Yolanda no quiere a Podemos, prefiere una subcontrata

En las portadas de esta mañana, hay muchos titulares acerca de la caída de los bancos en Estados Unidos. Se siente. No haber tenido el dinero en un banco. O mejor dicho: no haber tenido dinero. De esto nos hablará luego el tito Rodríguez Braun. Empiezo por la reforma de la Ley Mordaza, que parece que va a morir dentro de un par de horas en el Congreso.

Se trata, como sabéis, de la norma más simbólica de Mariano Rajoy. Esta mañana se debate en la Comisión de Interior, pero parece que no va a pasar de ahí. “ERC y Bildu abortan la reforma de la Ley Mordaza al no prohibir Sánchez el uso de pelotas de goma”, dice EL ESPAÑOL.

En el PSOE acusan, ¡esto es muy bueno!, a los independentistas de oponerse al pacto con el Gobierno debido a la coyuntura electoral. “Son cosas que electoralmente les pueden venir bien, pero no al conjunto de la sociedad”, señalan en el entorno de Sánchez. Y mientras la parte socialista del Gobierno acusa a los separatistas, la parte morada del Gobierno acusa… a los socialistas. El Confidencial: “Unidas Podemos acusa al PSOE de boicotear la derogación de la Ley Mordaza”.

Seguimos a vueltas con la candidatura de Yolanda Díaz. Como la vicepresidenta siga en esta indefinición, esto va a acabar siendo más aburrido que el documental de Sánchez. Leo en El País que la vicepresidenta tiene pensado anunciarse en un acto de aquí a dos semanas. En Podemos, a cambio de estar en ese acto, le piden primarias abiertas para decidir todas las listas. Yolanda, eternamente Yolanda, sabe que es una trampa. Porque en Podemos son especialistas en votaciones internas. Si ese es el modo de elegir a los candidatos, lo que tendremos será un Podemos con Yolanda Díaz de líder.

Fijaos lo que dicen fuentes de Podemos en la crónica de El País: “Yolanda va a subcontratar el partido en Valencia, Madrid, Melilla… No vamos a aceptar que nos haga trampas con 15 partidos pequeños para dejarnos sin la representación que nos corresponde”.

Yolanda no sabe qué hacer. Yolanda, como si viviera siempre en Sant Jordi, sólo piensa en regalar una rosa y un dato a la oposición. Pero cuando mira dentro de casa se le marchita esa rosa. Yolanda tiene miedo de encender la tele y encontrarse el canal de Pablo Iglesias.

Veo en La Razón que Sánchez se está planteando cederle parte de su tiempo para que responda a Tamames un rato en la emoción de censura. Sería un exmilitante del Partido Comunista contra una militante comunista.

Sobre la moción de censura, revela ABC que Tamames defenderá la moción entre las taquígrafas y Pablo Echenique; es decir: en el foso del Congreso, para no tener que subir y bajar a la tribuna. El catedrático de Economía continúa con su gira mediática en busca de reafirmar su carácter antiVox.

Atención a la portada de El Mundo: “Vox admite que su ala derecha no entiende la moción de Tamames. En reuniones internas ha aflorado el malestar con el candidato”. De este titular, no es lo sorprendente que a dirigentes y militantes de Vox les fastidie que su candidato les ponga a parir cada mañana. Lo increíble es que, dentro de Vox, exista un “ala derecha”.

Hablando de derechas y reveses, cuentan los periódicos esta mañana que el Partido Popular ha fichado a Toni Nadal para su nuevo think tank. Se trata de inculcar a la política los valores del esfuerzo, la superación, el saber ganar y perder. Mi más sincero pésame para Toni Nadal. No obstante, si Feijóo se cree lo de la generosidad, debería prestar al tío Toni para que reeducara a todos los diputados, y no sólo a los del PP. Si a Rafael Nadal, que es un bendito, ya le costaba aguantar aquellos entrenamientos, ¿cómo los van a superar todos nuestros diputados expertos en Candy Crush? Con que el bueno de Toni les enseñe a sacarse el calzoncillo de la raja suprema, me conformo.

Y termino con una noticia acerca de Alberto Garzón. ¿Os acordáis? Uno que lo nombraron ministro de Consumo y que emprendió la cruzada contra el chuletón. Ya tiene nueva medida estrella. Está en ABC: “Consumo limitará por decreto el tiempo y dinero gastados en casas de apuestas. La obligación de las casas de apuestas de enviar por cada hora de juego un informe a los consumidores que incluirá las cantidades apostadas durante la sesión y las pérdidas sufridas en ese periodo”.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

