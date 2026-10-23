Por qué el truco de Pedro Sánchez de reiniciar el móvil contra hackeos se ha quedado obsoleto y "sirve poco"

Apagar y encender, la solución mágica que ha servido alguna vez a la NASA para solucionar problemas en el espacio y para eliminar virus informáticos en la Tierra como aconseja Pedro Sánchez, pero que está muy lejos de ser la respuesta a todo que ha insinuado el presidente.

En su entrevista de este jueves por la noche en el programa de La Revuelta en TVE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez dijo: "si vosotros al día, 5 minutos, apagáis el móvil, eso hace que se proteja contra los virus".

Se refería al consejo que le había dado años antes el departamento de Sistemas de Moncloa a raíz del escándalo de Pegasus. Este virus espía diseñado en Israel, se usó para infectar los teléfonos de miles de personas en todo el mundo, desde políticos como Sánchez, hasta periodistas y activistas de numerosos países.

Este tipo de softwares altamente sofisticados fueron un quebradero de cabeza en 2022 cuando se descubrieron entre los móviles de varios políticos españoles. Pero son un tipo de virus muy sofisticado que sigue existiendo y usándose en espionaje por todo el mundo.

Contra ellos se siguen desarrollando numerosas medidas, impulsadas incluso por fabricantes de móviles como Apple o desarrolladores de aplicaciones como WhatsApp. Una de las opciones que se encontraron, hace años, fue la de apagar y encender.

Es un chiste recurrente entre informáticos, en parte, porque para ciertos casos la solución es tan sencilla como ese pequeño gesto. Sin embargo, no se debe tomar como recurso genérico para cualquier amenaza o problema técnico.

Pues como explica a EL ESPAÑOL-Omicrono, Josep Albors, director de investigación y concienciación de ESET España, “esa recomendación ha quedado bastante obsoleta, si la comparamos con lo que estamos viendo a día de hoy en temas de amenazas avanzadas”.

Pedro Sánchez durante su entrevista en 'La Revuelta' RTVE Omicrono

Esta misma semana, a raíz del fallo de seguridad de PHP que ha tenido en vilo a la gran mayoría de internet, comentaba un experto en ciberseguridad a este medio que la popularidad y el interés mediático que ha ganado la ciberseguridad estos años también es un arma de doble filo.

Se trata de un campo muy complejo que afecta en mayor o menor medida a toda la población mundial y puede llegar a tener consecuencias muy graves. Desde la comunidad que más conocimientos del tema tienen, piden no hablar a la ligera del tema.

Apagar y encender

Cuando Pegasus estuvo en boca de todos, un informe de la NSA en Estados Unidos indicaba este truco para solo dos tipos de ataques, los spearphishing y los exploits zero-clicks. Es decir, justo los dos métodos que se usaron para infectar los móviles de la cúpula independentista catalana entre 2017 y 2020, según el análisis publicado entonces por Citizen Lab.

Ambos métodos servían para dirigir el ataque a una persona y dispositivo concreto, pero el primero requiere que la víctima pinche en un enlace o descargue un archivo donde se oculta el malware, muchas veces engañado por ofertas o mensajes falsos. Por otro lado, los exploits zero-clicks aprovechan brechas de seguridad desconocidas dentro del software de aplicaciones o el sistema operativo de la máquina para adentrarse sin ser vistos, sin que su usuario pueda hacer nada.

Apagar y encender el móvil o el ordenador no evita que esos hackeos se produzcan, pero sí puede servir como impedimento para que los hackers se lleven buena parte de la información que hay en el aparato. Dicho de otro modo, este truco evita que el spyware consiga persistencia durante varios días o incluso semanas en el móvil.

Esto ocurre porque este tipo de malwares se esconden en la memoria volátil del teléfono (Memoria RAM), que al apagarlo se elimina para poder volver a usarla más tarde cuando se inicia de nuevo el dispositivo. En esa memoria se guardan de forma temporal las aplicaciones que se tienen abiertas para poder acceder a ellas más rápido como el correo que no se ha terminado de escribir o el vídeo de YouTube que se estaba viendo.

Al apagarlo, esta memoria se limpia para volver a empezar de cero, de esa forma, el malware se elimina con el resto de datos del teléfono que se encontraban ahí. Por eso este truco se pasó de recomendar cada semana a todos los días.

No era, ni es, infalible

El truco es práctico en este tipo de casos, pero como ya se ha mencionado, no funciona como barrera total y el usuario debe tener la suerte de limpiar la memoria en el momento propicio. Los expertos explican que este tipo de software tan avanzados como Pegasus pueden entrar, robar lo que quieran en pocas horas o incluso minutos, si saben muy bien a lo que van y salir.

Por este motivo, ya en su momento de mayor popularidad, apagar y encender el móvil cada noche o cada semana puede suponer llegar tarde. Estar apagando y encendiendo el móvil cada hora no es práctico.

Los expertos en ciberseguridad siempre recuerdan que ninguna solución es universal ni 100% infalible. Y más cuando nos enfrentamos a un malware de este tipo que tienen detrás empresas que dedican millones de euros a conseguir entrar y que no sea detectado.

Los virus se modernizan

Según aclara Albors, es importante distinguir entre los tipos de amenazas sofisticadas que se dedican a esta actividad de espionaje, frente a los ciberataques dirigidos a grandes masas de la población. “La mayoría de spywares que nos pueden afectar a nosotros como los troyanos y otros están persistentemente en el dispositivo”, por mucho que lo apagues.

Mientras que los ataques dirigidos al robo de datos confidenciales o ciberespionaje nacen de “una carrera de fondo entre los atacantes y defensores, muchas veces ligados a naciones de estado que desarrollan este tipo de software en acciones concretas, porque cada implementación de este tipo de software vale mucho dinero y no se van a arriesgar a malgastarla contra un objetivo que no es sea interesante”, aclara.

Desde el boom mediático protagonizado por Pegasus en 2022, las técnicas han evolucionado, así como las medidas. Apple presentó en septiembre de 2025 Memory Integrity Enforcement, una arquitectura de protección de la memoria que combina hardware y software para dificultar ciertas técnicas de explotación.

En marzo de 2026, la compañía afirmó que no conocía ataques de spyware mercenario que hubieran tenido éxito en dispositivos Apple con Lockdown Mode activado. Sin embargo, nada es 100% fiable y en agosto de 2026, la compañía seguía describiendo estos ataques como una amenaza global y afirmaba haber enviado notificaciones a usuarios de más de 150 países desde 2021.

El juego es constante, se cierra una vía de acceso, los atacantes encuentran otra y la rueda sigue girando. Por ejemplo, Google documentó el uso de algunos anuncios o intermediarios publicitarios en internet que se utilizaba desde 2025 para identificar a un objetivo y dirigir su dispositivo a una infraestructura que intenta explotar el navegador.

El anuncio no tiene por qué mostrar contenido evidentemente malicioso. De nuevo, se trataba de una campaña manipulada con una intención y objetivos muy definidos, el riesgo no está en todos los anuncios en internet.

Actualizar es más efectivo

Explica este experto en ciberseguridad que “apagar y encender es útil, porque refresca el teléfono, si no, se están acumulando procesos que ralentizan el funcionamiento. Pero a nivel de ciberseguridad, el efecto es bastante limitado y sirve poco”.

Por eso suelen recomendarse otros consejos que pueden ser mucho más útiles para la gran mayoría de usuarios digitales:

Mantener el dispositivo actualizado: Aquellas vulnerabilidades que se detectan por equipos avanzados y en casos como estos acaban también llegando a los dispositivos comunes que usa la mayor parte de la población. Mantener el equipo actualizado es siempre la mayor medida de seguridad.

Cuidado con las descargas y tiendas de aplicaciones: Hay que ser muy precavido con lo que se descarga y evitar plataformas o fuentes externas fuera de las tiendas oficiales como Google Play o Apple Store, aunque estas tampoco son infalibles.

Revisar los permisos de las aplicaciones: Controlar los permisos que se conceden (como acceso a contactos o geoposicionamiento), tanto al instalar como en aplicaciones ya existentes, ya que una actualización posterior podría volverla maliciosa y exigir accesos innecesarios.

Desconfiar de enlaces sospechosos: Esta semana una recurrente campaña de phishing ha corrido como la pólvora. La credibilidad del mensaje ha hecho caer a más de uno. Esto será cada vez más frecuente pues con ayuda de la IA Albors recuerda que “ahora mismo cualquiera con unos conocimientos mínimos puede organizar campañas que puedan resultar peligrosas a cierto nivel”.

Utilizar soluciones de seguridad: Por último, y quizás lo más importante, es necesario contar con herramientas o programas de seguridad que permitan detectar si se está accediendo a un sitio web fraudulento o si una aplicación descargada no es segura.