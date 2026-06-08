Estados Unidos cambia las reglas: esta planta con 200 baterías convierte la electricidad en vapor industrial

España es uno de los países que más está apostando por las energías renovables, pero no es el único. Pese a la política de la administración Trump, Estados Unidos ha dado un golpe sobre la mesa al activar en Dakota del Sur una infraestructura de magnitudes inéditas.

Se trata de la mayor batería térmica del planeta, diseñada específicamente para capturar el viento y transformarlo en vapor de uso industrial. La responsable de este hito es la compañía emergente Antora Energy, que ha trabajado en colaboración con el gigante de los biocombustibles POET.

La instalación posee una capacidad de 5 GWh y ya ha comenzado a suministrar energía limpia a la planta de bioprocesamiento local. Ambas corporaciones confirmaron que el complejo estará operando de manera integral antes de que concluya el presente año.

El núcleo de esta tecnología consta de más de 200 unidades de almacenamiento térmico independientes colocadas en un terreno colindante. El proceso completo de edificación y ensamblaje se ha completado en un periodo inferior a los 12 meses.

La mecánica operativa de estos dispositivos recuerda al funcionamiento elemental de una tostadora doméstica a gran escala. La electricidad sobrante de origen eólico atraviesa unas enormes resistencias eléctricas que calientan de forma masiva el núcleo interno.

Este núcleo está compuesto por bloques macizos y aislados de carbono sólido, un material abundante que no depende de minerales críticos escasos. Dichos bloques absorben la energía y alcanzan temperaturas extremas que pueden llegar hasta los 2.400 ºC.

El calor acumulado de esta manera puede conservarse perfectamente resguardado durante varias jornadas consecutivas sin registrar pérdidas significativas. Posteriormente, este recurso térmico se libera gradualmente para generar el vapor continuo que demanda la producción industrial de etanol.

Bateria térmica Antora Omicrono

La planta de POET en Big Stone City requiere grandes volúmenes de calor a baja temperatura para procesar el maíz local. Gracias al acuerdo de suministro a largo plazo, la fábrica reducirá drásticamente su dependencia histórica del gas fósil.

Este proyecto pionero ha generado más de trescientos puestos de trabajo directos entre las fases de fabricación y construcción rural. Las baterías térmicas se manufacturaron en la sede central de Antora, situada en San José, California.

Una de las grandes novedades de la iniciativa ha sido el diseño de una tarifa eléctrica completamente personalizada. La comercializadora Otter Tail Power Company diseñó una estructura de precios aprobada por la comisión de servicios públicos estatal.

Esta regulación específica permite que los bloques de carbono se carguen únicamente cuando existe un exceso de producción eólica en la red. Gracias a ello, se absorbe una energía limpia que habitualmente se perdería por los límites de capacidad de las líneas de transporte.

Bateria térmica Antora Omicrono

Los agricultores de la región se verán muy beneficiados al consolidarse un mercado más estable para la venta de sus excedentes agrícolas. La mayor eficiencia en la fabricación del biocombustible se traducirá previsiblemente en precios más bajos para los consumidores en las estaciones de servicio.

Esta clase de almacenamiento térmico masivo representa una alternativa real y competitiva para descarbonizar la actividad fabril más pesada. Diversos sectores que necesitan calor constante empiezan a mirar este desarrollo como el camino a seguir para eliminar sus emisiones nocivas.

La viabilidad de utilizar materiales simples como el carbono abre un horizonte optimista para replicar la idea en múltiples países del entorno occidental. Los promotores aseguran que la velocidad de despliegue demostrada es clave para atender la creciente demanda energética mundial.

Con este despliegue, la industria demuestra que es posible desligar los procesos térmicos del carbón y del gas natural tradicionales. El éxito de la central de Dakota del Sur sienta un precedente normativo y técnico para futuros proyectos globales.