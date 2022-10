Las metamorfosis: de Feijóo a Rufián

Empiezo con una noticia de última hora. Me he visto obligado a hacer trizas el guion y a gritar aquello con lo que sueña gritar cualquier periodista: "¡Que paren las rotativas!". En contra de todos los sondeos, en contra de cualquier previsión: Xi Jinping, el presidente de China, ha sido encumbrado en el vigésimo Congreso del Partido Comunista. Es la foto de casi todas las cabeceras esta mañana.

Veo en la portada de La Razón un dato muy interesante: ningún discurso oficial en China comienza sin una referencia al amado líder. En El Mundo encuentro la prueba de que el ascensor social funciona mucho mejor en China que en España: una fotografía de la casa cueva donde creció Xi Jinping. En la casa cueva creció él y a la casa cueva puede que hayan mandado al exvicepresidente al que sacaron por la fuerza en mitad del Congreso. Xi Jinping es un genio. El País recoge estas palabras suyas: "China abrirá sus puertas cada vez más". No sé qué vamos a hacer el día que las entorne un poco.

Sigo con otra mala noticia para el planeta. EL ESPAÑOL: "Rishi Sunak, a un paso de ser elegido primer ministro tras la renuncia de Boris Johnson". A última hora, la "ambición rubia" –así lo llaman varios corresponsales– renunció por sentido de Estado, para no dividir más a los conservadores. Sin embargo, en El Confidencial aducen como verdaderos motivos la investigación parlamentaria que le espera por la fiesta pandémica y las malas encuestas que maneja.

Rishi Sunak es un exbanquero indio que fue ministro de Economía con Johnson. Y qué queréis que os diga: tiene pinta de no haberse bebido un gintónic en la vida. Dice que viene a traer la integridad. Encuentro en El País una nota de esperanza: Boris no se va del todo. Es un hasta luego. En su comunicado asegura que le queda mucho por ofrecer. ¡Brindemos por Boris Johnson!

Sigo en las páginas de El País con un artículo sobre el inglés. Mejor dicho: sobre la lengua inglesa. Lo firma Vidal-Foch y se titula: "Feijóo no sabe inglés". Dice que Adolfo Suárez no lo hablaba, pero que apenas viajaba; que Calvo Sotelo lo dominaba pero no le dio tiempo a decir Hello; que González se manejaba en francés; que Aznar no lo sabía pero lo aprendió; que Zapatero y Rajoy no sabían ni decir goodbye. No entiendo la tesis de Vidal-Foch. Si Feijóo no sabe inglés, entonces, tiene más papeletas que nadie para convertirse en presidente.

Hablando de Feijóo. Sorpresa en la portada de ABC. Veo un artículo titulado: "Urbano Feijóo, el gallego que esclavizó a sus paisanos en la Cuba española del siglo XIX". No he conseguido averiguar si existe alguna razón de parentesco entre uno y otro Feijóo, pero yo creo que con esto es suficiente para que se aplique al líder del PP la Ley de Memoria Democrática y se le inhabilite como candidato.

Anda Feijóo un poco desnortado. Ya no sólo por las fotografías de su entrevista con la revista Esquire, sino por este titular: "El PP intenta limitar ahora el 'excesivo' protagonismo de Sánchez en el Senado. Los populares solicitarán a la Cámara Alta que acote las comparecencias extraordinarias del presidente". Los de Feijóo se quejan de los tiempos, de que Sánchez habla más. ¡Pero si en la política de hoy gana seguro quien habla menos!

Otro que se halla en pleno proceso de metamorfosis es Gabriel Rufián. Vean la frase que recoge La Vanguardia sobre su mitin en Santa Coloma: "Ser independentistas no nos hace mejores catalanes".

Y en El País, una noticia importante, casi tan sorprendente como la de la coronación de Xi Jinping: "El Gobierno se abre a reducir a la mitad la pena de sedición. Sánchez sólo impulsará la reforma del Código Penal si ERC, cuyos votos necesita, no exige la eliminación del delito". Lo que más me ha gustado de la crónica es esta frase: "Hay ambiente para hacerlo". Es lo mismo que he dicho yo esta noche al entrar al bar: "Hay ambiente". Y así se reforma el Código Penal en España. Está en quince años la sedición. La dejarán en siete y medio. Sánchez tiene la excusa de que la media europea está en seis.

No diré nada de fútbol, pero sí hablaré de una clasificación. España es vigésima en el envío de armas a Ucrania. Nuestro país, dice la portada de El Mundo, sólo aporta el 0,1% del armamento trasladado a Kiev. Moncloa, dice esta información, evita detallar la cantidad y el valor del material enviado.

Termino con un reportaje muy interesante que publica EL ESPAÑOL: "Museos de todo el mundo en alerta por el vandalismo 'climático'. En mayo, una tarta contra la Gioconda. En Julio, unas manos pegadas a la primavera de Botticelli. En octubre: puré y sopas contra Picasso, Van Gogh y Monet". El periodista ha preguntado a estos colectivos a ver si existe un peligro real para las obras de arte, si va a haber más tartazos.

Pregunta: —¿Hay peligro real para las obras de arte?

Respuesta: —Puede ser. En cualquier caso, el valor de una obra de arte no es comparable al de las múltiples vidas que están intentando salvar las activistas.

Con esto cierro el telón, no a la revista de prensa, sino a la humanidad.

