Italia da una lección a España: crea en el mar una muralla de 70 megabloques de hormigón para recibir buques de 400 m

El mar Mediterráneo es el escenario de una de las hazañas de ingeniería civil más complejas de nuestra era. En la costa de Génova, Italia está desafiando los límites de la tecnología offshore con la construcción de una gigantesca muralla con 70 megabloques de hormigón que busca rediseñar por completo el acceso al principal puerto del norte del país.

No se trata de un simple rompeolas: es una infraestructura de dimensiones colosales diseñada para que los nuevos "titanes" del comercio mundial, megabuques de más de 400 metros de eslora, puedan atracar en el corazón de Europa.

El proyecto, ejecutado por el consorcio PerGenova Breakwater y liderado por el gigante Webuild, acaba de alcanzar un hito técnico fundamental: la instalación del cajón número 21. Estos bloques son la columna vertebral de la obra y sus cifras son difíciles de procesar sin una referencia visual clara.

Cada uno de estos módulos de hormigón armado mide 67 metros de largo, 30 metros de ancho y alcanza casi 34 metros de altura.

En términos prácticos, estamos hablando de sumergir estructuras equivalentes a edificios de diez plantas en mitad del océano.

El muro marítimo que está construyendo Italia

Lo que eleva este proyecto a la categoría de ingeniería extrema es la profundidad a la que se asientan estos gigantes. Parte de las cimentaciones se ejecutan a 50 metros bajo el nivel del mar, una marca que convierte a este rompeolas en la infraestructura portuaria más profunda construida actualmente en Europa.

Trabajar a estas cotas implica enfrentarse a una presión hidrostática inmensa y a un lecho marino que requiere una preparación previa milimétrica antes de recibir los cimientos de hormigón.

Para lograr esta coreografía submarina, el despliegue tecnológico es masivo. Destaca el uso de la Tronds 33, una barcaza semisumergible de 110 metros de eslora que actúa como un astillero flotante.

Esta plataforma tiene la capacidad única de sumergirse hasta 20 metros bajo el agua para ganar estabilidad, facilitando así la construcción y el lanzamiento de los cajones en un entorno tan hostil y cambiante como es el mar abierto. Sin esta tecnología, sería imposible garantizar la precisión necesaria para alinear los bloques bajo las corrientes del Mediterráneo.

El muro marítimo que está construyendo Italia. Pergenova Breakwater Omicrono

Otro de los puntos más innovadores de la obra es la creación de una auténtica "fábrica marina". Dada la dificultad de transportar hormigón fresco de forma constante desde tierra, el proyecto utiliza una barcaza equipada con una planta de dosificación dual que opera a unos 800 metros de la costa.

Esta planta produce el hormigón in situ durante el día para el sellado de los cajones, asegurando un control de calidad inmediato, y regresa al puerto por la noche únicamente para recargar materias primas. Es un ciclo de producción continuo que elimina los cuellos de botella logísticos de las obras portuarias tradicionales.

La meta final de esta muralla de seis kilómetros es puramente estratégica. Al ampliar el radio de giro y la protección del puerto, Génova podrá recibir portacontenedores de hasta 60 metros de manga y cruceros de última generación que actualmente tienen restringido su paso.

Esta obra no se entiende de forma aislada, sino que forma un binomio logístico con el proyecto ferroviario Terzo Valico dei Giovi. Juntos, pretenden convertir a la ciudad italiana en el nodo logístico definitivo, conectando las rutas comerciales de Asia y América directamente con el corazón industrial de Europa a través de un corredor de alta capacidad.