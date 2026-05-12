Entró en vigor: la UE obliga al iPhone a usar relojes y auriculares de otras marcas como si fueran de Apple

Apple ha lanzado la nueva versión de su sistema operativo para iPhone, iOS 26.5, y va a cambiar completamente la manera en la que usamos dispositivos de otras marcas, gracias a las leyes europeas.

Hablamos de la DMA, la ley de mercados digitales de la UE, que fue ideada para limitar el poder de las grandes plataformas tecnológicas y adoptar medidas contra tácticas anticompetitivas comunes en el sector tecnológico.

Con iOS 26.5, Apple no ha tenido más remedio que adoptar una de estas medidas para garantizar que su sistema sigue siendo legal en los países de la UE: la interconectividad con productos de terceros.

Básicamente, a partir de ahora Apple tendrá que tratar a dispositivos de otras marcas como si fuesen suyos, activando funciones que hasta ahora eran exclusivas de sus productos; de esta manera, se protege el derecho del consumidor de elegir la marca que prefiera para sus dispositivos.

En concreto, con iOS 26.5 dispositivos como los relojes inteligentes, auriculares inalámbricos y televisores inteligentes se podrán conectar con el iPhone como si fuesen los productos oficiales de Apple.

Para empezar, esto supone que los auriculares inalámbricos ahora podrán usar el emparejamiento por proximidad como pueden hacer los AirPods.

Si compramos unos auriculares de otra marca y los abrimos al lado de un iPhone, aparecerá una pantalla que nos permitirá conectarlos con un solo toque, en vez de tener que dar varios pasos en la configuración de Bluetooth como hasta ahora.

Un reloj como el Pixel Watch 4 ahora puede ser como un Apple Watch para el iPhone Google El Androide Libre

Además, las notificaciones avanzadas del iPhone ya no son exclusivas del Apple Watch. Al emparejar un reloj inteligente con un iPhone, podremos recibir las notificaciones del iPhone, leer el contenido y reaccionar, por ejemplo, con una acción concreta como "marcar como leído".

Hasta ahora, Apple ha limitado las notificaciones a sus relojes oficiales; aunque era posible conectar un reloj de otra marca y recibir notificaciones, éstas sólo se podían leer y el usuario no podía interactuar de ninguna manera.

Hay que tener en cuenta que el iPhone solo es capaz de enviar notificaciones a un dispositivo a la vez, así que si conectamos otro wearable, dejaremos de recibir notificaciones en nuestro Apple Watch.

De la misma manera, las Live Activities, o "actividades en vivo", la función que muestra un seguimiento de tareas y eventos en tiempo real, ahora se pueden mostrar en un dispositivo de otra marca conectado al iPhone.

Un detalle importante es que los fabricantes de los dispositivos tendrán que añadir soporte del iPhone para que estas características funcionen, por lo que es posible que nuestro reloj o nuestros auriculares no sean capaces aún de aprovecharse de esta novedad hasta recibir una actualización.

Otro dato llamativo es que este soporte está limitado a usuarios en países de la Unión Europea, ya que Apple está absolutamente en contra de esta medida y solo la adopta porque está legalmente obligada a ello.

La compañía ha criticado duramente la DMA porque le obliga a realizar "cambios preocupantes" a sus productos, que pueden "exponer a los consumidores a nuevos riesgos". A cambio, afirma que la DMA no ha traído las ventajas que prometía, como menores precios para los consumidores por la mayor competencia posible.