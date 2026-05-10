EEUU cambia las reglas de la guerra: prueba un blindado robótico que corre a 85 km/h, detecta amenazas y dispara solo

La ofensiva robótica de EEUU escala posiciones bajo el mandato de Donald Trump. Tras la presentación de su nuevo dron de largo alcance y las recientes pruebas con el sistema ROGUE-Fires, el Cuerpo de Marines ha decidido ir un paso más allá con el RIPSAW M1, un blindado autónomo que no solo dispara, sino que se convierte en el explorador más rápido y letal del arsenal del país.

Según recoge Interesting Engineering, este sistema presentado en la exposición Modern Day Marine 2026 no es solo un transporte automatizado; es una pieza de ingeniería modular que encarna el cambio de doctrina militar de EEUU basado en unidades más pequeñas, movimientos más rápidos y, sobre todo, una exposición nula para el personal humano.

Este enfoque se alinea con la estrategia de la Administración Trump de potenciar el despliegue de sistemas robóticos y reducir drásticamente la presencia de tropas en zonas de combate directo.

A diferencia de los pesados tanques convencionales, el RIPSAW M1 prioriza la agilidad y la velocidad punta sobre el blindaje grueso. Gracias a una arquitectura ligera y un sistema de propulsión de alto rendimiento, este robot es capaz de alcanzar los 85 km/h, una cifra asombrosa para un vehículo de combate terrestre.

Su diseño está pensado para entornos litorales y zonas urbanas densas, donde el espacio es un lujo. Con un radio de giro de apenas 2,3 metros, el M1 puede maniobrar en callejones estrechos o bosques cerrados con una destreza imposible para un vehículo tripulado. Además, su capacidad de vadeo le permite cruzar masas de agua de hasta 122 cm de profundidad.

El vehículo terrestre no tripulado (UGV) RIPSAWTM M1. InterestingEngineering Omicrono

Una de las innovaciones más críticas del RIPSAW M1 es su modo de autonomía eléctrica silenciosa. El vehículo puede recorrer hasta 48 kilómetros en modo totalmente eléctrico, eliminando el ruido del motor y la firma térmica, lo que lo convierte en un "fantasma" ideal para misiones de reconocimiento tras las líneas enemigas.

Pero no solo observa; tal y como detalla la información técnica, el M1 es un sistema de armas polivalente que puede configurarse para la guerra antidrones, el lanzamiento de municiones merodeadoras o incluso para tareas de guerra electrónica mientras avanza de forma totalmente autónoma por terrenos en disputa.

El secreto de su versatilidad reside en un enfoque de sistemas abiertos modulares. Según ha detallado la compañía Textron Systems, el vehículo puede transportar hasta 907 kilogramos de carga útil, lo que permite a los infantes de marina reconfigurar el robot en cuestión de minutos.

Lo que en una misión comienza como un explorador silencioso, puede transformarse rápidamente en un transportador logístico o una plataforma de ataque pesado sin necesidad de rediseñar su estructura. Este desarrollo se alinea con el Diseño de Fuerza 2030 del Pentágono, un plan estratégico que busca sustituir la fuerza bruta por la precisión robótica.