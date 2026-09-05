Lu Weibing, presidente de Xiaomi: "Nuestros coches van al segmento premium, buscan garantizar el cliente satisfecho"

Xiaomi pisa el acelerador. La compañía ha aprovechado la feria de tecnología IFA de Berlín para demostrar la grandeza de su ecosistema de productos con un despliegue nunca visto fuera de China.

Lo ha hecho con más de 380 productos. Desde electrodomésticos a móviles pasando por su robot humanoide y sus coches más icónicos. Todo queda dentro de la filosofía 'Human x Car x Home' con la que la compañía quiere llegar a todos los ámbitos de la vida personal, hogar y movilidad.

La gran clave del ecosistema es el engranaje de los mismos. Una conexión inteligente para que todos se entiendan entre sí y sean capaces de anticiparse a las necesidades de los usuarios.

Lo hace de la mano de la inteligencia artificial, tecnología en la que Xiaomi lleva años trabajando y que ahora va un paso más allá para permitir que los dispositivos y servicios funcionen juntos ofreciendo experiencias más intuitivas, fluidas e inteligentes.

Durante IFA, Xiaomi ha presentado el Xiaomi 18 Fold, su primer plegable tipo pasaporte con el que compite de tú a tú contra Apple y Samsung —haciéndolo además con su primer chip propio para móviles. También ha anunciado su apuesta masiva por el mercado de los electrodomésticos. Así como ha realizado la puesta de largo de Xiaomi Auto, su sección de motor que llegará a Europa en 2027 y ya tiene acuerdos con los primeros concesionarios del continente.

Robot humanoide de Xiaomi en su stand de IFA Xiaomi

Para conocer más a fondo la estrategia de la compañía, lo que podemos esperar de Xiaomi y cómo es la visión de la tecnológica en cuanto a la situación actual.

En EL ESPAÑOL - Omicrono charlamos con Lu Weibing, socio y presidente del grupo, y presidente del departamento de negocios internacionales de Xiaomi.

Lu Weibing, de 51 años y graduado en Química, se unió a Xiaomi en 2019 y, desde entonces, ha estado a cargo del soporte de ventas en la Región de China y del Departamento Internacional, además de liderar la gestión de la marca REDMI.

Antes de unirse a Xiaomi, fundó Shenzhen Chenyee Technology, una compañía centrada en baterías. Previamente, fue presidente de Gionee Communication Equipment, gerente general del Departamento de Negocios en el Extranjero en Beijing Tianyu Communication Equipment y gerente general de ventas en Konka Telecommunications Technology.

Lu Weibing, socio y presidente de Xiaomi. Marta Sanz Berlín (Alemania)

Ahora, siendo socio y presidente de Xiaomi, además de presidente del departamento de smartphones, busca liderar la nueva era internacional de la exitosa empresa.

¿Por qué Xiaomi ha establecido un centro de I+D en Múnich? ¿Cuál es la composición del equipo?

Para tener éxito en el mercado europeo, contar con un equipo local es esencial, y esa es una de las principales razones por las que establecimos nuestro centro de I+D en Múnich. El equipo de Múnich está formado por profesionales de más de una docena de países.

Muchos miembros del equipo trabajaron anteriormente en empresas europeas centenarias, donde alcanzaron un gran éxito. Al preguntarles por qué eligieron Xiaomi, en general expresaron que, si bien las empresas tradicionales tienen una larga trayectoria, sentían la necesidad de un cambio.

Entre las numerosas empresas que se pusieron en contacto con ellos, Xiaomi destacó por su singularidad. La gente no ve a Xiaomi simplemente como una empresa de automóviles o de telefonía; la perciben como una empresa que integra un ecosistema tecnológico.

"La gente no ve a Xiaomi simplemente como una empresa de automóviles o de telefonía; la perciben como una empresa que integra un ecosistema tecnológico"

Además, Xiaomi es una empresa extremadamente abierta, con una estructura corporativa mínima y una rápida toma de decisiones. Lo que en otras empresas tradicionales podría llevar años, en Xiaomi se completa con gran eficiencia, lo que permite que muchas grandes ideas se hagan realidad.

Por lo tanto, el centro de I+D de Múnich no puede entenderse simplemente como una sucursal del centro de I+D de Xiaomi. Es una parte integral del centro de I+D de Xiaomi, donde equipos europeos y chinos colaboran y perfeccionan los productos conjuntamente.

Xiaomi SU7 Ultra Xiaomi

¿Cuáles son los objetivos específicos de Xiaomi en el mercado automovilístico europeo? ¿Qué pruebas se están realizando actualmente?

Es demasiado pronto para hablar de cuota de mercado. Nuestro principal objetivo ahora mismo es garantizar la satisfacción de nuestros clientes tras la compra de nuestros productos; la cuota de mercado es solo una consecuencia.

Los coches Xiaomi se posicionarán en el segmento premium, no en el de gama media-baja.

No nos limitamos a importar productos chinos directamente a Europa; hemos realizado exhaustivas pruebas de adaptación local. Por ejemplo, en China, el límite de velocidad en autopista suele ser de 120 km/h, pero muchas autopistas alemanas no tienen límite de velocidad, lo que exige un rendimiento completamente diferente cuando los usuarios conducen a 200 o 250 km/h.

Nos adaptamos a los diferentes idiomas, señales de tráfico y altos estándares de cabina y conducción inteligente en todos los países europeos. Personalizamos las características para satisfacer las necesidades específicas de los usuarios europeos, como los enganches de remolque.

Actualmente, nuestros coches se están probando en 7 centros de pruebas en 4 países, y todos ellos han superado exigentes pruebas en condiciones de carretera y en el famoso circuito de Nürburgring, en Alemania.

Lograr completar una vuelta y establecer un récord de vuelta allí es la prueba definitiva de la calidad de nuestros coches de producción en serie.

Xiaomi GT Vision Xiaomi

¿Cómo percibe Xiaomi las diferencias entre los mercados europeo y chino? ¿Qué planes de marketing y canales existen para los usuarios europeos?

Europa y China presentan diferencias y similitudes. Las diferencias radican principalmente en la rapidez con la que los usuarios adoptan las nuevas tecnologías.

Por ejemplo, en China, la edad media de los usuarios del SU7 ronda los 30 años. Sin embargo, en Alemania, nuestros socios estiman que la edad media de los usuarios del SU7 podría rondar los 50 o más.

"Lo que en otras empresas tradicionales podría llevar años, en Xiaomi se completa con gran eficiencia, lo que permite que muchas grandes ideas se hagan realidad"

La similitud reside en que todos desean una experiencia de vida inteligente. Para que los usuarios europeos puedan experimentar plenamente el ecosistema 'Human x Car x Home', se necesita un espacio físico unificado. Anteriormente, los canales para las diferentes categorías en Europa estaban separados, lo que dificultaba que los usuarios experimentaran un ecosistema completo en un solo lugar.

A partir del año pasado, Xiaomi comenzó a impulsar su modelo de nuevo comercio minorista en Europa, operado de forma independiente por Xiaomi en espacios físicos propios. En el futuro, cuando nuestros coches lleguen a Europa, esperamos contar con un ecosistema completo donde los usuarios puedan sumergirse en la experiencia integral.

Recreación de salón Xiaomi Xiaomi

Habla de innovación, ¿cuál es el progreso y la dirección de la I+D de Xiaomi en el campo de los robots humanoides?

La robótica es un sector muy amplio, y dedicamos mucho tiempo a explorar diferentes direcciones antes de definir una. Así por ejemplo, ya tuvimos CyberDog o robots que podían realizar acrobacias o bailar, cuyos desarrollos se han detenido.

Nuestra dirección actual se centra en: ¿pueden nuestros robots trabajar en fábricas realizando ciertas tareas? Si creemos que la IA general es el futuro, debe integrarse en el mundo físico, lo que convierte a los robots en un medio excelente.

"Si creemos que la IA general es el futuro, debe integrarse en el mundo físico, lo que convierte a los robots en un medio excelente"

Construir esto es extremadamente difícil, y las tres principales líneas técnicas en las que estamos avanzando actualmente son: un cerebro muy inteligente, manos muy ágiles y un cuerpo capaz de realizar movimientos complejos

Aún nos queda un largo camino por recorrer, así que, por ahora, seguimos centrados en la ejecución de tareas específicas en entornos de fábrica concretos.

Por ejemplo, hace cuatro meses nuestro robot podía trabajar continuamente durante 3 horas atornillando tornillos en una fábrica de teléfonos inteligentes con una tasa de éxito del 90%; cuatro meses después, esa tasa de éxito ha alcanzado el 98%.

Robot humanoide de Xiaomi en su stand de IFA Xiaomi

Uno de los retos actuales del mercado es el precio de las memorias, ¿cómo gestiona Xiaomi las fluctuaciones de la cadena de suministro global o la escasez de materias primas?

Xiaomi puede gestionar sin problemas las fluctuaciones de la cadena de suministro principalmente gracias a tres aspectos:

Tenemos la ventaja de la escala. Casi todos los productos de Xiaomi utilizan memoria, lo que nos convierte en uno de los mayores clientes de memoria a nivel mundial. Mantenemos alianzas estratégicas a largo plazo, basadas en la confianza mutua, con los principales fabricantes del mundo.

Además, contamos con 5 proveedores de memoria, por lo que hasta ahora no hemos tenido problemas de escasez y nuestro suministro se mantiene muy estable. Aprovechando nuestra escala, buscamos reducir costos.

Chip Xiaomi XRing 03 Xiaomi

Por otro lado hemos avanzado en la estrategia premium. Los diferentes usuarios tienen distinta sensibilidad al precio. Los usuarios del segmento premium son menos sensibles al precio. Gracias al continuo avance de nuestra estrategia de premiumización en los últimos años, hemos acumulado una base considerable de usuarios premium.

Por último, destacamos en innovación tecnológica continua. Aplicamos las nuevas innovaciones tecnológicas primero a los productos premium y luego las extendemos a los productos de gama media y baja, reduciendo continuamente los costes de I+D y mejorando la experiencia del usuario.

Lo importante no es si un producto es caro, sino si el usuario siente que ofrece una buena relación calidad-precio al recibirlo.