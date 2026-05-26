Es oficial: Ferrari lanza Luce, su primer y polémico coche eléctrico, que está diseñado por Jony Ive tras su salida de Apple

El mundo del motor esperaba con gran expectación las noticias sobre el nuevo rumbo que Ferrari había decidido tomar para sus próximos vehículos. Esta dirección estratégica cuenta con la participación fundamental de Jony Ive, el antiguo responsable de la estética de los productos de Apple.

El diseñador británico ha plasmado su visión en el habitáculo del modelo conocido como Ferrari Luce, aportando un enfoque distinto a la movilidad eléctrica. Su implicación marca un antes y un después en la forma en que los conductores interactúan con la tecnología de alto rendimiento. Pero el público no parece impresionado. Más aún cuando su precio es de 640.000 dólares.

Una de las declaraciones más llamativas de Ive tiene que ver con el rechazo a la saturación de pantallas digitales en el salpicadero. El creativo defiende que el uso excesivo de superficies táctiles es una decisión perezosa y poco eficiente para un entorno de conducción.

Según su criterio, el control físico ofrece una conexión mucho más segura y directa entre el piloto y una máquina de altas prestaciones. Esta filosofía busca recuperar la esencia del manejo sin sacrificar la sofisticación que requiere un vehículo de esta categoría tan exclusiva.

El sistema eléctrico del vehículo utiliza cuatro motores que proporcionan tracción total y una respuesta inmediata al acelerar. Dos de estos motores se sitúan en el eje delantero, mientras que los otros dos asisten directamente a la transmisión en la parte posterior.

Entre sus características técnicas destacan los 1.050 CV, un pack de baterías de 122 kWh y una arquitectura de 800 voltios que permite picos de carga de hasta 350 kW. Ofrece una autonomía estimada de 280 millas (aproximadamente 450 km en el ciclo estadounidense EPA).

El Luce mide algo más de 5 metros de largo (similar a un Tesla Model S) y pesa casi 2.260 kg. Ferrari ha trabajado en un sofisticado sistema de sonido artificial que captura vibraciones reales de los motores y las filtra para reproducir solo las frecuencias más “musicales”, tanto en el interior como en el exterior.

Ferrari Luce Omicrono

La batería que alimenta estos propulsores opera con un voltaje muy alto para permitir transferencias de energía sumamente rápidas. Gracias a este despliegue técnico, el coche alcanza los 100 km/h en poco más de 2 segundos desde parado.

Jony Ive ha insistido en que la tecnología debe ser una herramienta que facilite la experiencia, no un obstáculo visual. Por ello, el diseño del interior del modelo Luce busca un equilibrio entre la modernidad absoluta y el tacto mecánico tradicional.

La colaboración entre el diseñador del iPhone y el equipo de Maranello sugiere un futuro donde el lujo se entiende de forma diferente. No se trata de añadir más funciones digitales, sino de perfeccionar cada punto de contacto físico dentro del automóvil.

El uso de la luz también juega un papel determinante en el nombre y la estética del nuevo proyecto eléctrico. Este concepto busca transmitir una sensación de ligereza y dinamismo que rompa con los estándares actuales de la industria pesada.

Ferrari Luce Omicrono

Los ingenieros han trabajado codo con codo con los diseñadores para asegurar que la belleza estética no penalice el rendimiento puro. El resultado es una máquina que parece sacada de un futuro próximo, donde la elegancia y la potencia conviven en armonía.

La producción de estas unidades será extremadamente limitada, asegurando que cada ejemplar se convierta en una pieza de colección instantánea. Solo unos pocos afortunados en todo el mundo podrán disfrutar de este cambio de rumbo en la ingeniería automotriz.

El mercado de los grandes deportivos está observando con atención estos movimientos de la empresa italiana y sus socios creativos. La apuesta por alejarse de las modas pasajeras de las pantallas gigantes parece ser una valiente y meditada.

Con todo, muchos aficionados al motor están viendo cómo el cambio de rumbo de Ferrari le está haciendo perder la esencia tan emblemática de la marca. Las primeras críticas están siendo feroces.

Ferrari está trazando un camino propio que intenta respetar su legado mientras adopta nuevas formas de propulsión y diseño. El enfoque en el control manual y la aerodinámica activa define esta nueva etapa de excelencia mecánica sin precedentes.

Cada detalle, desde la forma del volante hasta la respuesta de los pedales, ha sido revisado bajo este prisma de simplicidad. El objetivo final es que el conductor se sienta el centro de una experiencia única, pura y libre de distracciones tecnológicas innecesarias.

Aun así, el diseño ha sido comparado con vehículos mucho más generalistas, como un Nissan Leaf o un Honda E. Y es cierto que este modelo parece que carece de la estética reconocible de un Ferrari.

Habrá que esperar a ver si es un éxito de ventas a largo plazo (ya se puede configurar en su web) o si, al igual que ha pasado con el Porsche Taycan, se trata de un éxito fugaz que no ha acabado siendo el emblema que la marca pretendía.