Xiaomi hace historia: su coche YU7 GT realiza la primera vuelta de conducción autónoma oficial en Nürburgring Nordschleife

Xiaomi EV acaba de hacer historia, logrando un hito sin precedentes en la industria automotriz y el desarrollo de la movilidad inteligente: su coche Xiaomi YU7 GT ha conseguido establecer la primera vuelta oficial del mundo en conducción autónoma en el legendario y exigente circuito de Nürburgring Nordschleife, en Alemania.

El fabricante ha confirmado en un comunicado que un Xiaomi YU7 GT, equipado con Track Package, completó de forma íntegra los 20,8 kilómetros del trazado sin ningún conductor humano a bordo, registrando un tiempo de vuelta certificado de 10:29.483.

Ante la relevancia de este logro, la organización de Nürburgring ha inaugurado una nueva categoría oficial en sus registros: conducción autónoma (bajo la división de vehículos eléctricos).

Durante esta prueba, el Xiaomi YU7 GT fue capaz de completar de forma totalmente autónoma las 73 curvas del trazado Nordschleife, un circuito con cerca de 300 metros de desnivel y caracterizado por superficies cambiantes y condiciones especialmente exigentes.

Considerado uno de los entornos más duros para el desarrollo de vehículos, el Nürburgring combina largas rectas de alta velocidad con secciones técnicas, variaciones constantes de adherencia y un margen de error mínimo, lo que lo ha convertido en un estándar de referencia para la ingeniería y validación automovilística.

10:29.483. One continuous take. No cuts.



First-person view of the world's first autonomous driving lap record at Nürburgring Nordschleife.



Xiaomi EV is writing a new chapter for this legendary century-old track. pic.twitter.com/1hyNGpurMB — Xiaomi (@Xiaomi) June 23, 2026

El resultado obtenido refuerza la fiabilidad del sistema de conducción autónoma de Xiaomi en escenarios de alta complejidad, al tiempo que pone de relieve el potencial de integrar inteligencia artificial avanzada con sistemas de control vehicular de última generación.

Desde la introducción de Xiaomi HAD en 2024, la compañía ha continuado evolucionando su tecnología. En marzo de 2026, presentó una nueva plataforma basada en la arquitectura Xiaomi XLA junto al modelo MiMo-Embodied, que mejora significativamente las capacidades de análisis y toma de decisiones del sistema.

Gracias a estos avances, el vehículo es capaz de interpretar con mayor precisión entornos complejos, el comportamiento de otros actores en la vía y su propio estado dinámico, avanzando hacia un modelo de conducción autónoma más basado en la comprensión que en la simple reproducción de patrones.

Según explica el fabricante, el sistema se apoya en una arquitectura integral que combina percepción en tiempo real y modelado dinámico del vehículo, lo que le permite ajustar sus decisiones de control mediante predicciones constantes. En situaciones de alta velocidad o exigencia mecánica, coordina de manera continua la dirección, el frenado y la potencia para garantizar la estabilidad.

Xiaomi YU7 GT Xiaomi Omicrono

Además, las pruebas en Nürburgring están sirviendo a Xiaomi para recopilar datos clave en condiciones extremas, fundamentales para perfeccionar aspectos como el comportamiento dinámico, las estrategias de control y los sistemas de seguridad redundantes.

En este contexto, la compañía reafirma su apuesta por el desarrollo de la conducción autónoma mediante pruebas rigurosas en escenarios reales, con el objetivo de avanzar hacia soluciones de movilidad más seguras, inteligentes y eficientes a escala global.