Los barones y el 'pajismo'

Hoy he llegado un poco justo. En realidad, he estado a punto de no venir. Cuando esta madrugada la diligencia ha dejado los periódicos en el bar, los he leído con lágrimas en los ojos. Creía que había cerrado el programa. Subido encima de una mesa, en homenaje a Alsina, he entonado aquello de "oh, capitán, mi capitán". En una mano, sostenía el ejemplar de hoy de La Vanguardia, que contiene el artículo que me llevó al error. Dice así. Alsina, dos puntos: "Abandonar nos llevará a la irrelevancia".

Menos mal que he leído un poco más y he visto que se trataba de Victoria Alsina, consejera de Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña, tu prima Vicky, que hablaba del lío que tienen montado en el Govern.

Ahora que me he repuesto, que me he confesado, os contaré una noticia fascinante. Muy pocas veces copa las portadas un organismo que la gente no sabe siquiera dónde está. Hablo del Banco de España, que por culpa de La Casa de Papel todo el mundo ubica en Nuevos Ministerios, y no en la plaza de Neptuno.

Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España. Óscar Huertas

El Banco de España se ha convertido en el nuevo villano para el Gobierno. Me cuentan que algún ministro ya ha comenzado a referirse a su gobernador, Hernández de Cos, como Hernández de Coz. Leo El País: "El Banco de España discute la previsión de crecimiento del Presupuesto. Lo sitúa para 2023 en un 1,4%, y no en el 2,1% del Gobierno".

EL ESPAÑOL: "El Banco de España dice que el Gobierno no debería subir tanto las pensiones en pleno frenazo económico". El Mundo, sobre las pensiones, revela que el PP plantea pactar que las pensiones altas suban menos que el IPC. La Vanguardia: "El Banco de España alerta de la demora en el uso de los fondos europeos". Presidente Sánchez, por mí no se preocupe, si prefiere, puede hacerme un bizum.

La foto del día es la reunión mantenida por Sánchez con el canciller alemán. En ellas, como mi abuela, el español le dice al germano: "Olaf, eres un Scholz". Hablaron, cuenta El País, de "cuidar los salarios de la clase media frente a los ultras". Porque ambos, cuenta esta crónica, se enfrentan "al auge de la extrema derecha".

Y hablaron también de otra cosa. Leo a Falso Brais en EL ESPAÑOL: "España y Alemania trabajan desde julio en un interceptor de misiles de última generación para frenar las amenazas aéreas de alta velocidad". ¡No ha llegado el tren de alta velocidad a Extremadura y ya nos ponemos con los misiles! Qué barbaridad, gracias a los presupuestos de Podemos, vamos a tener más armas en España que en los videojuegos. ¡Echenique, di algo!

El Confidencial: "Hacienda se lanza a la caza de falsos cambios de residencia a Madrid desde otras CCAA. La Agencia Tributaria ha intensificado las inspecciones y la agresividad en estos cambios".

En otro orden de cosas: he encontrado una publicidad mejor colocada que nunca. En las páginas de ABC, un anuncio dice: "Ver la vida con nuevos ojos". A continuación: "Los vocales del Poder Judicial descartan el consenso y ponen a Lesmes la dimisión en bandeja". Eso es como la óptima de la calle Millán Astray, la calle del general tuerto, que pone en sus bolsas a modo de reclamo: "Cuida la vista, es para toda la vida".

Termino con La Razón. Cuenta Carmen Morodo: "Los barones se preparan para el relevo de Sánchez tras las generales". Al parecer, por los pasillos de Ferraz, circula la siguiente tesis: una vez celebradas las autonómicas, los barones que sobrevivan serán los que encabecen la alternativa. Y tendremos lío, porque Morodo escribe que estos barones se harán un Feijóo. Si gana Page, que acuñó ayer aquí lo del pajismo, ¿los barones se harán una...?

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para "La España que madruga", en "Más de Uno", el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

