China da una lección a Europa: activa una batería gravitacional de 148 metros para almacenar 100 MWh de energía renovable

A primera vista, parece un rascacielos brutalista que se alza imponente en el paisaje industrial de Rudong, muy cerca de Shanghái (China). Sin embargo, esta inmensa estructura no alberga oficinas, sino que esconde una de las mayores revoluciones tecnológicas de la década: una batería gravitacional.

China acaba de poner en marcha la primera batería gravitacional comercial a gran escala del mundo. Se trata de un monumental avance capaz de almacenar hasta 100 MWh de energía limpia, demostrando que existe vida más allá de la dependencia actual hacia los minerales críticos tradicionales.

El proyecto, materializado por la compañía tecnológica Energy Vault y sus socios locales, ofrece una solución brillante a uno de los mayores dolores de cabeza de la transición ecológica: la intermitencia del sol y el viento. Su funcionamiento sorprende por su extrema sencillez física.

Cuando los parques renovables producen más electricidad de la que la red demanda en ese instante, el excedente energético se utiliza para elevar pesados bloques hasta la cima de la torre, a 148 metros de altura.

La energía queda entonces encapsulada en forma de energía potencial. Más tarde, en el preciso momento en que el consumo eléctrico se dispara o la generación eólica disminuye, el sistema deja caer estos bloques mediante un descenso milimétricamente controlado.

La batería gravitacional comercial china. Energy Vault Omicrono

Esta bajada acciona unos generadores mecánicos que inyectan 25 MW a la red durante cuatro horas seguidas, garantizando una eficiencia superior al 80%. Un concepto inspirado en las centrales hidroeléctricas de bombeo, pero eliminando la obligación de depender de caudales de ríos o cordilleras escarpadas.

Para que este inmenso mecanismo funcione a la perfección en sus más de 13.200 metros cuadrados, el peso es el factor determinante. La torre mueve constantemente bloques que alcanzan las 35 toneladas cada uno. Lo más fascinante de este hito tecnológico es que no están construidos con costosos materiales nobles.

En su lugar, se han fabricado utilizando escombros, tierra, hormigón triturado y diversos residuos del sector de la construcción.

Esta genial estrategia de ingeniería otorga al proyecto asiático un doble valor ecológico. Por un lado, estabiliza el suministro eléctrico nacional; por otro, otorga una segunda vida útil a miles de toneladas de desechos industriales que, de otro modo, colapsarían los vertederos.

La batería gravitacional comercial china. Energy Vault Omicrono

Además, al ser componentes puramente mecánicos, la instalación garantiza una vida operativa estimada en más de 35 años, evitando por completo la degradación química que acorta los ciclos de carga de otras alternativas.

Cabe señalar que el imparable ascenso de las energías verdes ha desatado una fiebre global por el litio, el cobalto y el grafito. La Agencia Internacional de la Energía ya ha alertado en reiteradas ocasiones sobre la insostenibilidad de esta demanda. Aquí es donde soluciones mecánicas como la desarrollada en China se posicionan como la pieza clave del rompecabezas.

Al no requerir electrolitos tóxicos ni inflamables, estas edificaciones abren la puerta a un futuro eléctrico mucho más seguro e independiente. La industria ya visualiza el siguiente gran paso: replicar este mismo modelo en los profundos pozos de antiguas minas abandonadas en Europa, transformando zonas industriales degradadas en las grandes "pilas" del mañana.