"A todos aquellos represaliados, golpeados y humillados: No charrabaz mal, charrabaz dos llenguas.



No tiengaz 'vergüenya de charrar', como diva Labordeta en Un País.



Las lenguas no sólo no crean fronteras sino que, como el amor, las saltan aunque sean los Pirineos." pic.twitter.com/IejhtznkAW