¿Quién no cabe en el PP de Feijóo?

“Para los gordos, para los flacos, para los altos, para los bajos, para los optimistas, para los pesimistas, para las familias, para los responsables, para los náufragos, para los románticos, para los que quieren mucho, para los que quieren poco…”. Para los gallegos y para el resto. Para los que tienen bigote, para los que no, para Mariano, para los vecinos que eligen al alcalde, para los europeístas, para los regionalistas (que dijo Casado en su adiós), para los conservadores, para los liberales, para los socialdemócratas. Para los mayores, para los críos (porque el PP es por lo visto también el partido de la infancia que dijo Ayuso en su intervención).

Para los pulpos, para los chocos, para los veganos, para las vacas que dan buen chuletón, para los que dicen que hay que seguir llevando mascarilla obligatoriamente, para los que saben que no. Para los que no tienen ni un pelo de tontos, para esos otros que no tienen ni un pelo porque no han ido a Estambul, para los vendedores de crecepelo, para el autónomo (que con el PP también pagaba una cuota sobredimensionada en España), para los funcionarios, para los ninis, para los que tienen el día de que no. Para los ideólogos, para los que no tienen ideología, para Teodoro, para los jubilados que lo único que quieren es irse a Benidorm.

Para cuando llueve, para cuando no, para cuando hace chirimiri y como hay uno que siempre tiene que llevar la contraria dice que hace sol. Para los que les gusta el dulce, para los que les gusta el salado, para los que no comen ninguna de las dos porque están a dieta y sólo se alimentan de tortitas de maíz que saben a cartón. Para los de una España, para los de la otra, para los de la tercera, la cuarta y la quinta y la decimocuarta del Real Madrid. Para gobernar con mayoría absoluta, que es el objetivo que se marcó Feijóo.

Para los sensibles y supongo que también (por terminar de abarcar a todos) para los que no tienen corazón. “Porque este es un partido de amplias mayorías y diversas sensibilidades”, señaló la presidenta del PP balear. Para los de Ciudadanos, para los de Vox, para los de Anguita (que no son los de Garzón), para los de Soria Ya, para los de Unión del Pueblo Navarro, para los enemigos de Pedro Sánchez. Ayer el Congreso del PP pareció más un anuncio de Coca Cola patrocinado por la ONU que una nueva etapa política. Se habló todo el rato de que es un partido de muchas sensibilidades, quizá demasiadas para sacar nada en claro. Al Partido Popular de Feijóo, después de cómo inauguró el Congreso ayer, sólo le queda decir que cabe hasta Sánchez.

*** Guillermo Garabito es periodista.

