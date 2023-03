La Guardia Civil, una mosca en la felicidad de Sánchez

Ya no sé si se utiliza la palabra, pero como todavía estamos en el atardecer del tamamismo, podemos decirla: “cenáculos”. En los “cenáculos” periodísticos corría el rumor de que Pedro Sánchez tenía algo muy importante que hacer en los próximos días. Anoche, Moncloa lo filtró y hoy está en la portada de todos los periódicos. El presidente histórico se va a China para reunirse con Xi Jinping.

Ahí van algunas claves extraídas de las distintas cabeceras: El País dice que la “excusa formal” son los cincuenta años de las relaciones comerciales entre ambas naciones, pero que la clave está en la presidencia de la Unión Europea que a punto está de desempeñar España. El Confidencial lo explica de esta manera: “Xi Jinping trata de vender su propuesta de paz seduciendo a la UE a través del país que ocupará la presidencia rotatoria”.

EL ESPAÑOL da un repaso a la agenda de Sánchez, que es más intensa que los trescientos folios que nos ha leído entre el martes y el miércoles en el Congreso. Hoy está en Bruselas con el primer ministro de este país. El finde se va a Puerto Rico para participar en la cumbre iberoamericana de jefes de Estado. Luego vuelve, hace una crisis de gobierno para sustituir a Reyes Maroto y Carolina Darias (candidatas a las alcaldías de Madrid y Las Palmas) y el 30 se va a China. La reunión con Xi Jinping será el 31 en Pekín.

Estaba Moncloa visiblemente feliz con la moción de censura. El Mundo, en su portada, publica una encuesta que titula de esta forma: “La mayoría cree que la moción de Vox ha ayudado al Gobierno”. Los ciudadanos, a tenor de este sondeo, sitúan al PSOE como el partido más fortalecido y a Vox como el más debilitado.

La Vanguadia, en uno de sus titulares principales, relata: “El PP se lamenta del regalo que Vox ha entregado al Gobierno con la moción”. Pero la felicidad plena no existe, por mucho que Patxi López, visiblemente emocionado, nos dijera ayer en el Congreso que este gobierno nos hace felices. Siempre hay una mosca haciendo ruido, incluso en los amaneceres más hermosos.

Esa mosca se llama “María Gámez” y está hoy también en todas las portadas. Por ejemplo, las de ABC, La Razón, El Mundo y El País: “Dimite la directora de la Guardia Civil tras ser imputado su marido por corrupción. Gámez renuncia al confirmarse la investigación a su pareja por un caso de contrataciones fraudulentas”. Tiene que ver, dice El Confidencial, “con el desvío de al menos dos millones de euros de ayudas públicas de los que se beneficiaron presuntamente el marido de Gámez y sus hermanos”.

ALSINA–Vamos ahora con los análisis, las fotos y lo más inusitado que ha dejado la moción de Tamames.

Antes que nada, un detalle maravilloso. EL ESPAÑOL y El Mundo cuentan que, sin haber acabado la moción, Tamames ya había puesto su discurso a la venta en Amazon y en formato libro digital. Todo lo que él dijo, transcrito, y con un “prólogo inédito”. A 4 euros con 80 céntimos.

Ramón, se explica en EL ESPAÑOL, se marchó “alucinado” del Parlamento. Porque Pedro Sánchez no le saludó en ningún momento. Sí fueron muy cariñosos con él Gabriel Rufián, Inés Arrimadas o Cayetana. Pero Sánchez no le estrechó la mano. Con él no se atreve ni a jugar al ajedrez ni, por supuesto a la petanca. ¡Dale, Ramón!

Hay división de opiniones entre a quién beneficiaron y perjudicaron las luces de bohemia. Por ejemplo, El País dice en su titular de portada: “El PP evita desmarcarse de Vox en la fallida moción de censura. Sánchez califica de ‘indecente’ la abstención del partido de Feijóo”. Luego, en su editorial, opina: “La moción fracasada sirve al exhibicionismo de Vox, refuerza al Gobierno y diluye al PP en la incomparecencia”.

ABC coincide con El País en lo del beneficio obtenido por el Gobierno, pero discrepa en las consecuencias para el PP. Escribe en su editorial: “Feijóo esquiva el desgaste de la moción. La colisión entre bloques acabó por devolver la centralidad al PP”.

Lo que también ha dejado la moción ha sido una ruptura entre Yolanda Díaz y Podemos. No está claro, cuentan varios periódicos, que Montero y Belarra vayan a ir al acto de presentación de Sumar. De momento, sigue sin haber acuerdo.

Y termino con una noticia extraída de Twitter. El País publica hoy un titular crematístico para Ramón: “Tamames se funde con los ultras”. Recordaréis que todo empezó con Sánchez Dragó convenciendo a Abascal en una marisquería de que elegir al viejo profesor era una buena idea. Dragó, hace un rato, en su Twitter: “Estoy recibiendo decenas de testimonios que ponen a Tamames por las nubes. Los de Vox deberían incorporarlo, si se deja, a sus listas electorales”. ¡Comienza la ramontada! ¡Te quiero, Ramón! ¡Cafinitrina para todos!

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

