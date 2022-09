Guerra entre ricos y descamisados

Romain Gavras, director de cine, acaba de estrenar una película que se titula Atenea. Dibuja una especie de guerra civil contemporánea en Francia ocasionada por las diferencias sociales. Las diferencias de clase, se entiende. Y, como todavía no han terminado de rodar Las cuatro estaciones, la serie de Pedro Sánchez, he pensado que esta peli puede dar al Gobierno alguna idea para el último capítulo.

Leo la portada de EL ESPAÑOL: "Sánchez plantea las elecciones como un pulso entre defensores de 'pobres' y de 'ricos'. El Gobierno recupera el impuesto a grandes fortunas que rechazó hace tres meses y estudia si deflactar las tarifas de IRPF para rentas más bajas. En el PSOE entienden que, en tiempos de crisis y dificultades, es eficaz identificar al PP con los 'ricos', y por eso los argumentarios que reciben los ministros y los dirigentes del PSOE hablan de 'la gente' y de 'los trabajadores'.

El anuncio de Moncloa ya ha puesto sobre aviso a ese 1% de ricos sobre el total de contribuyentes que hay en España [el porcentaje lo encuentro en La Vanguardia]. Revela El Confidencial: "Los grandes patrimonios preparan el blindaje frente a un golpe fiscal del Gobierno". "Podemos avisa de que estará vigilante ante la letra pequeña del impuesto a los ricos".

Sánchez

Mientras tanto, para aprobar los Presupuestos, veo en La Razón que Moncloa tendrá que disimular el aumento en el gasto militar y que va a empezar a negociar con Bildu y PNV. ERC se queda para el final.

Quizá en el marco de la estocada a las grandes fortunas pueda entenderse esta información de El País: "Una disputa entre Interior y Justicia deja sin cobrar a un testigo protegido. Se pasan la pelota y se declaran no competentes para abonar 500.000 euros que la Administración adeuda desde 2009 a un hombre que, arriesgando su vida, logró la desarticulación de una banda dedicada al tráfico de drogas". Le habrán dicho: "Si es mejor que no vengas, que te va a salir a pagar".

Ayer fui al fisio. En contra de lo que yo pensaba, mi hernia fiscal no tiene que ver con las continuas subidas y bajadas de impuestos, sino con esta otra noticia que hoy publican todas las cabeceras: "Dolores Delgado, ascendida a fiscal de Sala a los dos meses de dimitir como fiscal general. Ascenso de Delgado a primera categoría".

El País: "La izquierda se dispone a dejar atrás la marca Unidas Podemos. No ya para las generales, sino para las autonómicas y municipales". A este paso va a haber en España más refundaciones que partidos políticos.

Quien no quiere dejar atrás sus palabras es Irene Montero. ABC: "La ministra de Igualdad no rectifica tras abrir la puerta al sexo consentido en la infancia. La oposición pide la dimisión de Montero, que afirmó que todos los niños, niñas y niñes deben saber que pueden tener sexo con quien les dé la gana". No me estaba cachondeando, esa fue la literalidad.

He imaginado la siguiente situación. A este paso, dentro de unos años, el padre y la madre, en vez de decir aquello de "anda, niño, ponte a estudiar un poco" o "anda, niño, vete a jugar a la pelota". Dirán: "Oye, ¿por qué no te vas a follar un rato?".

Pasamos de un extremo al otro, cambio de banda. Sobre el lío de Macarena Oloni. El País: "Vox rechazó la pretensión de Olona de ser su portavoz nacional". ABC: "Parlamentarios y cargos territoriales cuestionan a Ortega Smith: 'Se nos ha ido de las manos por tu culpa, no sabes tratar a la gente. No tienes derecho'".

Y, mientras tanto, en Rusia. Es difícil captar el sentido del humor de los rusos en un momento como este. Pero, en concreto, quienes trabajan en la embajada de Rusia en Italia son unos cachondos. ABC: "La embajada rusa en Italia publica fotos de Putin con candidatos a las elecciones". Están todos, ¡no se libra ni el venerable presidente de la República!

Termino con la magnífica crónica que publica hoy en El Mundo Xavi Colás, corresponsal en Moscú. Me recuerda al título de aquella película, Balada triste de trompeta. "Una triste melodía de trompeta despide a los movilizados rumbo a unas sesiones de entrenamiento rápido".

Refiere Colás que el Gobierno ruso está cazando a los reclutas en el metro, entre pobres y minorías étnicas. Sobre todo en las ciudades alejadas de la capital, donde hay menos cámaras, menos manifestantes. Hay una frase antológica: "Los rusos se han encontrado con la guerra brotando de un sobre traído por un funcionario".

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para "La España que madruga", en "Más de Uno", el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

