Moncloa aprueba los Presupuestos con Mónica Naranjo

Ayer por la noche, pusieron música en el bar. Y me extrañó. Porque suele ser un bar silencioso, de conversación. Sonó Mónica Naranjo: "Tengo el ansia de la juventud, tengo miedo, y cada amanecer me derrumbo al ver la realidad. No hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo". Sospecho que algo así ha debido de sonar también en Moncloa durante la negociación de los Presupuestos.

Cuenta El Confidencial que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz escenificarán el acuerdo hoy y que ninguna de las dos partes contempla que el pacto se tuerza. De hecho, añade El País, con tal de que las cuentas sobrevivan, PSOE y Podemos han evitado el enfrentamiento por el aumento del gasto en Defensa y han desvinculado la ley trans del documento.

El lío lo tienen, leo en esta crónica, con la okupación, pero eso no va a afectar a las cuentas públicas. Podemos dice que es un error que el PSOE apoye que los okupas puedan desalojarse en 48 horas porque supone "comprar el marco de la extrema derecha". "El acceso a la vivienda es un derecho esencial", señalan Yolanda Díaz y Belarra. Deberían corregir: "El acceso a tu vivienda es un derecho esencial".

Con el "sobreviviré" de fondo, Sánchez ha rechazado que haya superdomingo en 2023, es decir: adelantar las elecciones generales y unirlas a las autonómicas y municipales. Fue idea, cuenta EL ESPAÑOL, de algunos dirigentes socialistas, que dijeron: "Oye, aunque esto antes se hacía al revés, para que el carisma del presidente insuflara potencial a los barones; quizá lo que ahora necesitamos sea que los barones insuflen ese potencial al presidente".

No caerá esa breva. La Vanguardia: "El PSOE rechaza un adelanto electoral ante la desmovilización de sus votantes". Lo que no cuenta ningún diario, pero que seguro ocurrió fue algo así como "los barones agotan un cargamento de botellas de champán al conocer que las autonómicas no coincidirán con las generales".

ALSINA–¿Y qué dice hoy el parte meteorológico sobre los impuestos? ¿Suben o bajan?

No sabemos muy bien si suben o bajan, pero ese parte meteorológico anuncia más tormentas. En cualquier caso, explica El Mundo, la inflación en el menú sigue disparada: hacer unas lentejas es un 18% más caro que hace un año y una tortilla cuesta un tercio más. Por no hablar del aceite que, como diría Hermano Lobo, sigue a precio de Huerto de los Olivos.

El País: Lizz Truss, primera ministra británica, cede ante su partido y los mercados al retirar la rebaja fiscal a los ricos. Iba a suprimir el tipo máximo del 45% en la declaración de la renta, que pagan quienes ganan más de 170.000 al año”.

El PP, pese a llevar una medida similar en su programa para las últimas elecciones, parece distanciarse de la medida original de Truzz. El programa, conviene apuntar, lo redactó Casado. A ver qué hace Feijóo.

Lo que sí sabemos que hará Feijóo, leo en la portada de La Razón, es "llevar al centro al PP vasco y al catalán". Quiere para ellos un modelo similar al del PP gallego. El Tinder de Íñigo Onieva, perdón, de Alberto Núñez Feijóo sigue emprendiendo un rumbo insospechado.

¿A qué no esperabais esto? El Mundo: "PP y Junts (los diputados de Puigdemont) recuperan la interlocución en un acercamiento sigiloso: 'Al Gobierno le queda poco'. Feijóo busca "un interlocutor" para recuperar el diálogo, después de que los independentistas le hicieran saber su hartazgo con Sánchez".

En clave internacional, una novedad llamativa. El presidente de Ucrania, Zelenski, experto en lides propagandísticas, ha comenzado a incluir un espacio en ruso en sus mensajes dirigido a los invasores, que dice así: "Si venís a combatir a Ucrania sólo habrá una forma de volver a casa: metidos en una caja de pino. Haceos un tatuaje con vuestro nombre y apellido para que podamos enviar vuestro cuerpo a la familia".

Termino con un epitafio. Porque se ha muerto Jesús Quintero, El Loco de la Colina. Pescador de hombres, rescatador de naúfragos. A él siempre le gustó más la radio que la tele. Porque la tele, me dijo una vez, era pornográfica; y la radio, sugerente: "Tú sugieres y el oyente completa".

Entre todos los obituarios, recomiendo el de Raúl del Pozo, que tanto lo conoció: "Fui su amigo, su vecino y su negro, aunque como dije él era capaz de convertir un padrenuestro en una sinfonía. Es duro escribir del que quise como a un hermano, no sé si podré llegar al final". ¿Te acuerdas, Raúl, de cuando consiguió que la Pasionaria rezara el padre nuestro en latín?

