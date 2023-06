Este diario ha recibido con perplejidad la reclamación que el PSOE ha presentado ante la Junta Electoral Central contra EL ESPAÑOL, El Mundo y ABC acusándoles de "haber ocultado de forma deliberada" datos requeridos por la ley en las encuestas electorales publicadas el pasado domingo 11 de junio.

La reclamación incluye a los tres institutos demoscópicos que realizaron dichos sondeos: SocioMétrica (EL ESPAÑOL), Sigma 2 (El Mundo) y GAD3 (ABC).

En el caso de la encuesta de SocioMétrica publicada por EL ESPAÑOL, el PSOE afirma que la ficha técnica no incluye "la denominación y domicilio del organismo o entidad, pública o privada o de la persona física que haya realizado el sondeo, así como de la que haya encargado su realización, el texto íntegro de las cuestiones planteadas y número de personas que no han contestado a cada una de ellas".

La acusación es falsa y sólo puede entenderse desde una tergiversación grotesca del sentido último de la Ley Orgánica General de Régimen Electoral (LOREG).

En primer lugar, porque el autor de la encuesta está perfectamente identificado (SocioMétrica) en la ficha técnica. Su domicilio y su perfil son públicos.

En segundo lugar, porque su cliente es manifiesto (EL ESPAÑOL).

En tercer lugar, porque las preguntas planteadas son obvias, tratándose de un sondeo de intención de voto donde a los encuestados se les pregunta, precisamente, por su intención de voto.

Y en cuarto lugar, porque el dato de cuánta gente "no" ha contestado a la pregunta es 100% irrelevante, por no decir absurdo: quien no contesta a la pregunta no aparece en los resultados del sondeo.

La encuesta incluye además una detallada ficha técnica que reproducimos a continuación:

Ficha técnica: 1,010 entrevistas en toda España, extraídas mediante cuotas prefijadas y cruzadas de sexo, edad y provincia, de forma mixta CATI y CAWI, mediante plataforma Gandia Integra, entre los días 8 a 10 de jun de 2023.

La muestra se ha ponderado por situación laboral, nivel de estudios, y recuerdo de voto en las elecciones del 10-N y analizada con tendencias al acumulado anual.

La convergencia x iteracción del equilibraje es del 97% (error para intención directa=3%). Director del estudio: Gonzalo Adán. SocioMétrica es miembro de Insights + Analytics España.

La realidad es que la reclamación de esos datos, intrascendentes por obvios, sólo tiene sentido desde una visión absolutamente retorcida de la realidad. Quizá la sospecha del PSOE, o el relato que pretende vender con su denuncia, es que los votantes socialistas rechazan responder a las encuestas de los diarios ajenos al entorno sanchista.

La acusación es, de nuevo, falsa. Porque los sondeos se diseñan precisamente para evitar una presunta falta de representatividad. ¿Cómo saber, además, los motivos reales por los que alguien rechaza contestar a un sondeo y cuál es su intención de voto real?

La denuncia es, finalmente, irónica si se recuerda cómo se ha conducido José Félix Tezanos a lo largo de los últimos cuatro años.

¿Cómo debería entonces evaluarse el cumplimiento del CIS de ese artículo que obliga a la Junta Electoral Central a "velar por que los datos e informaciones de los sondeos publicados no contengan falsificaciones, ocultaciones o modificaciones deliberadas"? ¿Cumple el CIS con ese mandato? ¿Y qué ha hecho el Gobierno para corregir esas kilométricas desviaciones del CIS que le han llevado a equivocarse de forma reiterada en favor del PSOE y en contra de sus rivales en las urnas?

Sorprende, finalmente, que el PSOE, en plena precampaña electoral, esté más preocupado por el cumplimiento de unas formalidades técnicas irrelevantes que por el resultado de los propios sondeos que vaticinan su derrota el próximo 23 de julio. Y si lo que le preocupa es la pureza formal de esos sondeos, que empiece por analizar la viga en el ojo del CIS en vez de malgastar energías en la presunta paja ajena.

