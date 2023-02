El pis de los perros en Zaragoza

Ayer, cuando llegué a Zaragoza, secuestré un autobús con Ángeles Caballero. Como ya no existe el delito de sedición, no pasó nada. En realidad, fue la gente del Ayuntamiento, que se dejó secuestrar, y nos llevó a dar una vuelta por la ciudad. Yo veía, lo digo por si conseguimos armar revuelo, que es de lo que se trata, que Zaragoza está bastante más limpia que Madrid. Y encuentro en los periódicos locales la respuesta.

Acaba de aprobarse una ordenanza según la cual se podrá multar, entre otros, al vecino que riegue sus plantas sin mirar si pasa alguien por debajo, al vecino que deja la basura junto al contenedor pero fuera, al vecino que arroje la colilla al suelo y, ojo, al vecino que no recoja el orín de su perro.

Esto, como pasa en el PP con el aborto, me genera problemas morales. Explica El Periódico de Aragón que se deberá llevar un botellín para recoger el pis del perro. Y me he dicho esta mañana, mientras… bueno, es igual; me he dicho esta mañana: si ya es difícil recoger el de uno cuando hay que hacerse el análisis…

Casi todas las portadas de hoy van dedicadas a lo sucedido en el Tribunal Constitucional. "El TC avala la ley del aborto trece años después", titula El País. La Vanguardia lo hace muy parecido. Fijaos en el matiz de ABC: "La mayoría progresista del TC refrenda la ley del aborto trece años después". Ese matiz encuentra su motivo en el editorial. Dice: "ABC siempre ha estado contra la ley de plazos conforme a indiscutibles principios morales de defensa de la vida. La constitucionalidad de una norma no solventa su idoneidad moral".

La ley de plazos permite a las mujeres la interrupción libre del embarazo durante las primeras catorce semanas de gestación. El Confidencial publica un extenso análisis acerca de cómo ha caído la noticia en el PP, tradicionalmente dividido sobre estos asuntos. "Alberto Núñez Feijóo zanja el debate interno". El líder del PP ha convertido en posición oficial del partido lo que antes circunscribía a su opinión personal: a favor de la ley de plazos. Y discrepancia sobre la posibilidad que otorga la ley de Sánchez a las menores de abortar sin el consentimiento paterno.

Pese a que Feijóo haya sellado esa postura, el debate sigue abierto en el partido. La vieja guardia, aunque también algunos jóvenes, muestran su rechazo a la ley de plazos. Os leo la columna de Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, en La Razón: se queja de que la mayoría conservadora del TC no fuera capaz de solventar el asunto en una década y de que la mayoría progresista lo haya hecho en una tarde. Termina citando el Apocalipsis a modo de advertencia para el PP actual y para los jueces conservadores que han aceptado la novedad: "Ojalá fueras frío o caliente pero eres tibio y por eso te vomitaré de mi boca". Pues que no sea en Zaragoza, que aparece el alcalde y te pone una multa. Salvo que recojas a tiempo los restos.

El Mundo, por ejemplo, no dedica su portada al tema del aborto. Elige una apuesta distinta: un reportaje sensacional de Alberto Rojas, corresponsal en Ucrania, que se ha enrolado en una brigada de soldados de Volodímir Zelenski. "Estamos preparados para recibir a los rusos a tiros", reza el titular.

La ley del bienestar animal fue aprobada, pero Podemos tuvo que aceptar que se sacara de la norma a los perros de caza. Aporta EL ESPAÑOL una conclusión interesante. El hecho de que la coalición esté tan fracturada empuja a PSOE y Podemos a seducir por separado a la cuadrilla: ERC, Bildu y compañía. "La crisis PSOE-Podemos y el 'no' de Sánchez al PP dan más peso a ERC y Bildu en Moncloa". ¿Más peso? Va a reventar la báscula, entonces.

La ley del 'sólo sí es sí' se coló, por supuesto, en casi todos los debates. Atención a esta noticia de El País, que viene a seguir desmontando aquello de que los jueces, por ser machistas, aplicaban la ley de manera errónea. Ese supuesto ya ha sido desechado por el Gobierno, que está intentando aprobar una reforma. Fijaos en este dato: "15 de los 16 jueces del Supremo que forman la sala penal han rebajado penas a agresores sexuales por la ley del sólo sí es sí". Los hay, claro, tanto conservadores como progresistas.

La Razón, en su portada, señala que el CGPJ prevé que sean más de 4.000 las revisiones a la baja. De momento, se conocen 500 de forma oficial, pero se sospecha que hay muchas rebajas que no han sido comunicadas por los tribunales provinciales. El CGPJ, órgano rector, ha pedido esos datos para centralizarlos y conocer el alcance de lo que ocurre.

Fernando Grande-Marlaska fue reprobado con los votos de PP, Vox y separatistas, debido a la tragedia de Melilla el pasado junio. Una senadora del PSOE, cuenta El Mundo, sigue abriendo la brecha entre las izquierdas a cuenta de la ley trans. Susana Moll pide a sus compañeros que se lean la norma y advierte de los riesgos que entraña, por ejemplo, para los menores.

