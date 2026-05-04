Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea: "No hay excusas para no verificar la edad en Internet"

Durante el último año, las voces que piden un mayor control sobre el acceso a Internet han ganado fuerza, especialmente de gobiernos como el de Pedro Sánchez, que en el 2025 anunció que España sería de los primeros países en comprobar la edad de los internautas.

Pero España no está sola. Otros países europeos como Grecia, Francia o Italia también han planteado medidas similares con la misión de proteger a los menores de edad de contenido extremista y para adultos.

Y ahora, el resto de países miembro "ya no tienen excusas", en palabras de Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea, gracias al desarrollo de una nueva herramienta que, afirma, es capaz de verificar la edad del usuario sin vulnerar su privacidad.

La app de verificación de edad ya ha sido publicada por la Comisión Europea, incluyendo el código fuente que es accesible con una licencia abierta; aunque el propio código incluye una advertencia de que se encuentra en una etapa temprana de desarrollo.

Eso no ha impedido que los miembros de la Comisión Europea ya estén animando a plataformas y países para que implementen lo antes posible la compatibilidad con esta nueva app, aunque por el momento no lo hará con una nueva normativa europea, sino que dejará que cada estado miembro desarrolle sus propias leyes y plataformas.

Pero el mensaje está claro: el lanzamiento de esta herramienta es el inicio de una nueva era en Internet, en la que los usuarios tendrán que acostumbrarse a verificar su edad para usar páginas web y aplicaciones consideradas "para adultos".

Así lo ha explicado Henna Virkunnen, Vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia: "la verificación de edad efectiva y privada es la siguiente pieza del puzle que estamos más cerca de completar".

Óscar López, junto a Henna Virkunnen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, tras el anuncio de la segunda AI Factory para España.

Desde el primer momento, la idea de verificar la edad de todos los internautas ha recibido duras críticas de defensores de la privacidad y la libertad de expresión, que temen que esta herramienta pueda ser usada para controlar el acceso libre a Internet, por ejemplo, para censura política o para espiar a los europeos.

Para responder a esas críticas, la app ha sido diseñada con un concepto de "prueba de conocimiento cero", por el cual la información personal del usuario no es compartida ni con las páginas ni con los gobiernos.

Para conseguirlo, el propio smartphone es el que se encarga de verificar la edad del usuario, escaneando un documento válido como el DNI para generar una credencial que solo almacena un dato: si el usuario es mayor de 18 años o no.

Las páginas y aplicaciones pueden solicitar esa credencial cuando el usuario intenta usar sus servicios; la app certifica que es mayor de edad, sin necesidad de compartir otra información que pueda servir para identificar al usuario, como la fecha de nacimiento.

Por eso, Virkunnen afirma que esta app creará un espacio en línea "donde nuestros hijos estén seguros y empoderados para usar Internet de manera positiva y responsable sin restringir los derechos de los adultos".

Sin embargo, no todo el mundo está conforme. La app ya se ha convertido en el objetivo de hackers y expertos en ciberseguridad, que ya han descubierto algunos fallos que permiten obtener la credencial sin necesidad de escanear un documento oficial.