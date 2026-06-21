Belén Chaves, product manager de Omoda & Jaecoo: "El coche ya no es sólo un vehículo, es una plataforma tecnológica"

Los coches chinos están de moda en España. Han pasado de tener cuotas anecdóticas a mover ya del 6-10% del mercado español y con previsiones de seguir creciendo en el país.

La fórmula del éxito no sólo une la relación entre la calidad y el precio, sino también la profunda carga tecnológica que disponen los vehículos que están en el mercado.

Uno de los grandes representantes del éxito que tienen este tipo de coches en el mercado español es Omoda y Jaecoo, que lleva su apuesta por la tecnología como bandera.

"El coche no es sólo un medio de transporte sino una plataforma tecnológica", explica Belén Chaves, product manager de la marca en España en una entrevista con EL ESPAÑOL - Omicrono.

La directiva ensalza cómo la tecnología se ha convertido en un factor decisivo, tanto en seguridad como en conectividad y destaca la fortaleza de hacerlo ofreciendo distintas opciones de motorización que se adapten a cada perfil de usuario "desde motores de gasolina hasta soluciones electrificadas como híbridos, híbridos enchufables o eléctricos 100%".

Y es que Chaves insiste en que "el usuario español es cada vez más exigente y busca una propuesta equilibrada donde confluyan calidad y tecnología a un precio competitivo", por lo que en este sentido su compañía busca tanto esa relación calidad-precio que no conlleve dar el salto a segmentos superiores, sumando a que "el cliente no solo quiere un buen producto, sino también un acompañamiento cercano, transparente y eficiente durante todo el ciclo de vida del vehículo".

Belén Chaves, product manager Omoda & Jaecoo Cedida

Para profundizar más sobre cómo las tecnologías de asistencia a la conducción, la inteligencia artificial y la conectividad están redefiniendo la experiencia al volante en la compañía, charlamos con Chaves sobre las novedades de la empresa, así como el presente y el futuro del sector.

Omoda & Jaecoo se presentan como marcas muy vinculadas a la innovación, ¿qué papel juega la tecnología como elemento diferencial real en seguridad y experiencia de usuario dentro del coche?

Partimos de una visión clara: el automóvil ya no es solo un medio de transporte, sino una plataforma tecnológica en constante evolución.

La tecnología juega hoy un papel diferencial clave tanto en seguridad como en experiencia de usuario, integrando sistemas avanzados de asistencia a la conducción, conectividad inteligente y digitalización completa del vehículo.

Nuestra propuesta busca acercar innovaciones que antes estaban reservadas a segmentos muy premium, poniendo el foco en la accesibilidad sin renunciar a altas prestaciones tecnológicas.

Por ello nuestros modelos cuentan con hasta 21 ayudas a la conducción de serie, para garantizar la máxima seguridad en todos nuestros modelos de la gama.

Además, concebimos el coche como un ecosistema vivo, capaz de actualizarse y mejorar con el tiempo. Esto permite al usuario disfrutar de un vehículo que evoluciona con sus necesidades, combinando innovación, seguridad y una experiencia digital cada vez más intuitiva, tanto en entornos urbanos como en trayectos de largo recorrido.

Omoda 7 SHS Cedida

Habla de seguridad activa, ¿cuáles son los sistemas ADAS que consideran imprescindibles en sus modelos actuales y cuáles marcan de verdad la diferencia frente a la competencia?

Los sistemas ADAS han pasado en pocos años de ser un elemento opcional a convertirse en un pilar fundamental de la seguridad en automoción. Consideramos imprescindibles tecnologías que no solo ayudan al conductor, sino que actúan de forma preventiva para reducir riesgos en carretera. Entre ellas, el frenado automático de emergencia (AEB) destaca por su eficacia, siendo capaz de reducir de forma significativa las colisiones por alcance.

En términos generales, distintos estudios demuestran que los ADAS pueden disminuir la siniestralidad y la gravedad de los accidentes, convirtiéndose en un elemento diferenciador real frente a la competencia.

Más allá del equipamiento, la clave está en la integración de estos sistemas para que trabajen de forma coordinada y aporten una capa adicional de seguridad sin comprometer la experiencia de conducción.

La regulación de las ADAS seguirá evolucionando con nuevas fases, como mejoras en las tecnologías de detección de distracción del conductor o mejoras en el frenado automático con capacidad de identificar peatones y ciclistas. Una evolución que permitirá, según la Comisión Europea, contribuir a salvar más de 25.000 vidas y evitar al menos 140.000 heridos graves hasta 2038, consolidando a Europa como referente global en seguridad vial.

"Concebimos el coche como un ecosistema vivo, capaz de actualizarse y mejorar con el tiempo"

El usuario no siempre entiende qué puede hacer realmente el coche, ¿en qué nivel de automatización se mueven hoy sus vehículos?

En la actualidad, nuestros vehículos cuentan con una conducción autónoma nivel 2. Esto quiere decir que el coche tiene capacidad para actuar tanto en la dirección como en la aceleración y el frenado, pero el conductor debe permanecer atento en todo momento y mantener las manos en el volante.

El siguiente paso sería el nivel 3, que permitiría soltar el volante pero que salvo excepciones muy puntuales la normativa lo impide. El nivel 4 sería el que podríamos considerar como la conducción autónoma total, pero limitada a zonas concretas, mientras que en el nivel 5 esta limitación desaparece.

Tan importante como saber de qué es capaz, ¿qué límites conviene dejar claros al usuario?

Es fundamental trasladar al usuario una idea clara: los sistemas de asistencia a la conducción están diseñados para ayudar, pero no para sustituir el papel del conductor.

Aunque estas tecnologías pueden intervenir en determinadas situaciones —como frenadas de emergencia o correcciones de trayectoria— su funcionamiento depende de condiciones específicas como la visibilidad, el estado de la carretera o el entorno del tráfico. Esto implica que requieren una supervisión constante. Además, existe un importante componente de responsabilidad legal y normativa que todavía está evolucionando.

Por ello, educar al usuario es clave para que entienda correctamente las capacidades y limitaciones del vehículo, garantizando un uso seguro y realista de la tecnología. En países como China, en los que la normativa permite un uso más avanzado de este tipo de tecnologías, ya contamos con marcas que integran la tecnología de conducción autónoma, como Luxeed, que es fruto de una alianza entre nuestro grupo (Chery) y Huawei.

Interior del Omoda 7 SHS Cedida

¿Cómo trabajan para que los asistentes de conducción sean útiles sin resultar intrusivos o molestos para la experiencia de conducir?

Partimos de una idea fundamental: la tecnología debe adaptarse al conductor, y no al revés. Por eso, nuestros asistentes están diseñados para actuar de forma contextual e inteligente, interviniendo solo cuando aportan valor real.

Esto significa que los sistemas priorizan situaciones críticas - como un riesgo de colisión - frente a alertas menos relevantes, evitando una sobrecarga innecesaria de información. Además, los ADAS trabajan de manera coordinada como parte de un ecosistema integrado, en lugar de funcionar como elementos aislados.

El resultado es una experiencia en la que la tecnología acompaña de forma discreta, reduciendo el estrés en conducción y reforzando la seguridad sin comprometer la sensación de control del conductor.

Hablando de experiencia al conducir, ¿cuál es la prioridad en el desarrollo de su tecnología: confort, seguridad, conducción…?

Para nosotros no se trata de elegir entre confort, seguridad o conducción, sino de integrarlos en una misma propuesta.

La seguridad es nuestra prioridad, y todo lo demás se construye alrededor de ella. Sobre esa base, desarrollamos sistemas que anticipan riesgos y actúan en tiempo real, mientras optimizamos la experiencia de conducción para hacerla más cómoda y eficiente, especialmente en escenarios cotidianos como desplazamientos urbanos o viajes por autopista.

A todo ello se suma una capa de confort y experiencia digital que convierte el vehículo en un espacio conectado, intuitivo y personalizable.

Este enfoque global nos permite ofrecer vehículos equilibrados, diseñados para hacer la conducción más segura, sencilla y agradable en el día a día.

"Partimos de una idea fundamental: la tecnología debe adaptarse al conductor, y no al revés"

Uno de los grandes retos en automoción es evitar que la digitalización genere distracciones: ¿cómo diseñan la interfaz, la pantalla y los controles para equilibrar modernidad, facilidad de uso pero también la seguridad?

El diseño de la interfaz es un aspecto fundamental en el desarrollo de nuestros vehículos. Apostamos por un enfoque que combina simplicidad, jerarquía visual clara y accesibilidad, reduciendo al mínimo las distracciones.

Un elemento clave es el asistente de voz, que actúa como interfaz natural y permite ejecutar funciones sin quitar las manos del volante. O el Head-up Display que integramos en muchos de nuestros modelos, y proporciona información relevante para el conductor sin necesidad de apartar la vista de la carretera. Esto se complementa con pantallas y controles diseñados para ofrecer acceso rápido a las funciones más utilizadas.

Además, todos los elementos —pantallas, controles táctiles y conectividad móvil— forman parte de un ecosistema coherente, pensado para que la interacción sea fluida e intuitiva. El objetivo es claro: ofrecer tecnología avanzada sin sobrecargar al usuario, manteniendo siempre el foco en la conducción.

El software es más importante que nunca, ¿con qué frecuencia actualizan los sistemas del vehículo y hasta qué punto esas actualizaciones pueden mejorar funciones de seguridad ya existentes?

Es cierto que el software se ha convertido en un pilar fundamental del vehículo moderno, transformando la forma en que evoluciona a lo largo del tiempo.

En este sentido, las actualizaciones se realizan de forma periódica durante la vida útil del vehículo, permitiendo mejorar continuamente sus prestaciones. Gracias a arquitecturas electrónicas avanzadas, estas actualizaciones no solo afectan al infoentretenimiento o la conectividad, sino también a funciones clave de seguridad y asistencia a la conducción, optimizando su rendimiento y capacidad de respuesta.

Esto convierte al vehículo en una plataforma dinámica, capaz de incorporar mejoras constantes y adaptarse a nuevas necesidades, prolongando su valor tecnológico y reforzando la experiencia del usuario con el paso del tiempo.

JAECOO 8 SHS Cedida

¿Qué importancia tiene la integración con el móvil, las apps y los asistentes de voz en su propuesta tecnológica?

La integración con el ecosistema digital del usuario es un elemento clave en nuestra propuesta.

El vehículo se convierte en una extensión natural del smartphone, permitiendo una conexión continua y bidireccional. A través de aplicaciones móviles, el usuario puede consultar información en tiempo real —como autonomía o estado del vehículo— así como interactuar de forma remota activando funciones antes de acceder al coche.

Esto resulta especialmente útil en el día a día, por ejemplo, en la planificación de rutas o la gestión del vehículo. Además, los asistentes inteligentes facilitan la interacción de forma más natural, mejorando la comodidad y reduciendo distracciones. En conjunto, esta integración refuerza la personalización, la eficiencia y la experiencia global de uso.

¿Qué funciones son las más demandadas por los usuarios?

Demandan cada vez más funciones que combinen seguridad, conectividad y facilidad de uso. En este sentido, los sistemas ADAS siguen siendo altamente valorados, especialmente aquellos que reducen el estrés al volante y mejoran la seguridad en situaciones cotidianas.

Por otro lado, la conectividad tiene un papel protagonista: los usuarios buscan integración total con su smartphone, acceso remoto al vehículo y servicios en tiempo real. También crece el interés por interfaces intuitivas, como el asistente de voz, que simplifican la interacción.

En línea con nuestra propuesta, observamos que el usuario quiere acceder a tecnología avanzada de forma accesible, con soluciones que sean útiles en su día a día y que aporten valor real en términos de comodidad, seguridad y experiencia.