¿Es España un objetivo para el terrorismo internacional?

La invitada de este episodio es Marta Summers, coordinadora del Observatorio de actividad yihadista en el Magreb y el Sahel Occidental del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo.

Durante años, Marta Summers ha advertido sobre el avance de los terroristas en el África subsahariana, a unos cientos de kilómetros de nuestro país. Hay motivos que lo explican. Hasta hace unos años, bastaba una palabra de París para que los líderes locales guardaran la calma. Pero cada vez son más las señales que nos recuerdan el fin de una época.

Perciban la tensión de este desencuentro entre el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y Félix Sisequedi, presidente de la República Democrática del Congo. El político africano interrumpe al francés y lo acusa de paternalista.

Tajante el Presidente del Congo en respuesta al Presidente Frances hoy.



“Tenéis que dejar de tratarnos y hablarnos con tono paternalista. Debéis respetar a Africa” dice el Presidente del Congo que denuncia ante Macron intromisión francesa en las elecciones de su país. pic.twitter.com/km2tFmgGO7 — Taleb Alisalem (@TalebSahara) March 5, 2023

De un tiempo a esta parte, el caos se apodera de más y más regiones. Rusia gana terreno. Y podemos dar por seguro que este cóctel arrojará consecuencias inquietantes para los españoles, si las acciones europeas no son más eficaces. Yo no me perdería la entrevista.

