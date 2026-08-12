La estrategia de Meta contra OpenAI y Anthropic: defiende los modelos de IA gratuitos "para equilibrar el poder"

Abrir o cerrar, gratis o de pago, esta es una de las principales cuestiones que planean sobre la industria de la Inteligencia Artificial. Al mismo tiempo que se buscan fórmulas para afianzar los ingresos, se intentan evitar los principales riesgos que presenta esta tecnología, y para ello, hay dos vertientes de opinión enfrentadas.

Se ha puesto de moda este año lanzar manifiestos por parte de las empresas de Inteligencia Artificial, principalmente los reyes de esta industria en Estados Unidos (EEUU). Cada empresa marca su postura sobre cómo se debe proteger a la humanidad de los peligros que plantea la tecnología que ellos mismos están creando.

El último en pronunciarse ha sido Mark Zuckerberg, en cuyo ensayo de 14 páginas publicado este lunes presenta su estrategia para distribuir IA "gratuita" y de gran capacidad a "miles de millones de personas", con el objetivo de empoderar a los individuos y "controlar y equilibrar el poder de las instituciones".

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, con sus gafas inteligentes. Mark Zuckerberg Omicrono

"The Future is for Everyone", se titula, en español: El futuro es para todos. Este escrito llega acompañando la presentación de un nuevo modelo “agéntico” de código abierto que Meta ha lanzado al mundo para que cualquiera pueda usarlo en su ordenador.

Meta defiende el código abierto

"La mayoría de los demás laboratorios se centran en desarrollar IA para empresas, gobiernos u otras instituciones. Por lo tanto, si esos laboratorios lideran, el equilibrio de poder favorecerá a las grandes instituciones sobre los individuos", denuncia el multimillonario.

Zuckerberg ataca de forma directa, aunque sin dar nombres, a sus principales rivales en el mercado como son Google, Anthropic y OpenAI que desde hace años mantienen cerrados sus modelos. Meta ha utilizado desde hace años la defensa de lanzar en abierto sus modelos para diferenciarse de los demás competidores.

El logo de Meta. Reuters Omicrono

“No creo que sea lo mejor para mí, para Meta ni para el mundo que yo, ni nadie más, sea el único responsable de decidir cómo se implementa la superinteligencia”, insiste. El magnate se presenta así como un ‘Robin Hood’ de la IA. No es el único que aboga por el open source, dentro de la comunidad científica siempre ha sido el método para compartir los avances en tecnología.

El principal argumento está en que los sistemas abiertos permiten que más personas puedan examinarlos, detectar vulnerabilidades y mejorar su seguridad. Por otro lado, se descentraliza el acceso a los modelos más avanzados y permite que pequeños proyectos cuenten con esta potente tecnología.

En contra, empresas como Google y OpenAI, que en sus inicios compartían sus avances en abierto, ahora han cerrado los modelos como método de negocio. Además, alegan que es una medida para prevenir el uso perjudicial de la IA.

Hace meses Anthropic anunciaba su modelo más potente, Mythos, en una fase inicial restringida, a la que solo unos pocos clientes tenían acceso. Cuando decidieron ampliar su acceso, fue el gobierno de Estados Unidos el que decidió bloquearla hasta asegurarse que era segura.

También este lunes, Meta presentaba un fondo de 1.000 millones de dólares para las comunidades que albergan sus centros de datos en EEUU. El país que dirige Donald Trump está viviendo un movimiento en contra de estas instalaciones, por el gasto energético y de agua que supone mantener estos centros de IA.

El papel del gobierno

Otro de los argumentos en contra de abrir los modelos de IA, está en las acusaciones de destilación contra laboratorios de China. Estados Unidos denuncia que desde el país asiático aprovechan su tecnología para entrenar nuevos modelos que luego lanzan en abierto o usan en sistemas militares.

En 2024 una investigación de Reuters reveló como el ejército chino había recurrido a la IA de Meta. Abrir la IA al mundo supone distribuir esa tecnología por más territorio y, a largo plazo, crear una dependencia en los millones de empresas, desarrolladores e investigadores que han recurrido a esa tecnología como base para sus herramientas y proyectos.

Anthropic se posicionó a favor de una mayor regulación justo unos días antes de que el Gobierno de Estados Unidos interviniera bloqueando sus principales modelos de IA y prohibiendo el acceso a personas extranjeras durante varias semanas.

Sam Altman (centro) y Dario Amodei (der) se niegan a darse la mano durante la Cumbre de Impacto de la IA en India Reuters El Androide Libre

La administración Trump está implementando una orden ejecutiva que establece un período de revisión voluntario de 30 días para los nuevos modelos. Además de abrazar una tendencia restrictiva en cuanto dejar que China tenga acceso a la tecnología nacional.

Zuckerberg argumenta que es un plazo demasiado grande para el ritmo de desarrollo. Propone una colaboración proactiva y cercana entre los laboratorios de vanguardia y el gobierno, en lugar de un proceso rígido y un cronograma de revisión que se aplique en todos los casos.

Muse Glimmer gratis

Este manifiesto acompaña el lanzamiento de Muse Glimmer, el nuevo modelo de Meta de unos 30.000 millones de parámetros y de código abierto que está pensado para ejecutarse en equipos locales y trabajar con agentes locales.

Al mismo tiempo que Zuckerberg exponía su visión del futuro de la IA, su multinacional, valorada en 1,5 billones de dólares, ha publicado el lunes los parámetros subyacentes de Muse Glimmer, un nuevo modelo de IA que los desarrolladores podrán descargar y modificar. Meta anunció que también publicará esos parámetros, conocidos como "pesos", para una versión de su modelo más potente, Muse Spark, en las próximas semanas.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, usa las gafas Meta Ray-Ban Display mientras pronuncia un discurso de presentación de la nueva línea de gafas inteligentes en California el 17 de septiembre de 2025. Reuters

Todos tendrán acceso gratuito o asequible a estas herramientas, pero para quienes deseen pagar por mayor capacidad de procesamiento, habrá un mecanismo de subasta dinámico que garantizará que todos obtengan el precio más bajo posible por la inteligencia y el procesamiento que utilicen, "asegurando además que la capacidad se destine a lo que la comunidad considere más valioso".

El usuario decide

El lanzamiento de Muse Glimmer en abierto podría facilitar la creación de agentes de inteligencia artificial en millones de ordenadores. En relación a esta nueva era de la IA personal, el magnate defiende "un modo totalmente privado para los agentes personales en el que ni siquiera Meta ni ningún otro proveedor de servicios puedan ver o conceder acceso a su información".

Hay que recordar que se trata de la misma empresa propietaria de las redes sociales Facebook, Instagram y la aplicación de mensajería WhatsApp. En marzo, Instagram eliminó el cifrado de extremo a extremo de su sección de chats, una medida que protege el acceso a conversaciones privadas por parte de terceras personas.

Según Zuckerberg, deberían ser los usuarios los que decidan los valores del sistema y no las empresas que establezcan los límites a los que puede llegar el modelo o las herramientas en las que este se utilice.