir las encuestas. Nuestra capacidad para unirnos y responder a las encuestas está muy por encima de la de cualquier otro país en el mundo. No es el 2 de mayo de 1808 lo que une a los españoles, sino las encuestas.

Ya hay dos esta mañana que analizan el pacto entre Yolanda Díaz y Podemos. La de ABC se titula: “Feijóo supera los 150 escaños y deja al PSOE sin opciones. La suma de las izquierdas se queda muy lejos de reeditar el actual gobierno de coalición”. En este sondeo, Feijóo, como digo, se dispara hasta los 153 escaños, el PSOE obtiene 104, Vox cae hasta los 35 y Sumar se queda en 29.

En la encuesta de EL ESPAÑOL, la consecuencia es la misma: Feijóo y Abascal reúnen la mayoría absoluta y Sánchez no podría gobernar siquiera reuniendo a toda la cuadrilla. Pero hay algunas diferencias. El PP saca 134 en EL ESPAÑOL, casi veinte menos que en ABC. Vox tiene 47, casi doce más. El PSOE 94, diez menos. Y Sumar 33, cuatro escaños más.

Veo en La Razón que el padre Feijóo estuvo ayer eufórico. Dijo en su mitin: “¡Ya estamos viendo el final de la traca del sanchismo!”. Y el editorial de ABC le responde que se tranquilice, que queda mucho y que la encuesta es una foto de lo que se votaría hoy. Ora pro nobis, pater.

Vamos a analizar los resultados de las encuestas a partir de otros titulares en los periódicos. Vamos, por ejemplo, con una traca de verdad. No sé cómo no hemos invitado a Juan Luis Cebrián a San Fermín a tirar el chupinazo de este año. Leo algunos fragmentos de su artículo en El País. Poneos las gafas, compañeros, que va a salpicar la sangre.

Dice Cebrián que, “absurdamente”, Sánchez convirtió las autonómicas y municipales en un plebiscito sobre su persona. “Premia a los obedientes, fulmina a los críticos y desprecia las instituciones, a las que utiliza y corrompe en beneficio propio”. Reconoce como acierto la política social del Gobierno, pero critica la de Exteriores diciendo que es “caótica y secreta”; y también la de Igualdad: “Encomendó Igualdad a dos políticas iletradas y chillonas que han fragmentado el movimiento feminista”. Sobre las alianzas, añade: “Para garantizarse el empleo, el PSOE se ha aliado con las fuerzas más reaccionarias de la Historia, los nacionalismos”. Y luego sobre el futuro: “El paso del PSOE a la oposición podría facilitar su retorno a la centralidad, a ser indispensable en las políticas de consenso, a su abandono del clientelismo y el alejamiento de la cultura narcisista”.

Pero tranquilidad, parece que Patxi López y Pilar Alegría ya se están moviendo para liderar el PSOE si muere Sánchez. O así lo cuentan en El Periódico de España. Patxi, maitia, yo por ti lo dejo todo. ¡Gora Patxi! ¡Aurrera! Cago en sos.

Vamos a seguir en la carnicería, que ha llegado buen género a las negociaciones Yolanda Díaz-Podemos. Carne muy roja. Está entusiasmado Raúl del Pozo, que ha podido escribir su columna como cuando tenía treinta años: “Asesinato en el Comité”. Dice: “La extrema izquierda se está asesinando con el piolet retórico. Están siendo perseguidos y humillados y utilizan metáforas de crímenes porque han perdido la vida política”.

Nacho Cardero, el director de El Confidencial, apunta que Irene Montero ha sido “guillotinada en la misma plaza donde nació el 15-M”. Recuerda que Juan Carlos Monedero dijo un día que reunir el espacio a la izquierda del PSOE sólo sería posible con “fraternidad”. Y aquí ha habido un pacto sostenido sobre los ataúdes de Echenique, Montero… Concluye Cardero: “La supuesta unidad conseguida en ambas organizaciones no es sino un trampantojo que esconde autoritarismo, cuitas internas y guerra para ver quién se hace con el poder o, en este caso, con los despojos”.

EL ESPAÑOL apostilla: “Un ‘ejército’ de Podemos en las redes presenta a Yolanda Díaz como ‘enterradora del 15-M’. Tras la integración en Sumar, algunos simpatizantes de la formación morada se han quejado de los vetos y las negociaciones a puerta cerrada".

ALSINA– Y esta semana, en concreto el sábado 17, se constituyen todos los ayuntamientos de España. Día clave para Feijóo.

Qué casualidad, justo iba a hablar de eso, patrón. El PP necesita a Vox en cuatro capitales de provincia: Valladolid, Burgos, Guadalajara, Toledo y Jaén. En todas estas ciudades, el PSOE quedó primero, pero el PP puede conformar una mayoría alternativa.

Veo en El Mundo que PP y Vox ya han firmado un acuerdo en Guadalajara. En EL ESPAÑOL, que en Jaén el PP podría sumar con una fuerza local en lugar de con Abascal. Por tanto, falta por ver qué va a ocurrir en Valladolid, Burgos y Toledo. “Los ayuntamientos ponen a prueba la estrategia del PP respecto a Vox”.

Carlos Mazón y Jorge Azcón, entrevistados simultáneamente por Juanma Lamet en la frontera entre Valencia y Aragón, se muestran incómodos por la posibilidad de tener que pactar con Vox. Deslizan que su plan A es otro, pero hacen equilibrismo para no rechazar del todo a Abascal, no vaya a ser que…

Donde está realmente interesante lo de los pactos es en Barcelona. Lo cuenta El Confidencial: el PP se comprometió a no apoyar ninguna fórmula que diera entrada a Colau en el Gobierno. El PSOE ha propuesto un pacto con ella para lograr la alcaldía. Si el PP se vota a sí mismo, el gobierno recaería en Xavier Trias, el candidato de Puigdemont. Por eso, revela El Confidencial, cargos del PP piden que Trias se comprometa ante notario a no impulsar la independencia. Eso es como pedirme a mí que me comprometa a no celebrar los goles de Osasuna.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

Sigue los temas que te interesan