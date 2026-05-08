Brembo cambia las normas: presenta los primeros frenos para coches que no necesitan líquido y evitan accidentes

Brembo ha anunciado el inicio de la producción a gran escala de Sensify, un sistema que marca el fin de una era para los frenos de coche tal y como los conocemos tras múltiples generaciones dependientes de sistemas hidráulicos.

Se trata de una tecnología desarrollada en respuesta a la llegada de los coches eléctricos que han cambiado completamente el mercado, abriendo la puerta a un nuevo mundo en el que los sistemas digitales están sustituyendo a los analógicos; y eso incluye los frenos.

Todos los sistemas de frenos actuales funcionan igual. Cuando el conductor presiona el pedal de freno, un líquido circula por unos conductos a lo largo del coche, lo que provoca un aumento de presión que a su vez empuja físicamente las pastillas contra los discos. Este rozamiento reduce la velocidad de rotación de la rueda a la que el disco está unido.

En cambio, en el sistema Sensify de Brembo, el pedal de freno se convierte en un dispositivo de entrada digital, como si fuese un mando de videojuegos; cuando el conductor lo presiona, solo está enviando señales eléctricas que el sistema interpreta y ejecuta.

Aunque pueda parecer que eso significa que el conductor pierde el control directo de los frenos, en la práctica Brembo afirma que este sistema abre las puertas a más posibilidades que van a mejorar el potencial y la seguridad de los frenos.

Por ejemplo, la diferencia más significativa de Sensify respecto a un sistema hidráulico se encuentra en la gestión de la fuerza de frenado.

Sensify de Brembo Brembo Omicrono

En los coches actuales, la presión hidráulica se reparte de manera relativamente uniforme por todas las ruedas, pero eso es un problema porque no todas las ruedas se mueven a la misma velocidad ni están sufriendo la misma carga, por ejemplo, en una curva o en condiciones meteorológicas adversas.

Aunque existen sistemas como el ABS, estos son reactivos, es decir, detectan si una rueda se está bloqueando y abren las pastillas de freno momentáneamente para evitar una pérdida de control.

En cambio, el sistema de Sensify es capaz de gestionar cada rueda de manera individual y proactiva, gracias a algoritmos avanzados y sensores que analizan las condiciones del asfalto, la carga del vehículo y la trayectoria en tiempo real.

En base a esa información, el sistema decide cuánta fuerza de frenado necesita cada neumático por separado, permitiendo una estabilidad sin precedentes.

Por ejemplo, este sistema funciona especialmente bien si solo un lado del coche está pisando asfalto mojado, porque puede ajustar el frenado en cada lado para evitar una pérdida de control que termine en un trompo.

Pero esa no es la única ventaja de eliminar el sistema hidráulico, ya que también decimos adiós a una de sus grandes desventajas: el mantenimiento necesario para evitar fugas y purgados, además de posibles accidentes porque una línea se rompa.

A eso hay que sumar que este sistema se integra mucho mejor con los sistemas de regeneración de los coches eléctricos, ya que permite ajustar la frenada para recuperar batería de manera más eficiente.

Brembo incluso afirma que vamos a notar una diferencia al volante, ya que este sistema elimina las vibraciones del ABS en las frenadas de emergencia, ofreciendo una mayor sensación de control.

Brembo ya ha iniciado la producción en masa de Sensify y asegura que vendrá instalado de serie en un nuevo coche que será lanzado próximamente, aunque no ha podido confirmar el nombre de la marca, que será la que realice ese anuncio. Además, la compañía afirma que ya tiene contratos para equipar cientos de miles de unidades anuales en el futuro próximo.