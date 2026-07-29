El método para robar 2 millones de coches usando un móvil: el culpable es el dispositivo antirrobo que tenía instalado

Romper las ventanillas de un coche y hacer un puente es una táctica violenta que se está quedando obsoleta. La tecnología avanza para facilitar la conducción y la protección de los vehículos, pero en paralelo simplifica la labor de los ladrones si no se toman fuertes medidas de seguridad a la hora de diseñarla.

Un nuevo trabajo de investigación ha destapado el curioso caso que permite robar millones de coches a través de la conexión Bluetooth. Investigadores de la Universidad de California en San Diego han descubierto que, por lo menos, 2,2 millones de coches circulan siendo vulnerables a un sencillo hackeo que permite su robo en poco tiempo.

Esta vulnerabilidad permite a los ladrones controlar buena parte de los sistemas del vehículo a una distancia de 4,6 metros. "Muchos propietarios de automóviles ni siquiera saben que su vehículo es vulnerable. Por eso, quisimos asegurarnos de que lo supieran publicando este estudio", declaró Aaron Schulman, profesor del Departamento de Ciencias de la Computación e Ingeniería de la UC San Diego y uno de los autores principales del estudio.

El análisis ha revelado que los coches afectados por esta brecha de seguridad pertenecen a una amplia gama de marcas: Honda, Toyota, Mazda, Ford y Jeep. Sin embargo, la responsabilidad no está en el fabricante, sino en el vendedor.

La vulnerabilidad se encuentra en un dispositivo que instalaron los concesionarios para gestionar el inventario de los vehículos que vendían y así prevenir los robos, ironías de la vida.

A través del Bluetooth

Este sistema de seguridad se conecta a una aplicación en los teléfonos móviles mediante conexión Bluetooth y es precisamente la vía de entrada que podrían usar los ladrones. En concreto, la funcionalidad se parece a un mando a distancia para el coche: bloquea y desbloquea puertas, hace sonar la bocina y enciende las luces intermitentes.

Con este equipo adicional, se pretendía reforzar el control sobre el propio vehículo. Incluso, a la hora de vender los coches, los responsables de estos concesionarios promocionaban esta tecnología como una ventaja que facilitaría al conductor controlar el coche.

Etiqueta en la ventanilla del coche UC San Diego Omicrono

Promocionaban el dispositivo y la aplicación como una mejora de pago: una herramienta antirrobo y una aplicación para controlar el coche. Incluso, explican desde la UC de San Diego, si el comprador rechazaba la mejora, el dispositivo permanecía activo, dejando el vehículo vulnerable a un atacante en determinadas situaciones.

Muchos de estos coches lucen una pegatina con la palabra "KARR" o "SWDS" en la ventanilla del conductor, los nombres de estos dispositivos. Durante la investigación se descubrió que todos los equipos KARR-SWDS utilizan la misma clave de seguridad, lo que implica que con descifrar uno, ya es posible robar el resto de coches equipados con ellos. En términos de ciberseguridad es como poner de contraseña "1234".

Por si esto no fuera suficiente, las bases de datos públicas almacenadas por esta tecnología ofrecen información sobre la ubicación de los vehículos equipados con estos dispositivos. Un amplio mapa para encontrar más rápido todos los coches que circulan actualmente con esta vulnerabilidad.

El equipo de investigación se muestra cauteloso al no revelar los detalles de cómo aplicaron la ingeniería inversa a los sistemas para evitar que los ladrones puedan replicar su trabajo. Los investigadores también informaron sobre las vulnerabilidades a todos los fabricantes y proveedores pertinentes, así como a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA).

La solución

"Quitar los dispositivos no es tarea fácil. Hay que abrir el salpicadero, cortar y volver a conectar los cables que están profundamente entrelazados con los ordenadores y el sistema de encendido del coche”, explicó Yibo Wei, estudiante de doctorado en informática del grupo de Schulman en la UC San Diego y coautor principal del artículo.

Dispositivo KARR UC San Diego Omicrono

Los investigadores identificaron al menos 1,4 millones de vehículos vulnerables, pero un análisis posterior realizado por los investigadores de la UC San Diego elevó esa cifra a un estimado de 2,2 millones, como mínimo. Los modelos se han vendido en el sur de California desde 2017 hasta el presente. Pero es posible que se vendieran de segunda mano a otras regiones, llegando incluso a países como Canadá y Japón.

El fabricante de KARR-SDWDS (Acrisure) anunció el 20 de julio el lanzamiento de una actualización firmware con la que solucionar el problema (el software que controla el hardware). El propietario del vehículo debe realizar la actualización a través de la aplicación KARR.

El talón de Aquiles del IoT (Internet of Things) reside en la posibilidad de conectarse de forma inalámbrica y controlar toda clase de dispositivos a distancia. Los hackers llevan años encontrando brechas de seguridad que les dan este acceso ilegal, incluso en hogares conectados.

De ahí que se hayan desarrollado barreras y formas de vincular los equipos con sistemas dobles de verificación. Para garantizar que no se produzcan vulnerabilidades similares en el futuro, los investigadores sugieren que se requiera la interacción física, como pulsar un botón dentro de un coche, cuando un nuevo teléfono inteligente se conecte con estos sistemas de seguridad basados en Bluetooth.