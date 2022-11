Sánchez y el "pajismo" en el Día de la Victoria

Comienzo con dos portadas que deben leerse juntas, en coalición. Primero la de ABC:"SOS de Hacienda tras el fiasco informático de los fondos. El programa sigue sin funcionar y María Jesús Montero pide a las autonomías que le envíen urgentemente un Excel con la justificación del dinero recibido. Bruselas exige al Gobierno saber antes de diciembre en qué se ha gastado los 30.000 millones de euros transferidos si quiere optar a más envíos".

Encontramos la respuesta del Gobierno en EL ESPAÑOL, una auténtica genialidad: "Sánchez pide cambiar las reglas para poder recibir fondos UE sin cumplir los compromisos con Bruselas". La enmienda, curiosamente, fue presentada a última hora por una eurodiputada socialista española. Logró el apoyo del Partido Popular europeo, aunque los eurodiputados españoles del PP se posicionaron en contra. Todavía tiene que votarse en el pleno. Desde aquí, mi máximo apoyo al señor Sánchez: ¿o es que la abuela tiene derecho a saber en qué se gasta la paga el nieto?

Mientras tanto, qué ocurre en el PP, voy cruzando el río, Alsina, sabes que te quiero. Feijóo se desinfla. O así se traduce de la encuesta que publica el diario El Mundo: todavía mantiene 28 escaños de diferencia con Sánchez, pero ya no suma mayoría absoluta con Vox. Se quedarían a un escaño. Los socialistas y Podemos remontan levemente y los nacionalistas se mantienen. En definitiva, que hay partido.

Emiliano García-Page en Guadalajara.

El prólogo a esa batalla de las generales se escribirá el próximo mayo, en las autonómicas y municipales. La Razón revela que los líderes regionales del PSOE ya están exigiendo independencia a la hora de diseñar sus campañas. ¿Os acordáis del presidente de Castilla-La Mancha, que en este programa evitó confirmar su tándem con Sánchez en tropecientas ocasiones?

Aquel día, en Tomelloso, don Emiliano inauguró el "pajismo". Pues veo en la crónica de La Razón un claro ejercicio de "pajismo": Sánchez prepara un acto para celebrar su victoria de 2019. El día de la victoria. La última vez que un gobernante español decidió algo así yo no había nacido, pero vosotros tampoco.

Leo en La Vanguardia: "Corinna lanza un podcast para detallar su relación con el rey Juan Carlos". En el primer capítulo, Corinna dice que don Juan Carlos la llamaba unas diez veces al día y que se presentaba con seudónimo: el señor Sumer. Acrónimo de "Su majestad el rey".

Más cosas curiosas. Según ABC, hoy, en Zamora, se van a ver las caras Cayetana Álvarez de Toledo y el padre de Pablo Iglesias. Francisco Javier Iglesias le reclama a la diputada del PP una indemnización de 18.000 euros por haberle llamado "terrorista". "Hijo de terrorista", le dijo al entonces líder de Podemos en el Congreso. Lo hizo por la pertenencia al FRAP del padre de Iglesias. Pero el padre de Iglesias dice que cuando pertenecía al FRAP, el FRAP no atentaba. Bueno, pues ese partido se juega hoy en Zamora.

En El Mundo, hay una entrevista muy curiosa con Almeida, que recoge frases como estas: "Soy más del Atlético de Madrid que del PP" / "Es difícil luchar contra el ego, cuentas un chiste y es graciosísimo". Y la última, grandiosa: "Yo no estoy para que me persigan con drones cuando salgo a ligar". Es normal, una vez me confesó el alcalde que sus primeros ligues fueron al ritmo de Georgie Dann.

En El País, por cierto: "Los socialdemócratas daneses ganan pero necesitarán al centro para gobernar". Uy, ¿qué es esto? Las carcajadas de Pedro Sánchez y Albert Rivera.

En El Confidencial, con esto termino, hay hoy un interesante especial sobre "el cártel del asfalto": una investigación que revela la fórmula de 14 de las principales constructoras para repartirse casi todas las licitaciones públicas de la red de carreteras, un total de 530 millones de euros.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para "La España que madruga", en "Más de Uno", el programa de Carlos Alsina en Onda Cero

