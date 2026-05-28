China da una lección a la UE: el centro de almacenamiento de energía más grande del mundo con 10 hectáreas

El presidente chino, Xi Jinping, durante la séptima reunión formal del Consejo Empresarial Franco-Chino en Pekín. Ludovic Marin Reuters

Conforme el sector energético va dando pasos para adoptar las energías renovables, empieza a hacerse evidente uno de sus grandes desafíos: la necesidad de almacenar esa energía de alguna manera para poder usarla cuando la demanda sea elevada o cuando la producción decaiga.

En ese contexto, la inauguración en la ciudad de Xiamen del Instituto de Investigación de Validación de Almacenamiento de Energía (ESVL) es extremadamente importante, porque representa un avance de una posible solución que veremos en el futuro próximo en todo el mundo.

Aunque técnicamente se trata de un "banco de pruebas", en la práctica la compañía china CATL ha creado el centro de almacenamiento de energía más grande del mundo, el primero de muchos que se construirán en el país asiático.

La infraestructura ocupa una superficie total de 10 hectáreas, y ha requerido una inversión de 3.000 millones de yuanes, aproximadamente 408 millones de euros al cambio actual, y según CATL nace en respuesta a una necesidad crítica en la transición a las energías renovables.

Según datos de la compañía, el despliegue de las energías renovables ha dejado en evidencia problemas claros de rendimiento en uso real, porque en la actualidad, uno de cada cinco sistemas de almacenamiento a gran escala no alcanza el nivel previsto en sus diseños originales.

El laboratorio de alto voltaje del ESVL CATL Omicrono

A eso hay que sumar que el 46,7% de estas instalaciones ha sufrido retrasos superiores a los dos meses a la hora de conectarse a la red eléctrica, tanto por problemas técnicos como de compatibilidad.

Por lo tanto, el objetivo del ESVL es atajar estos contratiempos, mediante la verificación del funcionamiento de plantas de energía completas antes de que sean instaladas, dejando atrás las pruebas actuales que sólo analizan componentes aislados.

Al mismo tiempo, CATL describe esta instalación como un "centro tecnológico" y una "plataforma abierta y compartida"; ha sido diseñada para dar servicio a empresas, organismos públicos e investigadores del sector energético.

El contenedor de baterías para temperaturas extremas del ESVL CATL Omicrono

El papel de los investigadores será especialmente importante porque, como ha destacado el científico jefe de CATL, Wu Ai, "el rigor científico es más crítico que nunca conforme el almacenamiento de energía entra en la era del gigavatio".

Por eso el complejo aúna cinco laboratorios especializados en diferentes aspectos del almacenamiento, que ejecutarán diversos escenarios de estrés técnico y de seguridad.

Por ejemplo, el laboratorio de integración en red es el primero del mundo capaz de simular el comportamiento de una estación completa, con un simulador de red eléctrica de 35 kilovoltios y 100 megavoltiamperios.

El ESVL también cuenta con laboratorios de alta tensión que comprueban el comportamiento ante fallos extremos e incendios, e incluso podrán realizar pruebas de explosión controladas en nueve contenedores a la vez.

Para comprobar el comportamiento de estos equipos en condiciones climatológicas extremas, algunas de las baterías se alojan en contenedores con temperaturas que varían entre los -50 ºC y los 100 ºC.

Lejos de ser un proyecto exclusivo para China, el director del ESVL ha anunciado colaboraciones con organizaciones internacionales como TÜV SÜD, TÜV Rheinland, CGC y CSA para contar con datos que ayuden a reguladores en todo el mundo. Este proyecto también es un golpe en la mesa de China y su posición en el sector energético global.