España cambia las reglas de la energía solar: estos paneles generan electricidad con el agua de lluvia además de con el sol

España busca consolidarse como una potencia en la generación de energía eléctrica barata, a través de las renovables, en Europa.

Pero también busca ser la vanguardia de la tecnología sostenible, creando nuevas formas de generación eléctrica, en este caso mediante una evolución de los paneles solares tradicionales que tanto se han instalado en nuestro país.

Parte de esta estrategia pasa por un hallazgo realizado por científicos del Instituto de Ciencias de los Materiales de Sevilla. Este equipo ha logrado diseñar un sistema que rompe con las limitaciones tradicionales de los paneles fotovoltaicos convencionales.

La energía solar siempre ha dependido de condiciones climáticas despejadas para ofrecer un rendimiento óptimo en la red eléctrica. Cuando las nubes cubren el cielo o la lluvia aparece, la producción de electricidad cae de forma drástica en las instalaciones estándar.

Para solucionar este inconveniente, los investigadores han desarrollado un dispositivo híbrido que aprovecha diversos fenómenos meteorológicos. Esta unidad combina la captación de luz con la recolección de energía mecánica proveniente del impacto de las gotas de agua.

Integración de tecnologías

El núcleo de este avance reside en la fusión de células solares de perovskita y nanogeneradores triboeléctricos específicos. Las células de perovskita ofrecen una eficiencia notable en la conversión de fotones, superando a menudo a los materiales tradicionales en pruebas controladas.

Por otro lado, los nanogeneradores conocidos como TENGs se encargan de transformar el movimiento físico en corriente eléctrica aprovechable. El uso de una película protectora de apenas 100 nanómetros de espesor permite que ambas funciones coexistan en un espacio mínimo.

Esquema de las nuevas placas que generan electricidad con la lluvia.jpg Sciencedirect

La fabricación de esta capa protectora se realiza mediante tecnología de plasma, asegurando una precisión atómica en su estructura. Este escudo no solo facilita la transferencia de energía, sino que protege los componentes internos de los agentes corrosivos externos.

Resistencia y rendimiento bajo la lluvia

Uno de los mayores retos de la perovskita es su vulnerabilidad intrínseca ante la humedad y el calor excesivo. Gracias al diseño implementado por el equipo del CSIC y la Universidad de Sevilla, este material queda completamente sellado frente al entorno.

Las pruebas ejecutadas en entornos de laboratorio han demostrado que el impacto de una gota de lluvia puede generar resultados sorprendentes. Se han registrado picos de tensión de hasta 110 voltios mediante la simple presión mecánica del agua sobre la superficie.

Este nivel de generación eléctrica abre un abanico de posibilidades para la alimentación de dispositivos de bajo consumo de forma autónoma. La capacidad de mantener una producción constante durante tormentas supone un cambio de paradigma en la gestión de recursos naturales.

Aplicaciones en entornos urbanos

Las ciudades inteligentes se perfilan como el escenario ideal para la implementación masiva de estos nuevos paneles híbridos. El sistema podría integrarse en la infraestructura existente para mejorar la eficiencia de los servicios municipales básicos.

Entre los usos más prometedores se encuentra la alimentación de sensores ambientales que monitorizan la calidad del aire de forma permanente. También resultaría ideal para sistemas de señalización que deben funcionar correctamente incluso durante los temporales más intensos.

Smart City Sergio Souza

La iluminación auxiliar en parques y zonas residenciales podría beneficiarse de esta autonomía energética sin depender de cables externos. El dispositivo actúa como una fuente de poder versátil que responde a los cambios dinámicos del clima local.

Financiación y proyección internacional

Este proyecto ha contado con el respaldo financiero del Consejo Europeo de Investigación y los programas de la Unión Europea. El apoyo de los fondos de recuperación Next Generation ha sido fundamental para alcanzar las metas propuestas por el equipo científico.

La difusión de este conocimiento se ha materializado en la prestigiosa revista Nano Energy, donde se detallan los aspectos técnicos. El reconocimiento académico confirma que la dirección tomada por los investigadores españoles es la correcta para el progreso global.

La optimización de los recursos naturales ya no depende únicamente de la presencia de un sol radiante durante todo el día. Ahora es posible ver en el mal tiempo una oportunidad para seguir produciendo energía limpia de manera ininterrumpida. Estos son los principales beneficios de este sistema híbrido:

Continuidad en la producción eléctrica independientemente de la cobertura nubosa o las precipitaciones activas.

independientemente de la cobertura nubosa o las precipitaciones activas. Protección mejorada de los materiales sensibles mediante recubrimientos de nanotecnología avanzada y procesos de plasma.

mediante recubrimientos de nanotecnología avanzada y procesos de plasma. Versatilidad para su instalación en mobiliario urbano de ciudades que buscan la sostenibilidad total.

Capacidad de generar voltajes significativos a partir de estímulos mecánicos simples como el goteo constante.

simples como el goteo constante. Reducción de la dependencia de baterías de gran tamaño gracias a la generación continua durante 24 horas.

La transformación del sector energético pasa por maximizar cada metro cuadrado de superficie expuesta a la intemperie. El dispositivo creado en Sevilla demuestra que la integración de disciplinas es el camino hacia la eficiencia máxima, sobre todo en zonas donde la lluvia tiene una presencia casi constante, como sucede en partes del norte de España.