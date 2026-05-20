EEUU cambia las normas: el primer robot humanoide autónomo ya limpia casas particulares por 150 dólares

Las tareas domésticas tal y como las conocemos acaban de cambiar para siempre. Olvídate de la escoba, el plumero o el aspirador tradicional, ahora eso lo puede hacer un robot humanoide, como ya ocurre en Estados Unidos.

El pasado 14 de mayo de 2026 la historia de la tecnología de consumo dio un vuelco histórico en San Francisco: por primera vez en los Estados Unidos, un robot humanoide totalmente autónomo entró en el salón desordenado de un cliente real para hacer el trabajo sucio, tal y como recogen desde Interesting Engineering.

La hazaña corre a cargo de Gatsby, una prometedora startup de robótica nacida bajo la matriz West Egg Labs. La compañía seleccionó a un propietario completamente al azar de su kilométrica lista de espera, quien simplemente reservó el servicio a través de su aplicación oficial para iOS.

El resultado fue una imponente máquina de aluminio cepillado operando de forma autónoma durante horas en un apartamento convencional de la ciudad californiana.

Mientras gigantes de la industria como Tesla o 1X centran sus esfuerzos en desarrollar robots que pretenden vender al usuario final por más de 20.000 dólares, con el riesgo evidente de que terminen acumulando polvo en un armario, la estrategia de Gatsby es radicalmente distinta.

Un robot humanoide de Gatsby trabajando en una casa de San Francisco (EEUU). Aron Frishberg/Gatsby Omicrono

Han creado una plataforma de servicios inspirada directamente en el modelo de Uber. En lugar de obligar al consumidor a comprar un costoso hardware, permiten alquilar el robot por una tarifa plana de 150 dólares por limpieza, independientemente del tamaño de la vivienda.

Esta agresiva estrategia de precios ya ha encendido las alarmas en el sector tradicional de la limpieza en Estados Unidos, donde las empresas locales suelen cobrar entre 150 y 300 dólares por apartamento.

Gatsby ha elegido este mercado de forma intencionada porque, según su fundador y director ejecutivo, Aron Frishberg, es un sector universalmente detestado que apenas ha experimentado innovaciones desde que se inventó la escoba, lo que lo convierte en el escenario perfecto para una disrupción total.

Para Frishberg, las tareas domésticas constituyen el mayor trabajo no remunerado de la historia de la humanidad. Su misión es clara: evitar que un trabajador tenga que fregar el suelo después de una jornada de dieciséis horas cuando preferiría estar descansando o disfrutando de su familia.

Un robot humanoide de Gatsby trabajando en una cocina de San Francisco (EEUU). Aron Frishberg/Gatsby Omicrono

Sin embargo, el verdadero secreto de Gatsby no es competir en la multimillonaria carrera armamentística por construir el cuerpo mecánico perfecto, sino dominar el software.

Fundada en enero de 2026, no fabrican los robots; sino que crean la capa de distribución para el consumidor, que incluye la navegación, la interfaz de usuario y el sistema operativo que hace útil a cualquier autómata en un entorno doméstico.

Si el mes que viene sale al mercado un hardware mejor y más barato, la startup puede cambiar de proveedor al instante sin reescribir su modelo de negocio. Esta flexibilidad técnica les ha valido el valioso respaldo de aceleradoras de primer nivel como NVIDIA Inception y Entrepreneurs First.