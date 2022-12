Sánchez y ERC: sexo de casados

Todas las cabeceras llevan en su portada la misma noticia: el pacto de Sánchez con Esquerra Republicana para rebajar la malversación. El verbo más utilizado es "consumar" y recuerda a cuando erais chavales y se decía eso de los matrimonios: "¡Ya han consumado!". Pues el Gobierno y ERC, que llevaban tiempo teniendo sexo amancebados, ya han consumado por vía marital. Esto no tiene vuelta de hoja.

El Mundo: "El PSOE pacta con ERC dejar impune la malversación del 1-O". La reforma "hace que sea casi imposible que se castigue con cárcel un desvío de dinero como el del procés".

ABC enfoca la noticia en relación a Oriol Junqueras: "Sánchez consuma su pacto con ERC para que Junqueras se presente a las generales". En El País dan cuenta de los discursos de PSOE y ERC una vez aprobada la enmienda: "PSOE y ERC pactan bajar penas, pero discrepan sobre su alcance. El Gobierno sostiene que no despenaliza el procés como asegura Esquerra".

Para saber cuál de los dos partidos dice la verdad, conviene ver la fotografía con la que ilustra su noticia este periódico. Aparecen cruzándose por el pasillo una diputada de Esquerra, Carolina Telechea, y un diputado del PSOE, Felipe Sicilia. Ella, sonriente, mira a la cámara. Él, cabizbajo, mira al suelo y se marcha.

En EL ESPAÑOL seguimos conociendo detalles de cómo afectará a los futuros delitos de corrupción la reforma acordada entre Sánchez y Junqueras: "El pacto PSOE-ERC permite a altos cargos malversar sin ir a la cárcel si no 'entorpecen el servicio'".

Explico la literalidad porque es fantástica. Ya sabéis lo de Cela cuando se quedó dormido en el Senado y le llamaron la atención. Respondió: "No es lo mismo estar dormido que estar durmiendo, de la misma manera que no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo".

No habrá pena de cárcel para los malversadores si ese desvío de fondos públicos "no genera un perjuicio grave al servicio público que ese dinero debería haber financiado". ¿Lo de perjuicio al servicio no os suena a cuando vais al baño a todo correr y os encontráis un cartel en la puerta? "Averiado por perjuicio al servicio".

Pero esto no acaba. La siguiente noticia de La Razón: en enero, Esquerra Republicana celebra su congreso. Allí se presentará un documento que establecerá las bases para un referéndum de independencia. Ojo, un referéndum pactado con Sánchez. Ya no se habla de "unilateralidad".

¿Cuáles son esas bases? ¿Qué tendría que ocurrir para que, celebrada la consulta, se proclamara la independencia de Cataluña? Debería haber un 50% de participación y un 55% de esa participación a favor del "sí". Además, Esquerra pretende que se permita el voto a partir de los 16 años. Si el otro día os escandalizabais de que los hijos de futbolistas como Thuram o Weah estén en el Mundial, ya veréis cuando sean los nietos del profesor quienes voten la independencia de Cataluña.

Cita Cuartango en ABC unos versos de Eliot: "Resuenan pisadas en la memoria por el pasillo que no recorrimos, en la puerta que no abrimos nunca". Luego añade: "No me refiero a mi vida sino a la desilusión y el desafecto que provocan el deterioro de las instituciones y la forma de gobernar de Pedro Sánchez. La Transición duró muy poco. Hoy parece que fue un sueño".

Yo no sé si la Transición fue un sueño, pero sí tengo claro que, después del fiestón de ayer, en esta casa, tele, radio y periódico, habrá gente con mucho sueño. Está por ver cómo se despierta Feijóo. Ayer en el Senado, veo en El Confidencial, pidió elecciones anticipadas reiteradamente. Abascal le reta a apoyar la moción de censura de Vox en el Congreso para dibujarlo como un subordinado en la oposición a Sánchez.

Termino con los consejos que, según El Mundo, dio Mariano Rajoy a puerta cerrada al candidato del PP a la alcaldía de Getafe, por si le sirven a Feijóo: "Lo serio es ser serio. Lo importante es caerle mejor a más que a menos".

