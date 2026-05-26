La UE cambia las normas: por qué existen coches como el nuevo Ferrari eléctrico que ni marcas ni conductores quieren

Después de una larga espera, Ferrari finalmente ha presentado su primer vehículo 100% eléctrico, el Ferrari Luce. Se trata de uno de los lanzamientos más polémicos de la historia de la legendaria marca italiana, tanto por el diseño del antiguo diseñador jefe de Apple, Jony Ive, como por el mero hecho de no tener un motor de combustión.

Y es que, desde el principio, Ferrari fue uno de los fabricantes más críticos con los nuevos coches eléctricos, e incluso sus previos líderes, como Luca di Montezemolo, llegaron a prometer en su día que la marca nunca iba a ofrecer un modelo basado únicamente en baterías eléctricas.

Y es que los Ferrari siempre han presumido de tener algunos de los mejores motores de combustión de la historia del automovilismo, con inspiración de sus logros deportivos para ofrecer una experiencia única. Un Ferrari no solo se conduce, se escucha, y la compañía prometió que eso iba a seguir siendo así.

Una promesa que sucesores como Louis Camilleri y ahora Benedetto Vigna han roto completamente, primero adoptando sistemas híbridos con la excusa de una mejora en el rendimiento gracias a los motores eléctricos, y ahora apostando completamente por las baterías con el nuevo Ferrari Luce.

La postura oficial esgrimida por Ferrari es que este cambio de filosofía se centra en apelar a las nuevas generaciones, con el propio Vigna compartiendo anécdotas de clientes actuales que están siendo "presionados por sus hijos e hijas" que quieren coches más innovadores y sostenibles.

Y aunque es cierto que los conductores jóvenes no tienen el mismo apego por el sonido de un V12 y que están mucho más comprometidos con el medio ambiente, no es menos cierto que el verdadero motivo por el que el Ferrari Luce existe es mucho más práctico: para que la compañía no sea multada.

Un Ferrari para cumplir la ley

En concreto, hablamos de las normativas europeas creadas para fomentar la producción y venta de coches eléctricos en la Unión Europea y así cumplir las ambiciosas metas de emisiones que se ha autoimpuesto y que tienen como objetivo último acabar completamente con el motor de combustión.

Técnicamente, los Ferrari con motor de combustión no han sido prohibidos de manera directa, y la UE no tiene leyes concretas que establezcan la producción de una determinada cantidad de coches eléctricos.

Ferrari Luce Omicrono

En vez de eso, la Unión Europea utiliza un mecanismo indirecto basado en límites estrictos de emisiones medias de dióxido de carbono (CO2), que en la práctica obliga a los fabricantes a diversificar su gama de productos para incluir coches eléctricos de cero emisiones.

En concreto, en la actualidad el límite medio de la flota de coches de cualquier fabricante en la Unión Europea se sitúa en 93,6 gramos de CO2 por kilómetro. Esa es una media, no significa que todos los coches tengan que emitir esa cantidad como máximo.

Ferrari Luce Omicrono

Cada fabricante tiene asignado un objetivo específico anual basado en la masa media de sus vehículos. Las multas son de 95 euros por cada gramo por kilómetro de exceso, multiplicado por el número de vehículos matriculados.

Es decir, eso significa que los fabricantes pueden seguir vendiendo coches que contaminan mucho, siempre y cuando también ofrezcan coches que contaminan menos (o no emiten en absoluto) para bajar la media total de toda su flota de vehículos.

A eso hay que sumar una serie de incentivos para los fabricantes que les permite suavizar su objetivo de emisiones de CO2 si ofrecen coches eléctricos en su gama de productos.

Ese es el principal motivo por el que el Ferrari Luce existe: para cumplir una normativa de la UE. Al ser 100% eléctrico, Ferrari puede usar los datos de emisiones cero del Luce para bajar la media de emisiones de todos sus coches y evitar las multas.

En otras palabras, el Ferrari Luce existe para que el símbolo del 'cavallino rampante' pueda seguir en deportivos con motores de combustión V6, V8 y V12, que son los que realmente la han convertido en una de las marcas más deseadas del sector.