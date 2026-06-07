China da una lección a Europa: ya tiene estaciones para camiones eléctricos que cambian la batería en 2 minutos

El principal obstáculo que tienen los vehículos eléctricos para ganar mercado sigue siendo la autonomía, y especialmente, el miedo a quedarse tirado con la batería a cero y sin un cargador a la vista.

Además de los conductores particulares, esta es una gran preocupación en las empresas de logística, que se niegan a abandonar sus fiables y baratos camiones con motor diésel en favor de una tecnología que les puede provocar muchas pérdidas por retrasos en la entrega.

Ahora, CATL puede haber encontrado la solución. En colaboración con el proveedor de logística DST, el gigante de las baterías ha puesto en marcha la primera red estandarizada de intercambio de baterías diseñada para camiones eléctricos.

Instalada en la región de la Gran Bahía en Hong Kong, esta red está compuesta de varias estaciones automatizadas que son capaces de sustituir una batería descargada por otra completamente recargada en un tiempo récord de apenas 120 segundos.

Esta tecnología de intercambio de baterías no es nueva, y ya se han visto otros ejemplos con coches eléctricos, pero esta es la primera vez que una red de este tamaño se pone en marcha en exclusiva para camiones eléctricos.

De esta manera, CATL pretende solucionar el gran inconveniente de unos prolongados tiempos de espera en los puntos de recarga convencionales, y convierte el proceso de recarga en algo más parecido a llenar el tanque de combustible con diésel.

La nueva estación de intercambio de baterías para camiones eléctricos CATL Omicrono

El sistema funciona de manera sencilla, y el conductor solo tiene que meter el camión en una instalación parecida a la de un túnel de lavado; el sistema robótico entonces toma el control, localizando el paquete de baterías en la parte inferior, retirándolo, y colocando uno nuevo. El conductor no tiene que bajar del vehículo en ningún momento.

Para conseguirlo, estas instalaciones usan las nuevas baterías modulares Choco-SEB, diseñadas por CATL de forma similar a los bloques de una tableta de chocolate (de ahí el extraño nombre).

Esta modularidad permite que las estaciones sean compatibles tanto con turismos como con vehículos comerciales, siempre y cuando tengan una distancia entre ejes de 2,7 a 3,75 metros.

La primera flota de camiones eléctricos con baterías intercambiables

Los beneficios para las empresas de transporte son notables. Según datos de CATL, cada uno de estos camiones ahorrará más de 2.000 horas de recarga a lo largo de un ciclo de vida aproximado de 8 años.

Además, la compañía asegura que este sistema reduce los costes operativos en aproximadamente un 50% respecto a los de un camión diésel convencional; de la misma manera, las empresas solo tienen que adquirir un vehículo compatible y contratar el servicio, por lo que se pueden olvidar del mantenimiento de la batería y de controlar la degradación a largo plazo de un componente tan caro.

Por el momento, el despliegue inicial consiste en 140 estaciones de intercambio que darán soporte a la flota de 5.000 camiones eléctricos de DST, pero el objetivo de CATL es establecer una red de 3.000 estaciones en toda China. Más allá de eso, la corporación tiene planes de una red nacional que cubrirá 150.000 kilómetros de las principales carreteras del país para el año 2030.