Va a entrar en vigor: a partir de 2027 se podrá pedir una rebaja del 25% en la factura de Internet y descargas mucho más rápidas

El mapa de la conectividad en España se prepara para un reajuste histórico. Aunque el país ya lidera los ránquines mundiales en despliegue de fibra óptica y tecnología 5G, el Gobierno ha dado un paso al frente para garantizar que esta vanguardia tecnológica no deje a nadie atrás.

Mediante la aprobación de un nuevo real decreto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones, el Ejecutivo busca transformar un sistema de protección obsoleto en una herramienta real de inclusión digital, abaratando los costes y multiplicando la velocidad mínima garantizada para los sectores más desfavorecidos.

La reforma se centra en la reconfiguración del denominado Servicio Universal de Telecomunicaciones, un mecanismo nacido en 2005 que establecía un estándar básico de conexión. Hasta el momento, este servicio se mantenía bajo un régimen que obligaba únicamente a Movistar a ofrecer una alternativa de bajo coste.

Sin embargo, las condiciones vigentes resultan hoy en día prehistóricas: una velocidad máxima de 10 Mbps y un tope de 45 GB al mes, unas cifras que colapsan ante las exigencias actuales del teletrabajo, la educación a distancia o la administración electrónica.

Dado que la normativa actual caduca el próximo 31 de diciembre de 2026, el nuevo marco legal entrará en vigor el 1 de enero de 2027. A partir de esa fecha, el escenario cambiará drásticamente: el Gobierno obligará a la totalidad de las operadoras que operan en España a proporcionar este servicio universal.

Con esta medida, los usuarios dejarán de estar atados a una sola compañía y ganarán la libertad de elegir al proveedor que ofrezca la mejor cobertura y estabilidad en su zona de residencia.

Junto a la apertura del mercado, la medida estrella del decreto es la implantación obligatoria de las llamadas "tarifas sociales". Las compañías de telecomunicaciones tendrán que aplicar un descuento mínimo del 25% sobre su tarifa comercial habitual.

Mujer usando su ordenador portátil. iStock

Este alivio económico, diseñado para proteger a los colectivos vulnerables y a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), no se limitará únicamente a la cuota mensual, sino que también cubrirá los gastos de alta e instalación del servicio si estos fuesen necesarios.

Además, la normativa prohíbe la desconexión injustificada y extiende sus escudos de protección no solo a particulares, sino también a pymes, microempresas y organizaciones sin ánimo de lucro.

Más allá de la protección económica, la reforma impone una necesaria actualización tecnológica. Con la nueva ley, la velocidad mínima exigible se multiplicará por diez, pasando de los deficientes 10 Mbps a unos solventes 100 Mbps de descarga.

Aunque esta cifra queda lejos de las conexiones de hasta 1 Gbps que ya son habituales en el entorno urbano español, garantiza una experiencia fluida y suficiente para la gran mayoría de las necesidades de navegación simultánea en los hogares.

El texto normativo perfila también exigencias de subida y latencia para evitar conexiones asimétricas de mala calidad. La velocidad de envío de datos deberá ser de al menos 5 Mbps, mientras que se establece una latencia máxima de 690 milisegundos.

Este último parámetro ha sido cuidadosamente calculado para integrar y optimizar el uso de las nuevas conexiones por satélite, la solución tecnológica clave para llevar internet de alta velocidad a la España rural y vaciada.

Todas las operadoras españolas tendrán la obligación legal no solo de ofrecer estas tarifas, sino de publicitarlas de manera visible y accesible para el consumidor, eliminando la opacidad que a menudo dificultaba el acceso a estos bonos sociales en el pasado.