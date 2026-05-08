Ya ha entrado en vigor: Instagram ahora puede leer tus mensajes privados después de quitar la protección que tenían

La amenaza se ha cumplido. Pese a las quejas de los usuarios y las críticas de los defensores de la privacidad, Meta ha seguido adelante con sus planes de eliminar el cifrado de extremo a extremo en Instagram, y el motivo es muy simple: así puede saber lo que estamos escribiendo en privado.

Más concretamente, la IA de Meta ahora será capaz de analizar el contenido de los mensajes privados de Instagram y los algoritmos podrán usar esa información para todo tipo de propósitos, como por ejemplo, mostrar publicidad personalizada dependiendo del contenido del mensaje.

Además, esta medida abre la puerta a que Meta entregue el contenido de los mensajes privados a las autoridades si estas se lo piden, algo que hasta ahora no podía hacer debido a la naturaleza del cifrado usado.

El cifrado de extremo a extremo implica que solo los participantes de una conversación conocen la clave de cifrado, que se almacena en sus dispositivos; de esta manera, ni un atacante que pueda capturar la conexión ni la propia compañía son capaces de leer el contenido de los mensajes.

Los mensajes privados de Instagram funcionaban con cifrado de extremo a extremo hasta hoy, 8 de mayo de 2026; a partir de ahora, los mensajes no estarán cifrados durante todo el trayecto entre los usuarios y su contenido será accesible por Meta.

Por definición, eso significa que los mensajes de Instagram ahora son más inseguros y los usuarios deberían pensárselo dos veces antes de usarlos para compartir información privada o sensible que no quieran que terminen siendo vistos por ojos ajenos.

De manera efectiva, esta decisión elimina cualquier posibilidad de usar Instagram para comunicación segura, pero para Meta tiene mucho sentido, ya que así puede mejorar sus algoritmos y obtener más datos de los usuarios para ofrecer contenido y publicidad personalizados.

Cuando se confirmó el cambio el pasado mes de marzo, un representante de Meta declaró a The Guardian que "muy poca gente estaba usando el cifrado de extremo a extremo", y que por eso la compañía iba a eliminarlo.

Sin embargo, esta medida deja en entredicho la política de privacidad de Meta, y despierta dudas sobre otros productos de la compañía como WhatsApp, cuya funcionalidad estrella es precisamente el cifrado de extremo a extremo.

Aunque Meta ha prometido en varias ocasiones que no va a quitar el cifrado de WhatsApp, la decisión tomada con Instagram demuestra que la compañía no tiene miedo de sacrificar la privacidad si puede sacar algo a cambio.

Otra consecuencia de este cambio es que los usuarios pueden perder sus mensajes a partir de ahora. El anuncio oficial declara que la app de Instagram ofrecerá una opción para descargar los mensajes privados que se hayan enviado con cifrado, pero que dejarán de estar disponibles dentro de la app. Eso es porque la app ya no podrá mostrar los mensajes al perder las claves de cifrado originales.

Por lo tanto, si alguna vez hemos enviado mensajes privados cifrados con Instagram, lo recomendable es entrar en la sección de mensajes de la app y seguir los pasos para descargar los mensajes antes de que sean borrados para siempre.