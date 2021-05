Una exreina, abanderados de Tokio y un líder sin coleta y el pequeño Nicolás

Paola de Bélgica

Hace mucho tiempo que no hablo de los reyes. Y no me refiero a los de aquí (ni a los de allá) sino a todos en general y a los europeos en particular. Acabo de tropezar con unas imágenes actuales de Paola Ruffo di Calabria (83), esposa de Alberto II de Lieja, que reinaron en Bélgica durante 20 años. Alberto sucedió a Balduino el católico, fallecido mientras se encontraba de vacaciones en Motril con Fabiola, su esposa española.