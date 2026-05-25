China da una lección a Occidente: su robot Terminator capaz de hacer kung fu entra en producción masiva

China está tan avanzada en el sector de los robots humanoides que parece estar viviendo en el futuro. No es únicamente porque las compañías y startups chinas hayan obtenido grandes logros con sus nuevas tecnologías, es que ya las están poniendo en práctica con usos reales.

Lejos de ser una idea futurista, en China ya tienen fábricas dedicadas en exclusiva a la producción en masa de robots humanoides, y el último es tal vez el más sorprendente. Se llama T800, y si el nombre parece familiar al lector, es porque habrá visto las películas de Terminator.

En efecto, EngineAI, creadores del T800, no esconden su gran inspiración en los robots asesinos que pusieron en jaque a la humanidad; aunque afirman que el propósito de sus robots es mucho menos apocalíptico.

Con una altura de 173 cm, el T800 se presenta como un "trabajador multipropósito", capaz de cubrir una variedad de puestos en los sectores de la industria, la logística, y el sector público; aunque saltó a la fama por algo menos práctico, su capacidad de luchar con el milenario arte del kung fu.

En efecto, este robot es capaz de pelear (por el momento, contra otros robots), e incluso de dar patadas voladoras, como demostraron varios vídeos que se hicieron virales y que mostraban a su propio creador recibiendo una en el pecho.

Esto es posible con el reducido peso del T800, de apenas 75 kg, gracias a su exoesqueleto de aleación de aluminio y magnesio de grado aeroespacial, que es altamente resistente pero también extremadamente ligero.

El diseño del cuerpo permite obtener 29 grados de libertad, a los que se suman manos de tres dedos con siete articulaciones móviles cada una, elevando el total a 43 grados de libertad y la capacidad de manipular cargas de hasta 5 kilogramos.

Dichas articulaciones son capaces de alcanzar un par de torsión máximo de 450 Nm y disponen de un sistema de refrigeración activa en las piernas, para así evitar el sobrecalentamiento durante movimientos dinámicos continuos.

Los primeros robots T800 que han salido de la planta de producción EngineAI Omicrono

En lo que respecta al hardware, el robot integra un sistema de computación basado en un procesador Intel N97 junto con un módulo Nvidia AGX Orin para el procesamiento de inteligencia artificial con un rendimiento de hasta 275 TOPS.

Esto, junto con un sensor LiDAR de 360 grados y cámaras de profundidad que sirven como 'ojos', le permite evadir obstáculos en apenas unos milisegundos, lo que explica su precisión durante acrobacias y combates.

Pero sobre todo, una de las mayores innovaciones tecnológicas del T800 se encuentra en su batería de estado sólido, que sustituye los electrolitos líquidos tradicionales para obtener una mayor densidad energética y sobre todo, seguridad; si el robot se cae o sufre un duro golpe, la batería no explotará en llamas.

Las primeras unidades de producción en masa del T800 ya han salido de la fábrica, que EngineAI define como una "base de producción inteligente" en el campus tecnológico de Honghualing, en Shenzhen, con una superficie de 12.000 metros cuadrados.