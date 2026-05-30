Japón logra lo imposible: inventa una nueva batería de magnesio con una vida útil 400 veces superior a las normales

El mercado global de almacenamiento de energía busca desesperadamente un sustituto fiable, seguro y económico para las baterías de iones de litio, tanto por motivos de seguridad como por la escasez del material en sí.

En esta carrera tecnológica, las baterías de estado sólido basadas en magnesio se han posicionado como una de las alternativas más prometedoras, aunque hasta ahora se enfrentaban a un muro físico difícil de superar: la degradación acelerada de sus componentes internos.

Ahora, un equipo de investigación de la Universidad de Tohoku, en Japón, ha desarrollado una innovadora solución de ingeniería que promete cambiar el panorama energético para siempre.

El avance se centra en el diseño de un nuevo ánodo compuesto por una aleación de magnesio y estaño. Este componente ha demostrado una estabilidad sin precedentes, logrando mantener un funcionamiento continuo durante más de 1300 horas de uso.

Lo verdaderamente revolucionario de este dato es que representa un incremento en el rendimiento de los ciclos de carga y descarga superior a 400 veces en comparación con los ánodos tradicionales fabricados con magnesio puro.

El gran problema que limitaba el desarrollo de estos dispositivos residía en la propia naturaleza de las baterías de estado sólido. A diferencia de las convencionales, que emplean electrolitos líquidos inflamables, las de estado sólido utilizan materiales densos que eliminan por completo el riesgo de incendio y aumentan la densidad energética.

No obstante, el contacto directo entre el electrolito sólido y el electrodo genera reacciones químicas en su interfaz que normalmente se consideraban perjudiciales, ya que terminan por destruir la estructura interna y reducen de manera drástica la vida útil de la celda de energía.

Por eso, el equipo liderado por el profesor Hao Li decidió abordar este problema desde una perspectiva completamente diferente. En lugar de intentar erradicar por completo estas reacciones químicas secundarias, los científicos buscaron la manera de controlarlas y utilizarlas a su favor para acelerar el transporte de iones dentro del sistema.

Para lograrlo, recurrieron a herramientas de análisis informático de alto rendimiento para estudiar compuestos binarios y diseñaron una estructura específica tanto para la superficie como para el interior del ánodo.

Al añadir estaño al magnesio, se genera una fase altamente estable denominada mecánicamente como Mg2Sn. Esta nueva fase actúa como un regulador natural de los procesos químicos internos.

Gracias a esta modificación molecular, los iones de magnesio se desplazan de manera mucho más fluida y eficiente por todo el sistema, lo que da como resultado una deposición de material completamente uniforme cada vez que la batería se carga o se descarga.

Esto evita las acumulaciones irregulares que solían provocar fallos prematuros. La relevancia de este hallazgo va más allá del magnesio, puesto que la estrategia de equilibrar la reactividad química con el transporte de iones abre una nueva vía de diseño aplicable a otros sistemas de almacenamiento energético de última generación.

Al transformar uno de los mayores inconvenientes de la física de baterías en una ventaja competitiva, la industria tecnológica se sitúa un paso más cerca de producir sistemas de almacenamiento masivo que sean económicamente viables, seguros ante cualquier tipo de cortocircuito y extremadamente duraderos.