Adiós a las baterías: este altavoz no necesita electricidad para aumentar el volumen de nuestro smartphone

Los altavoces portátiles se han convertido en uno de los regalos (o autorregalos) favoritos de los españoles, pero todos tienen en común la misma pega: usan una batería interna para funcionar, ya que no se conectan a la red eléctrica.

Sin embargo, algunos diseñadores creen que eso no es necesario, y que usando las simples leyes de la física debería ser posible crear un altavoz que amplifique el sonido de nuestros dispositivos sin necesidad de electricidad.

Varios proyectos notables han tenido la misma idea, basándose en diferentes materiales y distintos caminos en lo que respecta al diseño, pero el ECHO, creado por el diseñador Kenji Abe, es tal vez el más original de estos "altavoces pasivos".

ECHO se presenta como un jarrón de cerámica esmaltada que no utiliza ningún tipo de energía eléctrica para funcionar. Este objeto aprovecha las propiedades acústicas del material para amplificar el sonido de los smartphones de manera natural, convirtiéndose en un elemento decorativo más cuando no está en uso.

El funcionamiento del ECHO se basa en los principios de la acústica de cámaras. El interior del dispositivo está diseñado con una geometría específica que actúa como una caja de resonancia.

Al colocar el teléfono en la ranura correspondiente, las ondas sonoras que emite el pequeño altavoz del móvil quedan atrapadas en la cámara interna y son proyectadas hacia el exterior.

Altavoz analógico ECHO Kenji Abe Omicrono

La estructura está pensada para difundir el sonido de forma suave en lugar de proyectarlo de manera directa y agresiva, lo que genera una sensación de audio envolvente que llena la habitación de forma más cálida que los altavoces digitales convencionales.

El diseño utiliza cerámica esmaltada, un material común en vajillas, como por ejemplo, para beber sake, lo que permite que el objeto mantenga una presencia orgánica en espacios como cocinas o salas de estar.

No hay indicadores LED ni puertos de carga; su superficie lisa solo reacciona a la luz ambiental como cualquier pieza de alfarería. Esta elección de material no es casual, ya que la densidad de la cerámica ayuda a evitar vibraciones no deseadas que podrían distorsionar el audio, un problema frecuente en los amplificadores pasivos fabricados con materiales más ligeros o porosos.

La ventaja principal de este sistema es su independencia tecnológica total. Al no depender de protocolos como el Bluetooth o de la duración de una batería, el dispositivo garantiza su funcionalidad a largo plazo.

No obstante, es importante señalar que la eficacia de la amplificación depende directamente de la posición de los altavoces del teléfono y de su potencia base, ya que el ECHO no añade energía al sistema, sino que optimiza la eficiencia con la que el sonido se desplaza por el aire.

Es una solución orientada a quienes buscan una música de fondo durante tareas cotidianas o una mejora en la claridad de los podcasts sin sumar más cables al entorno doméstico.