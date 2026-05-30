China inventa lo imposible: su nueva batería de hierro es hasta 80 veces más barata que las de litio actuales y dura 16 años

La gran dependencia en el litio es uno de los grandes problemas, no solo del sector tecnológico, sino de la economía mundial, hasta el punto de que este material se está convirtiendo en una gran baza en la política global.

La tecnología actual de iones de litio presenta grandes ventajas en densidad de energía, pero también conlleva una dependencia de materias primas caras y concentradas en regiones concretas.

Puede que China tenga una de las mayores reservas de litio, pero eso no significa que el gigante asiático esté libre de ese tipo de preocupaciones; y en ese contexto hay que comprender que sus científicos estén explorando otras opciones.

Una de esas alternativas, y la más barata, está en el hierro. Investigadores del Instituto de Investigación de Metales de la Academia China de Ciencias han diseñado una batería de flujo de "todo hierro", y promete igualar o superar el rendimiento de las baterías actuales, pero de manera mucho más barata.

Y es que, mientras que el litio cotiza en torno a los 24.000 euros por tonelada en el mercado internacional, el mineral de hierro se mueve con una cifra muy inferior de aproximadamente 100 euros por tonelada.

Esta diferencia abismal de precios sitúa el coste de los materiales de la nueva alternativa de hierro en niveles que resultan casi 80 veces más baratos que los basados en litio, costando apenas un 1,25% en comparación con la tecnología tradicional.

Es cierto que las baterías de flujo de hierro no son un concepto completamente nuevo, pero hasta ahora su viabilidad comercial se veía lastrada por desafíos químicos. El principal obstáculo reside en la inestabilidad de su electrolito negativo y la degradación prematura por reacciones secundarias.

Para eliminar esta limitación, el equipo de científicos chinos rediseñó la estructura molecular del sistema, evaluando 11 complejos de hierro creados a partir de 12 ligandos orgánicos.

El compuesto seleccionado reduce drásticamente las reacciones no deseadas, además de evitar el cruce de materiales entre las celdas de la batería.

Los resultados prácticos de esta innovación muestran un rendimiento energético notable. El sistema ha logrado alcanzar una densidad de potencia máxima de 392,1 milivatios por centímetro cuadrado, y mantener una eficiencia energética del 78,5% incluso bajo altas demandas de corriente eléctrica.

El avance más significativo se encuentra en su durabilidad, ya que los científicos estiman que la batería puede operar durante más de 6.000 ciclos de carga y descarga sin experimentar pérdidas en su capacidad de almacenamiento. Esto se traduce en una vida útil estimada superior a los 16 años de uso diario continuo.

Sin embargo, el destino principal de esta tecnología no serán los teléfonos móviles o los vehículos eléctricos de pasajeros, donde el peso y el tamaño reducido siguen requiriendo la densidad del litio.

El verdadero potencial de las baterías de "todo hierro" se encuentra en el almacenamiento a gran escala para redes eléctricas fijas, una infraestructura indispensable para gestionar la naturaleza intermitente de fuentes renovables como la solar o la eólica.

Además del beneficio puramente económico, las baterías de flujo de hierro aportan ventajas críticas en seguridad y logística. Al utilizar electrolitos de base acuosa, eliminan por completo el riesgo de incendios o explosiones térmicas asociados a los líquidos inflamables de las celdas de litio.

Del mismo modo, la abundancia global del hierro mitiga las tensiones geopolíticas derivadas del suministro de tierras raras y minerales críticos, ofreciendo una alternativa localmente accesible para los países que buscan estabilizar sus sistemas energéticos de manera económica y sostenible.