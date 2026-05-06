Los expertos coinciden: esta es la edad exacta y recomendada en la que un niño debería tener su primer smartwatch

La pregunta ya no es si los menores deben acceder a la tecnología, sino cómo evitar que el smartphone se convierta en un problema antes de tiempo. En un contexto donde el uso del teléfono inteligente se adelanta cada vez más, con menores conectados antes de los ocho años, la tendencia en España ha dado un vuelco en 2026.

Cada vez más familias buscan retrasar la entrega del primer terminal debido a los riesgos documentados sobre el desarrollo cognitivo y la salud mental de los más pequeños, encontrando en los relojes inteligentes un aliado estratégico para una inmersión digital segura y progresiva.

El abuso de pantallas no es una preocupación menor ni infundada, sino que se sustenta en datos que alertan sobre la necesidad de un cambio de paradigma. Según el último estudio realizado por expertos de la firma SaveFamily, el 53,3 % de los niños presenta síntomas de irritabilidad o ansiedad cuando se les limita el uso del móvil, y cerca del 38 % de las familias ya detecta efectos negativos directos en el rendimiento escolar.

Jorge Álvarez, CEO de SaveFamily, advierte al respecto en un comunicado que "el problema del smartphone no es solo el tiempo de uso, sino el tipo de entorno al que expone al menor", señalando que las redes sociales y las notificaciones constantes generan una sobreestimulación para la que muchos niños no están preparados.

Aunque no existe una cifra universal válida para todos los casos, el consenso de los especialistas sitúa entre los 6 y los 8 años la etapa ideal para introducir el primer smartwatch. A esta edad, los menores comienzan a demandar sus primeras cuotas de independencia, como ir solos al colegio o realizar actividades extraescolares, y necesitan herramientas que les permitan ganar autonomía dentro de un entorno protegido.

Dos niños con el smartwatch de Save Family

"La clave no está en prohibir la tecnología, sino en introducirla de forma adecuada a cada etapa del desarrollo; los niños necesitan herramientas que les permitan comunicarse, pero dentro de un entorno adaptado que los teléfonos móviles no facilitan", explica Álvarez.

La gran diferencia frente al smartphone convencional radica en la capacidad de ofrecer una localización y comunicación efectiva sin exponer al menor a los peligros de un internet abierto y sin filtros.

El reloj inteligente permite cubrir la necesidad de los padres de estar localizables sin los "peajes" de un ecosistema de estímulos infinitos, permitiendo que el niño explore su entorno con confianza.

En palabras del directivo de SaveFamily, "es una fase en la que los padres buscan estar ubicables sin tener que recurrir a un teléfono móvil, y el smartwatch permite cubrir esa necesidad sin exponer al menor a redes sociales o internet abierto".

Estas herramientas incorporan funciones de seguridad críticas que refuerzan la protección familiar, como la geolocalización en tiempo real, el botón SOS para alertas inmediatas o el "modo clase", que desactiva las funciones inteligentes durante el horario escolar para preservar la concentración.

Además, la tecnología actual permite integrar soluciones punteras como sistemas de inteligencia artificial (IA) desarrollados específicamente para interactuar con menores. Según destaca Álvarez, estos dispositivos permiten precisamente "una transición natural hacia el mundo digital, donde el niño se familiariza con la tecnología en un entorno acotado, sin la presión ni los riesgos del smartphone".

El objetivo final que persiguen las familias y recomiendan los expertos es conseguir una inmersión digital escalonada que proteja el proceso de desarrollo emocional y social de los menores. Esta decisión no solo reduce la dependencia digital futura, sino que mejora la interacción social fuera del entorno virtual y favorece la capacidad de atención en etapas críticas del aprendizaje.

Como conclusión a esta tendencia al alza, Jorge Álvarez sentencia que "retrasar el smartphone no significa aislar al niño, sino proteger su proceso de desarrollo, porque la tecnología debe adaptarse al niño y no al revés".