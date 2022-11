Sánchez-Feijóo: hasta la braga

Me explican quienes saben que el traje de Pedro Sánchez ayer no era granate, sino "color berenjena". Un homenaje, imagino, a su trabajo en el huerto de Moncloa por las mañanas. Es, de veras, un traje fantástico. "Presidente, ¿dónde puedo conseguirlo?". Aparece la foto en todas las cabeceras de esta mañana.

Vamos con la resaca del partido. Es una resaca terrible. Uno ya no sabe si es peor ver estos debates o releerlos. El País: "Sánchez acusa a Alberto Núñez Feijóo de actuar al dictado de la prensa conservadora". Resulta que, ayer, El Mundo recogía el sentir de dirigentes del PP que le pedían a su jefe que fuera "implacable". Deduce Sánchez que Feijóo fue duro con él no por la reforma de la sedición o los efectos de la ley de Irene Montero, sino porque se lo pidió El Mundo. "El Gobierno está en llamas", le contestó Feijóo, que aclaró que no presentará una moción de censura antes de las próximas elecciones generales.

No hay en El País ningún artículo sobre los cien años del nacimiento de uno de sus más ilustres fundadores, Manuel Fraga. Pero sí hubo homenaje encubierto de Sánchez al gallego. "Antes de dar lecciones de higiene, vengan ustedes lavados", le dijo el presidente del Gobierno a Feijóo en una frase maravillosamente fraguista.

"Con Fraga hasta la braga", decíais, compañeros, en los sesenta cuando el entonces ministro de Información y Turismo comenzó a permitir unos levísimos semidesnudos en el cine. Luego el propio Fraga se presentó en bragas para bañarse en Palomares y los españoles vieron lo que nunca desearon. Acerca de las luces y oscuridades de este hombre hay artículos en EL ESPAÑOL y en El Mundo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este martes en el Senado. Kiko Huesca Efe

'Gavillas de fábulas sin amor' fue el título de un libro de Camilo José Cela que pudo salvar la censura gracias a Fraga. Y también podría ser ése el título de nuestro querido gobierno de coalición. Ayer, Moncloa amarró los Presupuestos en el Congreso y pudimos entrever las cesiones a los nacionalistas para lograr su aprobación.

La Razón y ABC destacan en su portada la misma noticia: "Bildu logra de Sánchez que saque a la Guardia Civil de Navarra. La Benemérita abandonará las competencias de Tráfico en esta Comunidad el próximo 31 de marzo".

El poder es un pegamento magnífico. Publica Fernando Garea en EL ESPAÑOL un análisis acerca de cómo están las cosas dentro del Gobierno. "Sánchez, Yolanda Díaz y Podemos se conjuran para salvar la coalición hasta el final de la legislatura".

El conjuro consiste en que el PSOE y eternamente Yolanda ensalzan la ley de Irene Montero en público a cambio de que la ministra de Igualdad deje de llamar a los jueces 'machistas" y "fachas con toga".

Pero como cantaba el gran Pablo Milanés, "todavía quedan restos de humedad". Leo El Confidencial: "La subida del Salario Mínimo acorde a la inflación reabre la batalla en el Gobierno entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño". Los socialistas quieren mantener la subida prevista y Podemos quiere revisarla al alza acorde al IPC.

Termino con una encuesta que veo también en El Confidencial. Es el primer sondeo que recoge los efectos de lo ocurrido con la ley del 'sólo sí es sí' y la reforma de la sedición. Vox aparece como principal beneficiado, subiendo hasta los 55 escaños. Feijóo decrece levemente, pero se mantiene como ganador de las elecciones en 121. PSOE (102), Podemos (30). Conclusión: Sánchez y sus socios no suman; Feijóo sólo puede gobernar si pacta con Santiago Abascal. Ya sabéis cómo suena: "Juntos, café para Vox".

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero

Sigue los temas que te interesan