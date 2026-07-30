Apple realizará donaciones a las zonas afectadas por incendios en Europa: "Nuestros corazones están con todos los afectados"

La ola de incendios forestales que asola el sur de Europa durante las últimas semanas no ha pasado desapercibida en los despachos de Apple.

Ante una crisis climática y humanitaria que castiga con especial dureza a España, Portugal y Francia, Apple ha decidido dar un paso al frente.

El gigante tecnológico ha confirmado que destinará fondos económicos para apoyar las labores de rescate, ayuda y reconstrucción en las zonas más afectadas.

La situación sobre el terreno es crítica. Según los últimos balances, las llamas han provocado el desplazamiento forzoso de más de 300.000 personas en el sur del continente.

Además, las previsiones meteorológicas no dan tregua: el mantenimiento de las altas temperaturas amenaza con complicar aún más el extenuante trabajo de los bomberos y los equipos de emergencia que luchan sin descanso por contener el avance del fuego.

Our hearts go out to everyone affected by the devastating wildfires in southern Europe. Thank you to the first responders, and to everyone still in harm's way, please stay safe. Apple will be donating to relief efforts on the ground. — Tim Cook (@tim_cook) July 30, 2026

En este dramático contexto, ha sido el propio CEO de Apple, Tim Cook, quien ha utilizado su cuenta oficial en X (la red social anteriormente conocida como Twitter) para anunciar la movilización de la compañía y enviar un mensaje público de solidaridad a última hora de la noche.

En su publicación, el máximo responsable de la tecnológica señaló: "Nuestros corazones están con todos los afectados por los devastadores incendios forestales en el sur de Europa. Gracias a los primeros respondedores, y a todos los que aún están en peligro, por favor manténganse seguros. Apple donará a los esfuerzos de ayuda en el terreno".

La decisión de la firma de la manzana de involucrarse económicamente en catástrofes naturales se ha convertido en una política habitual dentro de su Responsabilidad Social Corporativa.

De hecho, este nuevo anuncio se produce apenas siete meses después de que la tecnológica destinara una partida presupuestaria para paliar los daños de las devastadoras tormentas que azotaron Asia, y tan solo unos días después de haber prometido su apoyo tras el trágico incendio de un gran complejo de viviendas en Hong Kong.

Pero el alcance humanitario de la compañía de la manzana mordida no se limita únicamente a los fondos corporativos directos. La compañía cuenta con uno de los programas internos de filantropía más exitosos del sector tecnológico: el 'Employee Giving'.

Mediante este mismo sistema, que funciona a través de una agresiva política de igualación (por cada donación de un empleado, la empresa aporta la misma cantidad), Apple ha logrado recaudar hasta la fecha más de 880 millones de dólares para diversas causas globales.